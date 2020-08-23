彭蕾、张勇、武卫3人退出蚂蚁集团董事 新增程立等五人

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彭蕾、张勇、武卫3人退出蚂蚁集团董事 新增程立等五人

2020-08-23 11:09 · 稿源：站长之家

根据天眼查信息显示，8月21日，蚂蚁科技集团股份有限公司发生工商变更，彭蕾张勇、武卫 3 人退出董事，新增程立、胡祖六、蒋芳、郝荃、黄益平 5 人为董事。

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