映客上半年营收22亿元同比增长48% 月活用户达3297万

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 映客最新资讯 > 正文

映客上半年营收22亿元同比增长48% 月活用户达3297万

2020-08-26 17:48 · 稿源：站长之家

今日，映客互娱发布了 2020 上半年财报报告。财报显示，截至 2020 年 6 月 30 日，映客整体营收 22 亿元，同比增长48%，环比增长24%。映客APP 报告期间实现收入约人民币13. 87 亿元，占报告期间收入的62.95%。今年上半年，映客每月平均活跃用户达 3297 万，同比增长11.68%。

网友热搜:

湖南映客互娱网络总部映客短视频映客几分钟前活跃是指映客ceo映客怎么发不出去消息电脑映客怎么直播lol映客直播app 私密直播映客提交招股书映客5.040版本安卓版映客直播怎么赚钱映客奉佑生现在身价映客直播有几年了
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 映客发布盈利预喜公告：预期上半年营收同比增超50%

    7月30日消息，映客发布盈喜公告。数据显示，截至2020年6月30日，预期集团收入较2019年同比增速超45%-50%，税后净利润5500-8500万元人民币。按此推算，映客在2020上半年的收入约为22亿元人民币。公告显示，财务业绩大幅增长主要归因于两个方面：首先，旗下创新产品收入增长强劲。目前，旗下多款音视频社交产品的商业模式已逐步得到验证，成为集团收入新的增长点。其中，积目和对缘已跻身各细分赛道的头部产品。其次，映

    映客 映客财报

  • 映客签下亚姐独家网络选美

    DoNews 6月28日消息（记者 程梦玲）映客与亚视达成了战略合作，将成为今年6月份亚姐竞选的线上网络赛区。通过在映客线上网络海选选出30名网络亚洲小姐，参加全球总决赛。据介绍，本次合作将从8月开始，历时三个月，通过线上比赛的方式每月选出10名、共计30名候选人进入“亚洲小姐-大中华区总决赛”，部分映客用户还将担任2020亚洲小姐赛事映客出品人，成为各区域总决赛的评委。海选将在全部亚洲地区的重要城市。此次亚洲小姐的奖励

    映客

  • 触手、映客们难赶直播末班车

    近日，专注手游直播的触手直播疑似被关闭，目前已经无法正常访问触手直播官网。此前有传闻称触手直播拖欠主播工资消息，一些触手主播也在微博进行声讨，同时，触手直播的官方微博已经停止更新 1 个多月。

    触手 映客 直播平台

  • 映客成为6月份亚洲小姐竞选独家线上网络赛区

    【TechWeb】6月28日消息，映客与亚视达成了战略合作，将成为今年6月份亚姐竞选的线上网络赛区。据介绍，本次合作将从8月开始，历时三个月，通过线上比赛的方式每月选出10名、共计30名候选人进入“亚洲小姐-大中华区总决赛”，部分映客用户还将担任2020亚洲小姐赛事映客出品人，成为各区域总决赛的评委。届时，全部亚洲地区的重要城市，都将展开海选，并层层选拔进入到正赛。而此次亚洲小姐的奖励也前所未有的丰厚，其中包括定制剧

    映客 亚洲小姐 线上网络赛区

  • 映客回应被约谈：将会认真排查积极整改 加强审核力度

    今日，针对“被国家网信办约谈一事”，映客方面回应称，映客没有借助免费“网课”推广“网游”，也没有利用“抽奖”、“竞猜”、“返利”等方式涉嫌组织网络赌博，但在直播过程中，有些主播的确存在一些违规行为，我们将会认真排查，积极整改，完善敏感词库、加强审核力度，将部分违规主播纳入跨平台禁播黑名单。

    映客 直播 虎牙

  • 公会分成比例最高可拿81% 映客公会新规释放了哪些信号？

    6月17日消息，日前，映客推出了新的公会政规，其中提到公会最高可拿81%的比例分成。这一调整在业内引发热议。根据公会新规，公会依照流水划分等级，完成任务量的高等级公会，最高能获得81%的比例分成。从业内平均水平来看，这个分成比例是相当高的。此外，映客还在主播自提选项上保证充分的自由，保证公会利润空间。同时设置人员准入准出规则，保障了公会、主播双方的权益。为帮助公会拉新，映客还出台了一系列措施帮?

    映客 公会 直播

  • 映客6月8日耗资294.45万港元回购292.6万股

    DoNews 6月8日消息（记者 程梦玲）映客发布公告称，于2020年6月8日在香港交易所回购292.6万股，耗资294.5万港元，每股价格或付出最高价为1.04港元，最低回购价1.00港元，最低回购价1.0600港元。

    映客

  • 6月9日映客回购41.5万股，耗资41.5万港元

    DoNews 6月9日消息（记者 程梦玲）映客在港交所公告，公司于6月9日回购41.5万股，回购价为每股1.00港元，共耗资41.5万港元。映客昨日发布的公告称，于2020年6月8日在香港交易所回购292.6万股，耗资294.5万港元，每股价格或付出最高价为1.04港元，最低回购价1.00港元，最低回购价1.0600港元。

