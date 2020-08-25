腾讯在贝壳找房IPO中购入其800万股ADS 总价为1.6亿美元

美国时间 7 月 24 日，贝壳找房正式向美国纽交所递交IPO申请，股票代码为“BEKE”。北京时间 8 月 8 日凌晨，贝壳找房向美国证券交易委员会(SEC)提交更新后的招股书。最新的IPO招股书显示，贝壳拟在纽交所挂牌上市，股票代码为“BEKE”。贝壳找房IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票(ADS)17- 19 美元，预计将发行1.06 亿股ADS。根据最新招股书，老股东腾讯、高瓴和红杉均表示有兴趣以首次公开募股价格认购贝壳此次IPO，其中，腾
美国时间 8 月 7 日，贝壳找房已向美国证券交易委员会(SEC)递交更新过的招股书，进入IPO冲刺阶段。知名美港股互联网券商老虎证券此次任贝壳找房的IPO分销商， 0 费用打新通道已经开启。据悉，贝壳找房计划在纽交所上市，股票代码“BEKE”，拟发行1. 06 亿股美国存托股票(ADS)，本次发行价区间设定为 17 美元- 19 美元/ADS。按这一定价区间的上限计算，本次IPO贝壳找房将最多筹集约20. 14 亿美元(绿鞋前)。据老虎证券相关负责人介绍
8月13日消息，贝壳找房今天晚间将正式在纽交所挂牌交易，IPO发行价定为20美元/ADS。高于此前公布的发行价格区间上限。如承销商全额行使“绿鞋机制”，贝壳此次IPO公开募集资金将达到24.38亿美元。根据招股书信息显示，腾讯、高瓴、红杉、富达等均表示有意愿以首次公开募股价格参与认购贝壳此次IPO。其中，腾讯公布至少认购2亿美元的ADS，高瓴和红杉则分别认购至少1亿美元的ADS。 招股书信息显示，2019年贝壳集团房产及
近日，房产交易和服务平台—贝壳找房向美国SEC递交招股书，股票代码为:“BEKE”，准备在纽交所上市。若此次贝壳找房上市成功，将成为中国居住服务平台第一股。贝壳找房上市之日，董事长左晖在致投资人公开信中说，贝壳找房是拥有 18 年以上历史的房地产经纪品牌“链家”、以及拥有 2 年历史的线上+线下房产交易及服务综合平台“贝壳”，结合而成的一家机构。凭借多年的行业经验，我们深知，中国的房屋交易和服务业仍处于‘前工业时
2000 年成立的链家，如今已经走过了 20 个年头，深耕中国房地产交易市场并成长为知名房产中介品牌。但天下没有永远一帆风顺的生意，随着 2010 年后"互联网+"的普及，链家业务也面临巨大挑战;到 2013 年，链家网成立， 2018 年更名为贝壳找房。7 月 24 日，贝壳找房正式向美国纽交所递交IPO申请，股票代码为「BEKE」，据透露，这将是截至目前，中国企业 2020 年度最大规模的赴美IPO项目，高盛、摩根士丹利、华兴资本、摩根大通等担?
据彭博社报道，中国网络房地产平台贝壳找房将在美IPO的发行价定在每股 20 美元，高于指导区间。此前它在发售1. 06 亿股美国存托股份，推介区间每股17- 19 美元。以每股 20 美元的价格，贝壳找房将筹集21. 2 亿美元，这是自 2018 年 3 月爱奇艺IPO以来，中资公司在美国最大规模的IPO。
北京时间8月8日凌晨，贝壳找房向美国证券交易委员会(SEC)提交更新后的招股书。最新的IPO招股书显示，贝壳拟在纽交所挂牌上市，股票代码为“BEKE”。贝壳找房IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票(ADS)17-19美元，预计将发行1.06 亿股ADS。根据最新招股书，老股东腾讯、高瓴和红杉均表示有兴趣以首次公开募股价格认购贝壳此次IPO，其中，腾讯公布至少认购价值2亿美元的ADS，高瓴和红杉则分别认购至少价值1亿美金的ADS。伴随贝壳找
DoNews8月12日消息（记者 丁凡）近日，有消息称腾讯和软银集团支持的中国网络房地产平台贝壳找房，告诉潜在投资者它计划将美国IPO价格定在每股20美元，高于指导区间。此前它在发售1.06亿股美国存托股份，推介区间每股17-19美元。以每股20美元的价格，贝壳找房将筹集21.2亿美元，这是自2018年3月爱奇艺IPO以来，中资公司在美国最大规模的IPO。
7 月 24 日晚，贝壳找房正式向美国纽交所递交IPO申请，股票代码为“BEKE”，贝壳找房IPO正式开启。8 月 8 日凌晨，贝壳找房在美国SEC更新招股书。贝壳找房IPO招股书显示，贝壳找房发行价在 17 美元- 19 美元之间，预计募集资金总额约18. 41 亿美元-21. 19 亿美元，共计将发行1.06 亿股ADS。同时，贝壳找房拟在纽交所挂牌上市，股票代码为“BEKE”。据了解，此次上市的主体为贝壳找房，同时还包括链家、德佑，以及金融、装修等业务?
