格力电器宣布耗资26.3亿元回购4709.11万股公司股份

随着智能手机不断地更新换代，越来越多的功能在手机上得到实现和普及，无线充电功能便是这众多被普及的新功能中的一个。这项无线充电功能最早是被三星带入手机市场的，但是也就这两年才开始普及，在这方面，像iPhone手机、小米、华为等大品牌都有支持无线充电功能的手机。无线移动电源也自然而然成为很多手机用户最喜欢的充电产品之一，本期整理了数码达人推荐的五大无线移动电源品牌供大家参考！推荐一、Nank南卡无线充电宝POW2参