    映客

  • 映客6月8日发布公告：回购292.6万股，耗资294.5万港元

    映客今日发布公告称，于 2020 年 6 月 8 日在香港交易所回购292. 6 万股，耗资294. 5 万港元，每股价格或付出最高价为1. 04 港元，最低回购价1. 00 港元，最低回购价1. 0600 港元。

    映客 映客回购股票

  • 映客公告：斥资53.93万港元回购51.5万股

    映客发布公告称，公司斥资53. 93 万港元回购51. 5 万股。每股价格区间在1. 03 港元-1. 06 港元。

    映客 映客股份 映客股价

  • 映客：4月27日回购95.6万股，斥资101.68万港元

    映客​今日在港交所发布公告称，公司于 2020 年 4 月 27 日以每股1.05-1. 08 港元，斥资101. 68 万港元回购95. 6 万股。

    映客 映客回购股票

  • 直播风口再起，连续5年盈利的映客如何坚守与创新？

    “一般的产品，生命周期在五年后就会有点老化和过时。”这是映客创始人奉佑生曾在采访中表达的判断。事实上这并不是一句主观判断，潮起潮落中的许多产品都应验了“五年之痒”——诞生于 2009 年的新浪微博，在2013、 2014 年遭遇重大危机;一代经典iPhone6 发布于 2014 年，走完 5 年生命周期之后终于在 2019 年停产。

    映客 直播 财报

  • 直播平台公会争夺战！映客力度最大，公会入驻量连续攀高

    受疫情影响，直播行业在今年又迎来新一波红利，掀起了"全民卖货"的浪潮。有人说，时代就这样悄悄改变，地铁里看视频的人已经超过玩游戏、看小说的人，务实的大学已经开始增设主播课程。当流量上涨、打折促销、激活行业等多种需求元素汇聚在一起的时候，直播再次成为天时地利人和的承载体。不少传统行业在巨大的盈利压力下，不得已都纷纷转向线上销售，借助直播电商达成营销和流量的目标，不少互联网巨头们也纷纷加大直播领域的投入

    直播平台

  • 映客再被列为被执行人 官方回应：已提交申诉申请再审

    今日，针对“被列被执行人”一事，映客方面回应称，因相关案件还存有异议，映客已提交申诉申请再审，目前该金额并未被执行。此前，据天眼查数据显示， 4 月 3 日，映客直播的运营主体北京蜜莱坞网络科技有限公司被合肥高新技术产业开发区人民法院列为被执行人，执行标的为4759394。

    映客 视频 直播

  • 映客3月31日宣布回购70万股，耗资70万港元

    映客3 月 31 日在香港交易所回购70. 0 万股，耗资70. 611 万港元，回购均价为1. 0087 港元，最高回购价1. 0300 港元，最低回购价0. 9900 港元。2018 年 7 月 12 日，映客正式在港交所挂牌交易，成为港交所娱乐直播第一股。

    映客 映客回购股票

  • 映客2019年财报：营收32.69亿元 实现全年盈利

    映客正式发布 2019 年年度业绩公告，财报数据显示，截至 2019 年 12 月 31 日，公司全年总营收32. 69 亿元，经调整后净利润 7146 万元。2019 年下半年公司营收17. 83 亿，同比及环比分别增长13%及20%，实现全年盈利。

    映客 映客财报 映客营收

  • 映客4月21日宣布斥资75.94万港元回购71.7万股

    4月21日，映客​今天发布公告，公司于 2020 年 4 月 21 日斥资75. 94 万港元回购71. 7 万股，回购价格每股为1. 04 港元-1. 07 港元。

    映客 映客股票回购

  • 映客回应成被执行人：相关金额已划为计提 不影响财报数据

    据中国执行信息公开网显示，直播平台映客运营主体北京蜜莱坞网络科技有限公司 4 月 3 日新增一条被执行人信息，执行标的为475. 9394 万元，执行法院为合肥高新技术产业开发区人民法院。 对此，映客官方回应称，因相关案件还存有异议，映客已提交申诉申请再审，目前该金额并未被执行。且财务已对此费用进行计提，不影响财报数据。 来源：中国执行信息公开网 中国执行信息公开网还显示，今年 1 月 20 日，该公司已被北京市朝阳区人民

    映客 财报数据

  • 映客公告：4月21日斥资75.94万港元回购71.7万股

    映客发布公告，公司于 2020 年 4 月 21 日斥资75. 94 万港元回购71. 7 万股，回购价格每股为1. 04 港元-1. 07 港元。

    映客 映客股份 映客股价

  • 映客公告4月9日回购47.5万股，耗资47.61万港元

    映客发布公告称， 4 月 9 日以每股1-1. 01 港元的价格回购47. 5 万股，耗资约47. 61 万港元。 4 月 8 日，该公司以每股1.00-1. 01 港元回购公司39. 1 万股，耗资约39. 21 万港元。

    映客 映客股份 映客股价
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
网络抓包工具 海外代理服务器 免费ftp服务器 腾讯云数据库 PHP虚拟主机 电信服务器 DDOS防火墙软件 视频服务器 微信小程序开发 微信小程序

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM