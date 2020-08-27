2020福布斯中国名人榜发布，TFboy成员易烊千玺夺第一

2020年福布斯中国名人榜在8月27日正式公布，今年大陆与港澳台地区的上榜名人数量分别为 88 人和 12 人，30 岁以下(含 30 岁)名人数量为 43 人，超过榜单总人数的五分之二，夺得第一的是TFboy的成员易烊千玺。
福布斯对易烊千玺的评价是：一部《少年的你》在去年末以“黑马姿态”，意料之外地点燃了整个华语电影市场，票房口碑都大“爆”。同样有些出人意料的，还有首次“触电”就收获一致好评的易烊千玺。清晰地拿捏住了少年与男人之间的分寸感，“四字弟弟” 把电影中的小北“演活了”。入围柏林电影节、收获金像奖最年轻影帝提名，并最终斩获最佳新人奖，和小北一样，易烊千玺也正在不断向我们展现着飞速成长的少年力。出专辑、录综艺、手握多个国际大品牌代言，并再次出演现实题材电影《送你一朵小红花》，影、视、歌三栖多方开花的易烊千玺，每一步都走得踏实，且惊喜不断。
【福布斯中国名人榜TOP100 榜单如下】
|排名
|姓名
|性别
|1
|易烊千玺
|男
|2
|徐峥
|男
|3
|周冬雨
|女
|4
|周杰伦
|男
|5
|张艺兴
|男
|6
|杨幂
|女
|7
|赵丽颖
|女
|8
|吴亦凡
|男
|9
|王一博
|男
|10
|王俊凯
|男
|11
|迪丽热巴
|女
|12
|朱一龙
|男
|13
|杨紫
|女
|14
|宋茜
|女
|15
|鹿晗
|男
|16
|杨颖
|女
|17
|华晨宇
|男
|18
|刘昊然
|男
|19
|李现
|男
|20
|李佳琦
|男
|21
|刘涛
|女
|22
|饺子(杨宇)
|男
|23
|吴京
|男
|24
|胡歌
|男
|25
|孙俪
|女
|26
|王凯
|男
|27
|张伟丽
|女
|28
|沈腾
|男
|29
|刘诗诗
|女
|30
|刘亦菲
|女
|31
|蔡徐坤
|男
|32
|张若昀
|男
|33
|王源
|男
|34
|邓伦
|男
|35
|井柏然
|男
|36
|黄景瑜
|男
|37
|黄子韬
|男
|38
|薇娅
|女
|39
|李宇春
|女
|40
|陈伟霆
|男
|41
|王嘉尔
|男
|42
|周深
|男
|43
|李易峰
|男
|44
|杨洋
|男
|45
|宋威龙
|男
|46
|周震南
|男
|47
|吴磊
|男
|48
|黄轩
|男
|49
|张一山
|男
|50
|罗晋
|男
|51
|唐嫣
|女
|52
|黄渤
|男
|53
|何炅
|男
|54
|古天乐
|男
|55
|佟丽娅
|女
|56
|魏大勋
|男
|57
|武磊
|男
|58
|甄子丹
|男
|59
|李荣浩
|男
|60
|马思纯
|女
|61
|雷佳音
|男
|62
|肖央
|男
|63
|靳东
|男
|64
|潘粤明
|男
|65
|周迅
|女
|66
|刘雯
|女
|67
|彭昱畅
|男
|68
|白宇
|男
|69
|许光汉
|男
|70
|倪妮
|女
|71
|关晓彤
|女
|72
|李沁
|女
|73
|欧阳娜娜
|女
|74
|春夏
|女
|75
|谢娜
|女
|76
|黄晓明
|男
|77
|张嘉译
|男
|78
|章子怡
|女
|79
|毛不易
|男
|80
|杨超越
|女
|81
|张子枫
|女
|82
|郑爽
|女
|83
|陈飞宇
|男
|84
|鞠婧祎
|女
|85
|张杰
|男
|86
|钟楚曦
|女
|87
|秦昊
|男
|88
|郎朗
|男
|89
|李晨
|男
|90
|刘德华
|男
|91
|成龙
|男
|92
|景甜
|女
|93
|贾玲
|女
|94
|彭于晏
|男
|95
|郭富城
|男
|96
|王宝强
|男
|97
|邓超
|男
|98
|万茜
|女
|99
|郭麒麟
|男
|100
|白敬亭
|男