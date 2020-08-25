腾讯：2020年七夕节当天微信能发520红包

今日是中国民间传统节日七夕节，对此，腾讯宣布，今天微信能发520红包，单个红包金额上限由 200 元上调到 520 元。
不知不觉，又到了一年一度的七夕节，而腾信也是“贴心”的送上了祝福，那就是微信可以在当天发送520元的大红包了。此前，微信红包单个限额为200元，只有在极特殊的日子才会做临时调
8月7日消息，美国总统特朗普于当地时间6日签署行政命令，宣布将在45天后禁止任何美国个人及企业与TikTok母公司字节跳动进行任何交易，禁止美国个人及企业与腾讯公司进行与微信有关的任何交易。由于上述行政命令未有详细说明，有外媒将此项行政命令解读为对腾讯和微信的禁令，但是也有外媒解读为是仅针对微信的禁令，不涉及腾讯其他业务。对于这一突发事件，腾讯方面尚未公开进行回应，仅表示内部正在评估该行政命令，?
昨天，美国政府给出的消息称，要在45天后停止与TikTok母公司字节跳动进行任何交易，同时禁止与微信母公司腾讯进行任何有关微信的交易。很显然美国政府对TikTok的打击在延伸，而腾讯也已经被盯
据央视报道，当地时间8月6日，美国宣布将在45天后禁止任何美国公司或个人与TikTok母公司字节跳动以及微信母公司腾讯进行交易。此举意味着，字节跳动要在45天内完成对TikTok的交易，否则将被禁
微信每次的版本更迭中都会上线一系列的新功能，很多朋友还不清楚在今年上线了什么微信新功能，下面就来为大家分享一下。
宝马与腾讯宣布开展数字化合作，将推进腾讯生态车联网TAI中的车载轻应用生态“腾讯小场景”与“微信车载版”在BMW车上的应用。
结论大家都已经知道了，营收和利润远超市场预期，平均每天进账超过 10 亿。加上腾讯在财报会议上，公布了他们对美国政府“封杀”Wechat(微信海外版)可能引发影响的评估结论：“美国收入在全球收入的比重不到2%，美国业务在广告总收入的比重不到1%，预计中国平台的广告业务不受影响。”
今日，针对“美国将禁止与微信交易”的消息，白宫发言人方面表示，总统令仅限微信以及微信相关公司，不涉及腾讯持股的游戏公司。因此，Riot公司的《League of Legends》和Epic公司的《Fortnite》目前暂不受影响。
据环球网报道，特朗普政府表示，美国公司可以继续在中国使用微信，用户不用担心要在iPhone和微信中二选一了。受该消息影响，腾讯股价直线拉升，开盘涨3.76%。截至发稿，腾讯股价报537. 5 港元，目前总市值为5. 15 万亿港元。
有知情人士称，特朗普政府正释放信号，允许苹果在内的美企仍可在中国使用微信展开业务。知情人士还表示，特朗普政府正在研究如何对微信实施部分禁令的技术问题。关键问题是白宫是否会允许苹果、谷歌公司，在美国以外的全球应用商店中提供微信这款应用，如果允许，都会有哪些地方。其中一名知情人士表示，高级政府官员正在审议禁令实施的范围，不过总统最终可能会否决他们做的任何决定。
按照美国政府之前的规定，9月20日之前将对TikTok和微信进行封杀，美国公司将不能和这两个应用有关的企业来往，这也引起了外界的广泛关注。对于美国对微信系绞杀，不少业界人士表示，这个做法意
8月7日消息，在特朗普下令45天后禁止与微信进行交易后，腾讯公司发言人周五表示，腾讯正在评估该行政命令，以获得充分了解。据外媒报道，特朗普6日签署行政令，称移动应用程序TikTok和微信对美国国家安全构成威胁，将在45天后禁止任何美国个人或实体与TikTok、微信及其中国母公司进行任何交易。受此消息影响，腾讯控股午后股价一度跌近10%，市值蒸发5000亿港元。截至收盘，腾讯控股股价下跌5.04%，报527.5港元。
今日，针对“特朗普下令将禁止与微信进行交易”的报道，腾讯公司发言人表示，腾讯正在评估该行政命令，以获得充分了解。
今天上午，美国给出了最新规定，9月20日将阻止与TikTok的母公司字节跳动（Bytedance）的所有交易，以努力 “解决信息和通信技术供应链方面的国家紧急情况”。除了这条规定外，白宫还
不知何时起，微信步数也成为很多人比较的的数据，想出各种方法意图霸占榜首。甚至有人向狗狗伸出魔抓，把手机绑在狗狗身上刷微信步数。那么手机绑在狗狗身上 到底算不算微信步数呢？今天，腾讯
今日，微信官方发文称，近日，国家网信办召开专项部署会议，会议决定自 7 月 24 日起，针对社会反映强烈的商业网站平台和“自媒体”扰乱网络传播秩序突出问题，在全国范围内开展六个方面的集中整治。
个人微信+微信群+朋友圈，几乎是目前私域运营最普遍的组合玩法。不过，随着微信对个人号营销外挂等工具的重拳出击，企业使用这种玩法的难度越来越大，成本也越来越高。很显然，腾讯不希望微信沦为营销工具，但它同样不希望放弃微信里这些潜在的生意。因此，已与微信实现打通的企业微信自然成为腾讯发力的重点，企业微信在私域运营上的能力正在不断增强。下面就详细和大家讲讲两者的联系和主要的不同点。一、企业微信与个人微信互通
美国总统特朗普于当地时间 6 日签署两项行政命令，宣布将在 45 天后禁止任何美国个人及企业与TikTok母公司字节跳动进行任何交易，禁止美国个人及企业与腾讯公司进行与微信有关的任何交易。
7月30日消息，日前，北京互联网法院作出一审宣判，认定抖音、微信读书两款App均有侵害用户个人信息的情形。对此，腾讯已作出回应：我们尊重法院判决。保障用户信息安全是微信读书一直坚守的首
腾讯昨晚发出的 2020 年第二季度财报，应该是最近中国互联网行业最强效的“定心丸”了。财报内，腾讯第二季度实现营业收入1148. 83 亿元，同比增长29%;净利润301. 53 亿元，同比增长28%，均显著高于彭博中位数预期，再度实现超预期增长。并且，在昨晚的业绩会上，腾讯表示，“美国收入在全球收入的比重不到2%，美国业务在广告总收入的比重不到1%。”
搞好用户体验无疑是在线业务成功的关键。一个令人印象深刻的设计可以吸引用户到网站并(可能)购买产品。一个简单而有创意的电子商务网站设计可以让..
【深圳回应地铁站命名华为】据媒体报道， 8 月 18 日深圳地铁 10 号线开通，其中有一站被命名为“华为”，引发公众关注，不少人前往该站打卡拍照。..
最近有那么一支叫立讯精密的科技股涨疯了，不管是影响全球的疫情，还是美国的技术封锁，都丝毫没影响到它夸张的涨幅。..
2020年8月25日，这天是周二，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于食品健康的，这个问题是“以下哪种食物的维生素C含量更多？”想必大家都知道维生..
【TikTok正式起诉特朗普政府】据美国CNBC新闻网报道，当地时间 8 月 24 日，TikTok正式对美国特朗普政府 8 月 6 日颁布的第一道行政令提起诉讼。T..
两个月前，抖音游戏博主“越人不歌”的一条原创抖音视频被转赞过 10 万，至今仍然有不少玩家来留言点赞。但没想到的是，一个月后，一条几乎一模一..
微信七夕红包最多可以发多少钱，七夕的红包额度大小是多少，这里我们来一起看下微信的七夕节红包额度，对于想要在节日发红包的朋友们可以了解下。..
说到BuzzFeed，可能有人对它还不太了解。BuzzFeed是美国最大的信息聚合平台之一，由乔纳·佩雷蒂(Jonah Peretti)于 2006 年在纽约市成立。公司最..
昨日，针对“ 3 岁女孩被爸妈喂到 70 斤当吃播赚钱”的报道，西瓜视频平台方面回应称，此前已经监控到佩琪的视频以及网友的反馈，由于其账号的投诉..
DoNews8月24日消息（记者 吴丽）美国当地时间8月24日（周一），TikTok正式在美国对特朗普政府提起诉讼，主张废除特朗普8月6日发布的行政令，并主张..
一场秋雨一场寒，经历了上半年舆论讨论癫狂状态、刚刚有点冷静意味的直播电商，在这几天又迎来了一波小高潮。..
尽管2017年才发布，晚了微软Xbox One系列主机4年时间，可任天堂Switch的累计销量居然已经实现反超，并向着破亿的PS4进发。不过，预计在11月，微软..
对于微软来说，目前的重点是加速推进Windows 10 20H2功能更新，虽然新版本不会太多新功能，但是主要集中在系统优化和Bug的修正，同时还有全新的界..
抖音海外版TikTok起诉特朗普政府的诉状显示，甚至在美国总统特朗普介入前，微软公司竞购TikTok美国业务的努力已经到了与TikTok母公司签署“无约束..
2020年8月25日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于生活常识的，问题是“鸡蛋买回去后能干干净净给它洗个澡吗?”大家都买过鸡蛋，那么鸡蛋是可以..
今日是中国民间传统节日七夕节，对此，腾讯宣布，今天微信能发520红包，单个红包金额上限由 200 元上调到 520 元。..
网文江湖二十年，是一部激烈的书剑恩仇录。在为爱发电的「个人时代」，早期的代表性主页和论坛榕树下、西陆天涯见证了韩寒、安妮宝贝等第一批网红..
有这样一类音乐，说起歌名，你可能未必熟悉。但一旦副歌部分响起，大部分人都能哼上几句。过去，这样的音乐出现在手机彩铃里，而现在，抖音成了这..
据SEC文件，腾讯在贝壳找房IPO中购入其 800 万股ADS，总购买价为1. 6 亿美元。..
直播营销的竞争，说到底是“人-货-场”的竞争。无论是平台、品牌还是商家，谁能在“人-货-场”上拿下高分，谁就能够在终场战役里跑赢对手。..