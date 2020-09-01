联想董事长杨元庆内部信：一流的质量是我们的无上法宝

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联想董事长杨元庆内部信：一流的质量是我们的无上法宝

2020-09-01 17:43 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月1日 消息：联想集团董事长兼CEO杨元庆今日发布内部信称，要推动品牌建设，让一流的质量成为联想在智能化时代的金字招牌。

杨元庆还表示，在上一个财年，联想个人电脑的短期故障率和在保故障率都降低了10%以上，占据行业领先水平;手机的年用户总返修率年比年下降了18%，创造了历史最低;服务器在全球硬件可靠性评比中，连续七年排名第一。

杨元庆，联想

以下为杨元庆内部信全文：

各位联想小伙伴们：

在联想 36 年的发展历程中，一流的质量是我们赢得用户、合作伙伴和员工的青睐、打响中国品牌、开拓全球市场的法宝。一直以来，联想将产品质量、服务质量，乃至公司运营管理的质量，看作是企业成功的根基。因此，每年 9 月我们都会在全公司范围内举行联想“质量月”活动，至今已经连续举办了 19 年，成为一个历史悠久的优良传统。在本周即将发布的《环境，社会与治理(ESG)年度报告》(以前称为《年度可持续发展报告》)中，您将了解到更多有关我们在ESG方面的成就和抱负，以及我们的产品如何为联想实现ESG目标做出贡献。

在过去的几个季度里，尽管面对新冠疫情在全球持续蔓延，以及充满不确定性的国际局势，我们持续在公司内部大力弘扬企业家精神和工匠精神，积极推行“质量先行、精益求精”的企业文化，并坚持利用创新科技驱动供应链管理，实现高质量、可持续发展，取得了一些值得自豪的成绩。

在上一个财年，我们个人电脑的短期故障率(IFIR)和在保故障率(RA)都降低了10%以上，占据行业领先水平;手机的年用户总返修率(TCRR)年比年下降了18%，创造了历史最低;服务器在全球硬件可靠性评比中，连续七年排名第一;

知名数据研究机构Gartner公布的 2020 年全球供应链 25 强排名，联想位居第 15 名，是唯一一家上榜的高科技制造企业，其中环境社会治理，即企业社会责任指标得分为满分 10 分;

在应对全球疫情挑战的过程中，我们的智能化供应链管理体系成效显现，依托人工智能、大数据等创新科技，我们实现了前后端高效协同、精准决策、智能生产、智能质检，在快速复工复产中保证了产品质量，增强了供应链韧性，成为上季度公司取得强劲业绩的坚实保障。

春华秋实，又是一年联想质量月。今年，我们把第 19 届质量月的主题定为——“智联世界 质想为你”，这充分诠释了我们执行质量战略的最新方向和举措：

拥抱服务客户的文化，每一个团队、每一个个体都尽心尽责，为提升客户满意度而努力;

推动“智能化”在质量管理领域的落地，进一步实现大数据分析与预警、智能制造与智能检测、远程诊断与工程支持等;

推动质量品牌建设，让世界顶级的质量成为联想在智能化时代的金字招牌。

今年的质量月期间，多项活动将在全球各地的办公区、生产基地陆续展开。我们对本届质量月的活动内容充满期待，同时也希望每一位联想员工都能积极参与，增强质量意识，一如既往地把精益求精的工匠精神融入我们的行动之中，用智能化的技术武装自己，用最高的标准打造最好的产品和服务，一起努力打造智能化时代的“联想好质量”!

谢谢大家!

联想集团董事长兼CEO 杨元庆

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