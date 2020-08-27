2020福布斯中国名人榜发布，TFboy成员易烊千玺夺第一

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2020福布斯中国名人榜发布，TFboy成员易烊千玺夺第一

2020-08-27 15:47 · 稿源：站长之家

2020年福布斯中国名人榜在8月27日正式公布，今年大陆与港澳台地区的上榜名人数量分别为 88 人和 12 人，30 岁以下(含 30 岁)名人数量为 43 人，超过榜单总人数的五分之二，夺得第一的是TFboy的成员易烊千玺。

福布斯

福布斯对易烊千玺的评价是：一部《少年的你》在去年末以“黑马姿态”，意料之外地点燃了整个华语电影市场，票房口碑都大“爆”。同样有些出人意料的，还有首次“触电”就收获一致好评的易烊千玺。清晰地拿捏住了少年与男人之间的分寸感，“四字弟弟” 把电影中的小北“演活了”。入围柏林电影节、收获金像奖最年轻影帝提名，并最终斩获最佳新人奖，和小北一样，易烊千玺也正在不断向我们展现着飞速成长的少年力。出专辑、录综艺、手握多个国际大品牌代言，并再次出演现实题材电影《送你一朵小红花》，影、视、歌三栖多方开花的易烊千玺，每一步都走得踏实，且惊喜不断。

【福布斯中国名人榜TOP100 榜单如下】

排名姓名性别
1易烊千玺
2徐峥
3周冬雨
4周杰伦
5张艺兴
6杨幂
7赵丽颖
8吴亦凡
9王一博
10王俊凯
11迪丽热巴
12朱一龙
13杨紫
14宋茜
15鹿晗
16杨颖
17华晨宇
18刘昊然
19李现
20李佳琦
21刘涛
22饺子(杨宇)
23吴京
24胡歌
25孙俪
26王凯
27张伟丽
28沈腾
29刘诗诗
30刘亦菲
31蔡徐坤
32张若昀
33王源
34邓伦
35井柏然
36黄景瑜
37黄子韬
38薇娅
39李宇春
40陈伟霆
41王嘉尔
42周深
43李易峰
44杨洋
45宋威龙
46周震南
47吴磊
48黄轩
49张一山
50罗晋
51唐嫣
52黄渤
53何炅
54古天乐
55佟丽娅
56魏大勋
57武磊
58甄子丹
59李荣浩
60马思纯
61雷佳音
62肖央
63靳东
64潘粤明
65周迅
66刘雯
67彭昱畅
68白宇
69许光汉
70倪妮
71关晓彤
72李沁
73欧阳娜娜
74春夏
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