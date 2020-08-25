腾讯在贝壳找房IPO中购入其800万股ADS 总价为1.6亿美元

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腾讯在贝壳找房IPO中购入其800万股ADS 总价为1.6亿美元

2020-08-25 08:27 · 稿源：站长之家

据SEC文件，腾讯贝壳找房IPO中购入其 800 万股ADS，总购买价为1. 6 亿美元。

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