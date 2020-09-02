印度政府宣布禁用118款中国App，包括企业微信、《绝地求生》手游

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印度政府宣布禁用118款中国App，包括企业微信、《绝地求生》手游

2020-09-02 20:49 · 稿源：站长之家

据外媒报道，印度政府宣布禁用 118 款中国App，其中包括《绝地求生》手游(PUBG MOBILE LITE)、企业微信(WeChat Work)、微信读书(WeChat reading)、名片识别软件“名片全能王”(CamCard)、百度(Baidu)、照片编辑软件“Cut Cut”等。

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