腾讯在贝壳找房IPO中购入其800万股ADS 总价为1.6亿美元

8月13日消息，贝壳找房今天晚间将正式在纽交所挂牌交易，IPO发行价定为20美元/ADS。在上市媒体见面会上，贝壳找房CEO彭永东告诉TechWeb，从链家在线到链家网，互联网重构了行业的组织和商业模式。他指出，自己在做链家在线和链家网的第一步，就是要做真房源。现如今，用户在线上看到的都是真房源，这些房源信息都是真实的存在，这是互联网带给行业最大的变化。同时，彭永东表示，VR看房的出现也改变了行业的看房形式，