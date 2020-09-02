格力电器宣布耗资26.3亿元回购4709.11万股公司股份

格力电器发布公告称，截至 8 月 31 日，公司以集中竞价方式累计回购公司股份4709. 11 万股，占公司总股本的0.78%，最高成交价为 57 元/股，最低成交价为55. 05 元/股，支付的总金额为26. 30 亿元。
格力电器发布公告称，截至 8 月 31 日，公司以集中竞价方式累计回购公司股份4709. 11 万股，占公司总股本的0.78%，最高成交价为 57 元/股，最低成交价为55. 05 元/股，支付的总金额为26. 30 亿元。
今日，格力发布公告称，因公司内部工作岗位调整，望靖东不再担任公司财务负责人职务，仍担任公司董事、副总裁兼董事会秘书职务，其工作调整不会影响公司相关工作的正常开展。
格力电器在8月17日晚发布公告称，格力电器副总裁望靖东因个人原因申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务，辞职后，望靖东不再担任公司任何职务，据悉他在格力工作时间长达18年之久。
格力电器对外发布公告称，截至2020年8月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份4709万股，占公司截至2020年8月31日总股本的0.78%，最高成交价为57.00元/股，最低成交价为55.05元/股，支付的总金额为26.3亿元（不含交易费用）。公告称，格力电器2020年4月10日召开第十一届董事会第十次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方?
【TechWeb】8月17日消息，格力电器对外发布公告称，珠海格力电器股份有限公司董事会于2020年8月17日收到公司董事、副总裁、董事会秘书望靖东的书面辞职报告，望靖东因个人原因申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务。辞职后，望靖东不再担任公司任何职务。公告内容显示，望靖东辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会、公司相关工作的正常开展。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公
8月7日消息，格力电器发布公告称，因公司内部工作岗位调整，望靖东不再担任公司财务负责人职务，仍担任公司董事、副总裁兼董事会秘书职务，其工作调整不会影响公司相关工作的正常开展。与此同时，格力电器聘任新财务负责人廖建雄。公开资料显示，望靖东于2002年11月至2006年4月，历任公司财务部部长、采购部部长、审计部部长；2006年4月至2009年9月， 任公司总裁助理；2008年1月至今，任公司财务负责人；2009年7月至今
【格力电器副总裁望靖东辞职】 8 月 17 日晚间，格力电器公告称，董事会收到公司董事、副总裁、董事会秘书望靖东的书面辞职报告，望靖东因个人原因申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务。
8 月 30 日下午，格力电器公布 2020 年上半年财报。财报显示，格力电器实现营收约 695 亿元，同比下滑28.57%;净利润约为63. 62 亿元，同比下滑53.73%。
昨日晚间，格力电器发布公告，望靖东因个人原因申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务。辞职后，望靖东不再担任公司任何职务。同时，格力还表示，望靖东的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保证董事会工作的正常进行，满足信息披露工作的需要，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事张伟先生代行董事会秘书职责。
8月3日消息，格力电器对外发布公告称，截至7月31日，公司累计回购599万股，占公司截至7月31日总股本的0.10%，最高成交价为57.00元/股，最低成交价为56.33元/股，支付金额3.39亿元。公告内容显示，格力于2020年4月10日召开第 十一届董事会第十次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司发行的A股股份，资金总额不低于人民币30
近几年来手机无线充电逐步取代传统的有线充电，多款“无线充电器”上市，可以做到隔空充电，也渐渐的受到了很多手机用户的喜爱。无线充电是一种采用非物理接触方式来实现电能传输的技术。目前常见的电能无线传输技术有三种，分别是电磁感应式、电磁共振式、无线电波式。今天为大家带来了十大无线充电器排行，希望可以帮助到大家选购到更好的无线充电器。1、Nank南卡无线充电宝POW2要说现在市面上卖得好的无线充电品牌应该非网红Nan
苹果将在本年度秋季时间段推出自家首款5G版的iPhone手机iPhone12系列型号机型，iPhone12系列手机被爆出将不再配置耳机跟充电器，如果你需要充电器需要自己另外购买，不过这还是小意思，根据iPhone12爆出的内部零件显示，无线充电器才是重点。iPhone12或取消充电器，这时候无线充电器正是很多iPhone12所需的，或将引领全新的无线充时代！1、Nank南卡无线充电宝POW2价位：169综合得分：98分（满分100）Nank南卡充电宝POW2被称为无线?