贝壳找房(BEKE)预计 8 月 13 日登陆纽交所，腾讯、软银、红杉中国、高瓴、百度等加持。贝壳找房发行价格区间17- 19 美元之间，预计募集资金总额约18. 41 亿美元-21. 19 亿美元，共计将发行1. 06 亿股ADS。
8月13日消息，贝壳找房今天晚间将正式在纽交所挂牌交易，IPO发行价定为20美元/ADS。在上市媒体见面会上，贝壳找房CEO彭永东告诉TechWeb，从链家在线到链家网，互联网重构了行业的组织和商业模式。他指出，自己在做链家在线和链家网的第一步，就是要做真房源。现如今，用户在线上看到的都是真房源，这些房源信息都是真实的存在，这是互联网带给行业最大的变化。同时，彭永东表示，VR看房的出现也改变了行业的看房形式，
8月13日消息，贝壳找房今天晚间将正式在纽交所挂牌交易，IPO发行价定为20美元/ADS。贝壳找房CEO彭永东发布公开信称，投行的朋友告诉我们，贝壳IPO项目刷新了若干数量和质量上的纪录，是一个非常少见的成功案例，我们非常开心也非常骄傲。他指出，我们不相信有什么捷径可走，今天所取得的所有或大、或小的成就，都是对之前选择“做难而正确的事”最大的褒奖。先竖再横未必是产业互联网的唯一路径，却是我们相信的路径，
今天晚间，贝壳找房将正式登陆纽交所，IPO定价 20 美元/ADS，拟最高募集24. 38 亿美元。根据招股书信息显示，腾讯、高瓴、红杉、富达等均表示有意愿以首次公开募股价格参与认购贝壳此次IPO。其中，腾讯公布至少认购 2 亿美元的ADS，高瓴和红杉则分别认购至少 1 亿美元的ADS。
北京时间 7 月 24 日晚，贝壳找房IPO正式开启，贝壳向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股书。 8 月 8 日凌晨贝壳找房再次向美国SEC更新招股书，公布发行区间为 17 美元到 19 美元。贝壳找房此次准备发行1. 06 亿股ADS，最高募集资金 20 亿美元。其中，腾讯准备认购至少 2 亿美元，高瓴和红杉分别认购 1 亿美元；Fidelity准备认购至少 2 亿美元，此外，与Fidelity关联的实体准备认购 2 亿美元。成交额和营收双双增长翻看贝壳找房IPO
8月14日消息，贝壳找房昨天晚间正式在纽交所挂牌交易，发行价20美元。截至美股8月13日收盘，贝壳股价报收于37.44美元，涨幅达87.2%，目前总市值约421.95亿美元。 根据招股书公布的数据显示，贝壳找房2017年、2018年、2019年营收分别为255亿元、286.46亿元、460亿元。在上市敲钟现场，贝壳找房创始人兼董事长左晖表示，希望所有贝壳的小伙伴们永远记住产业的艰难，永远记住我们是如何走过来的，我们是如何做难而正确的?
最新招股书显示，贝壳找房预计将于 8 月 13 日登陆纽交所，证券代码为“BEKE”。据了解，本次IPO，贝壳找房发行价格区间为17- 19 美元，将发行1. 06 亿股ADS，拟最高募资23. 15 亿美元。
贝壳找房赴美上市啦!8月8日凌晨,贝壳找房在美国SEC更新招股书。贝壳找房上市招股书显示,贝壳找房发行价在17美元-19美元之间,预计募集资金总额约18.41亿美元-21.19亿美元,共计将发行1.06 亿股ADS。同时,贝壳找房拟在纽交所挂牌上市,股票代码为“BEKE”。若本次IPO成功,贝壳将成为继腾讯音乐之后,第一家在美IPO融资规模超过10亿美元的中国企业。据贝壳找房上市披露的招股书显示,2018年、2019年,贝壳营业收入分别为286亿元、460亿元(?
8月13日消息，贝壳找房今天晚间正式在纽交所挂牌交易，开盘价35.06美元，较发行价上涨75.3%。截至发稿，贝壳股价报35.478美元，涨幅达77.39%，目前总市值约400亿美元。招股书信息显示，2019年贝壳集团房产及租赁交易总额（GTV）达到2.1万亿。营收方面，贝壳找房2017年、2018年、2019年营收分别为255亿元、286.46亿元、460亿元。贝壳方面在招股书中指出，此次IPO收益约30%用于我们的研发，继续投资于平台功能和基础设施
8月13日晚间，贝壳找房正式在美国纽交所挂牌上市，股票代码为BEKE，成为中国居住服务平台第一股&。此次贝壳找房上市的发行价为20美元，稀释后总市值达233亿美元(约
贝壳终于上市了!刚刚，贝壳在纽交所上市敲钟，股票代码为“BEKE”。此次赴美IPO，贝壳找房发行1. 06 亿股ADS，发行价定为每股 20 美元。以此计算，贝壳找房IPO将筹集21.2 亿美元——这是自 2018 年 3 月爱奇艺IPO以来，最大规模的中概股IPO。
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据SEC文件，腾讯在贝壳找房IPO中购入其 800 万股ADS，总购买价为1. 6 亿美元。..
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