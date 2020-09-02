TCL大股东误操作卖出500万股 收盘前紧急买回收益归公司

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TCL大股东误操作卖出500万股 收盘前紧急买回收益归公司

2020-09-02 08:24 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月2日 消息：昨日晚间，TCL科技发布公告称，大股东李东生委托的交易服务人员因证券代码输入错误导致误操作，于13： 03 卖出公司 500 万股，成交金额35，909，839. 00 元。并于同日下午14： 48 买回上述 500 万股。成交金额35，764，669. 91 元。

TCL在公告中表示，经公司核查，该笔短线交易行为不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。 截至公告出具日，李东生先生持股数量未发生变化。李东生先生及其一致行动人合计持有公司股份 1，158，599，393 股，占公司总股本的 8.56%，为公司第一大股东。

对此，李东生发布声明表示，本人作为公司第一大股东、创始人及董事长，多次增持公司股份，对公司业务发展充满信心，持续看好公司长期价值。本人将本次误操作所产生收益归公司所有，所产生的交易税费由本人承担，并接受因误操作 所应承担的法律责任。同时，为杜绝类似情况再次发生，本人已收回账户管理权，由本人自主管理。本人承诺将引以为戒，加强对《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规文件的学习，严格规范股票买卖行为，加强对证券 账户的管理，坚决杜绝此类事项再次发生。

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