今日，京东宣布全资控股五星电器，成立新公司拟定名为京东五星电器集团有限公司。据了解，新的京东五星电器将继续保持独立经营，原五星电器总裁潘一清担任京东五星电器总裁，京东集团副总裁马骥出任京东五星电器首席财务官。五星电器原有直营门店将逐步改造升级为京东五星电器双品牌门店，通过全渠道数字化改革
由于iPhone8及以上机型手机均支持无线充电，且很多手机用户在使用iPhone手机的时候都找不到适合用的无线充电器，大家知道iPhone支持的快充协议的PD协议，所以关于它的无线充电器大家在选择的时候要选择支持PD快充的。笔者在这里先后介绍了无线充电基本原理，并且推荐几款支持PD快充协议的无线充电器。1、Nank南卡无线充电宝POW2参考价：169快充协议：PD+QC推荐指数：?????Nank南卡无线充电宝POW2是最近iPhone圈子里超火的一款无线?
2020 年厨电行业受疫情冲击严重，而集成灶却逆势前行。疫情带来的恐慌，催热了健康的烹饪方式，这也直接推动了厨电产品的升级换代。帅丰电器作为集成灶行业领先品牌致力于打造家居生活中的智慧厨房，有效解决厨房油烟痛点，让新一代年轻家庭不再抗拒厨房空间。家居生活中，安全无小事。整个家庭中最容易引发安全事故的就是厨房，传统家庭中厨房多采用燃气灶进行烧饭做菜。而中国人烹饪喜欢爆炒，传统的燃气灶对内部密封性要求很高?
13 日，董明珠在央视采访中回应雷军认输，称当时打赌不在一个平面上，我非常有信心，是因为我了解制造业，我当时非常冷静。她称“我们一定要有清醒的认识，我们不是战胜某个人才是成功，成功是战胜自己”。
赞助作为公共关系行为中极为重要的工具，一直是企业提升品牌价值的有力武器。近日，作为CCTV-2《消费主张》节目唯一集成灶赞助品牌，帅丰集成灶再度亮相央视，为消费者保驾护航。其实，自从进军集成灶领域以来，帅丰始终重视品牌的推广，通过与诸多媒体平台合作，提升品牌的知名度，加强与消费者之间得联系。帅丰之所以选择赞助《消费主张》节目，一来央视平台具有广泛的群众基础，能够让更多消费者认识帅丰这一品牌；二来《消费主
8月6日，美的在山东的业务平台，山东盛美卓越电器销售有限公司（以下简称"山东盛美"），高调召开了经销商会议。值得注意的是，这次经销会议上出现了不少格力专卖店的经销商。
在日前的小米十周年演讲中，雷军谈到了与董明珠的10亿赌局，他承认自己输给了董明珠。雷军还指出，2018年小米的营收没能超过格力，但是在2019年小米的销售额就超过了格力。他说：“比较戏
8月4日，据媒体报道，在洛阳-格力中国智造高峰论坛上，格力电器董事长董明珠表示，格力电器专利技术在全国排在第一，天天被别人偷人偷技术。董明珠表示，消费者需要电器的就是健康、安全、舒适
随着智能手机不断地更新换代，越来越多的功能在手机上得到实现和普及，无线充电功能便是这众多被普及的新功能中的一个。这项无线充电功能最早是被三星带入手机市场的，但是也就这两年才开始普及，在这方面，像iPhone手机、小米、华为等大品牌都有支持无线充电功能的手机。无线移动电源也自然而然成为很多手机用户最喜欢的充电产品之一，本期整理了数码达人推荐的五大无线移动电源品牌供大家参考！推荐一、Nank南卡无线充电宝POW2参
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近年来，真无线蓝牙耳机备受欢迎，各大耳机厂家也纷纷推出了自己的真无线蓝牙耳机产品，所以现在市面上的真无线耳机可以让人挑花眼。我体验过不少..
现在大家做什么事都已经离不开耳机了，耳机使用频率也是越来越频繁，所以耳机性价比也是大家比较担忧的。随着耳机品牌商推出支持快充的蓝牙耳机，..
今天是苹果公司推出其命运多舛的社交网络Ping的 10 周年纪念日，这一基于音乐兴趣的社交网络允许用户在iTunes中关注自己喜欢的音乐艺术家和朋友，..
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受昨日阿里增持圆通12%股份消息影响，今天圆通速递国际股票涨幅一度超270%。截至港股收盘，圆通速递国际股价报收于7.15港元，涨幅为259.30%，目前..