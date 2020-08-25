腾讯：2020年七夕节当天微信能发520红包

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腾讯：2020年七夕节当天微信能发520红包

2020-08-25 08:30 · 稿源：站长之家

今日是中国民间传统节日七夕节，对此，腾讯宣布，今天微信能发520红包，单个红包金额上限由 200 元上调到 520 元。

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