国家网信办：处置1.36万个违规吃播账号 关闭主播直播间7.4万个

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国家网信办：处置1.36万个违规吃播账号 关闭主播直播间7.4万个

2020-09-02 20:05 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月2日 消息:今日，网信中国发文称， 8 月 31 日，国家网信办召开深入推进商业网站平台和“自媒体”传播秩序突出问题集中整治、“自媒体”基础管理专项治理和网络直播行业专项整治推进会，通报近 1 个月工作进展，对深入推进“三项整治”行动进行再部署。

网信办 (2)

会议指出，“三项整治”行动开展以来，国家网信办会同有关部门，聚焦突出问题，强化统筹联动，压茬推进、重拳出击;各地网信办、职能部门和主要网站平台，认真履行属地管理责任和网站平台主体责任，深入开展自查自纠和清理整治;广大网民和社会各界高度关注、踊跃参与，专项行动取得阶段性成效。 1 个月来，主要网站平台共清理各类违法违规信息 603 万条，处置违法违规账号 559 万个，冻结“僵尸”账号92. 8 万个，处置百万粉丝以上账号 169 个;从应用商店移出无新闻服务资质应用程序7. 2 万款;依法处置违法违规直播平台 338 款，关闭主播直播间7. 4 万个，封禁违规主播账号10. 5 万个，处置违规“吃播”账号1. 36 万个，网络传播秩序明显改观，网络生态有效改善，行业规范管理水平逐步提升。但一些网站平台管理制度和规则还不健全，少数“自媒体”平台推进分级分类管理标准质量还不高，部分网站平台还存在违规发布转载新闻信息、传播有害内容等问题，自净能力不足，距离人民群众和社会各界期待还有不小差距。

会议强调，专项整改阶段，要坚持管建并举、标本兼治、管用结合，慎终如始推进“三项整治”向纵深发展。要突出抓好问题整改，建立问题清单、任务清单和责任清单，强化现场督导和跟踪问效，层层压实责任;要全力推进公众账号分级分类管理，引导平台优化管理规则，将管理要求内化为工作机制，促进提升管理效能;要着眼建立长效治理机制，抓紧推进相关法规制度修订，强化属地和职能部门联动协作，不断提升规范管理水平;要持续传导压力，依法处置违规网站平台、主播和账号，不断强化正向激励机制，以治标带动治本，努力营造清朗健康的网络空间。

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