因新媒体管家Plus浏览器插件侵权 百度要求其停止插入链接

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因新媒体管家Plus浏览器插件侵权 百度要求其停止插入链接

2020-08-31 17:01 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月31日 消息：日前，海淀法院对“新媒体管家「Plus」”浏览器插件的运营者上海政凯信息科技有限公司(简称政凯公司)作出两起禁令，要求其立即停止利用“新媒体管家「Plus」”浏览器插件在百度网和百家号平台页面中插入链接，在用户点击后跳转至由其经营控制的新媒体管家网相关页面的行为。

2020 年 7 月，百度网和百家号平台的运营者北京百度网讯科技有限公司(简称百度公司)发现，用户在电脑浏览器中安装政凯公司开发运营的“新媒体管家「Plus」”浏览器插件后，进入百度网的搜索框进行关键词搜索时，搜索结果页面中的专题搜索栏中出现“微信”专题，页面右下方出现“实时热点”版块(见下图)。

用户在点击“微信”专题或“实时热点”版块后，将直接跳转至政凯公司运营的新媒体管家网的相关页面;在百家号平台登陆百家号帐号后，打开的图文编辑页面上会出现政凯公司强行添加的按钮(如下图)，点击该按钮后可跳转至政凯公司提供图片插入和搜索服务的相关页面。

百度公司认为，政凯公司的前述行为属于以技术手段破坏百度公司产品正常运行的行为，故将政凯公司诉至法院，并就上述针对百度网和百家号平台的行为分别提出行为保全申请。

对此，海淀法院认定，一般情况下，用户会默认百度网和百家号平台相关设置由百度公司所提供，用户的使用体验和评价也会直接归集于百度公司。两案中，在多款浏览器中安装“新媒体管家「Plus」”插件后，百度网和百家号平台的页面即被添加与原有设置高度融合的版块链接或按钮，用户一旦点击，页面即会脱离百度公司的控制，进入新媒体管家网的相关页面，从而为政凯公司带来流量收益，同时降低百度公司的交易机会。即使用户事先知晓“新媒体管家「Plus」”插件的涉案功能，政凯公司的上述行为也属于通过技术手段插入链接、进行目标跳转的行为，妨碍了百度公司百度网和百家号平台的正常运行，被认定为反不正当竞争法第十二条第二款第一项所规制的不正当竞争行为的可能性极大。

综上，海淀法院裁定政凯公司立即停止利用“新媒体管家「Plus」”浏览器插件在百度网页面和百家号平台图文编辑页面中插入链接，在用户点击后跳转至新媒体管家网相关页面的行为。

百度公司对裁定结果不持异议，政凯公司就裁定结果向海淀法院提起了复议申请。海淀法院经审查后认为政凯公司的复议申请缺乏事实和法律依据，驳回了其关于撤销前述行为保全裁定的复议申请。

目前，两案正在进一步审理中。

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