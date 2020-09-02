格力电器宣布耗资26.3亿元回购4709.11万股公司股份

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格力电器宣布耗资26.3亿元回购4709.11万股公司股份

2020-09-02 18:09 · 稿源：站长之家

格力电器发布公告称，截至 8 月 31 日，公司以集中竞价方式累计回购公司股份4709. 11 万股，占公司总股本的0.78%，最高成交价为 57 元/股，最低成交价为55. 05 元/股，支付的总金额为26. 30 亿元。

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