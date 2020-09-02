印度政府宣布禁用118款中国App，包括企业微信、《绝地求生》手游

大家好，我是娜娜随着越来越多的客户开始使用企业微信，娜娜发现大家对于企业微信和个人微信的区别似乎还不是很了解，经常会在客户群里看到如下问题去百度指数搜索了一下企业微信，发现相关的热词中，企微和个微的区别 热度很高最近我一直在和大家聊企业微信的裂变，却忽略了这个基础而重要的问题，所以今天我们不聊别的，就来说说企业微信和个人微信的区别本文会从 个人身份、朋友圈、主动加好友、被动加好友、进群方式、社群管理