彭蕾、张勇、武卫3人退出蚂蚁集团董事 新增程立等五人

根据天眼查信息显示，8月21日，蚂蚁科技集团股份有限公司发生工商变更，彭蕾、张勇、武卫 3 人退出董事，新增程立、胡祖六、蒋芳、郝荃、黄益平 5 人为董事。
今日，蚂蚁集团称，近日不少微信理财群里有自称“国创联行”的人士，表示已拿到蚂蚁集团“招募项目书”，散户认购100万即可参与投资。蚂蚁集团表示，目前尚未开始发行募集，任何所谓拿到蚂蚁股票认购额度的说法均涉嫌对于公众投资者的欺诈。对于冒名行为，也已经采取了法律手段。与上市相关的信息，蚂蚁都将会根据规定进行公告。建议投资者以官方公告为准，避免上当受骗。
据新流财经公众号报道，从多个信源获悉，蚂蚁集团在重庆申请的消费金融牌照，目前除了个别细节没有最终明确，已经进入到最后决定性阶段，有望于今年在重庆拿下继小米之后的第二张消费金融牌照。
8月21日消息，据证监会官网公开的信息显示，蚂蚁集团申请境外首次公开发行股份，包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式，证监会已接收审批材料。早些时间，多家媒体报道称，蚂蚁集团计划在数周内提交香港和上海的IPO申请， 计划最早于10月份在两地上市。同时，蚂蚁集团香港、上海双重上市计划的目标估值为2250亿美元，融资300亿美元。7月20日，蚂蚁集团对外宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所?
证监会浙江监管局官网 8 月 14 日公示了蚂蚁集团辅导备案文件。文件显示，蚂蚁正在接受辅导机构中金公司、中信建投的上市辅导。
今日，蚂蚁集团董事长井贤栋在与证监会科技监管局局长姚前参加一场对话访谈节目时指出，区块链是数字经济时代的信任新基建，没有信任的引擎，数字经济很难真正发展，未来上链将成为每个企业的标
DoNews8月20日消息（记者 翟继茹）20日，蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞在采访时表示，区块链绝对不是纯粹的IT技术，其核心能力在于链接产业，在数字经济中“修路”。蒋国飞提出区块链（Blockchain）始于区块（Block），但核心是链（Chain）。当区块链与产业链接后，可以实现数字资产在平台上更好的流转和交换。蒋国飞认为，过去很多的数字化协作是断裂的；未来，“路”修好了，产业就可以繁荣了。简单来说，由于区块链
8月20日，蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞做客《寻找区块链力量》对话节目。他表示，区块链绝对不是纯粹的IT技术，其核心能力在于链接产业，在数字经济中“修路”。与他对话的嘉宾是中国万向控股有限公司副董事长兼执行董事肖风。
8月20日消息，蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞做客《寻找区块链力量》对话节目，他表示，区块链绝对不是纯粹的IT技术，其核心能力在于链接产业，在数字经济中“修路”。一个月前，蚂蚁集团区块链品牌正式由“蚂蚁区块链”升级为“蚂蚁链”。作为蚂蚁链的负责人，蒋国飞提出区块链（Blockchain）始于区块（Block），但核心是链（Chain）。蒋国飞指出，过去很多的数字化协作是断裂的；未来，“路”修好了，产?
花呗是很多网友在线购物甚至线下消费的主要支付方式了，简单方便。不过前两天有报道称，花呗开始接入央行征信系统，这让很多人担心影响信用。对于花呗上征信的问题，蚂蚁集团日前向新浪财经做
据财联社报道，蚂蚁集团最快月内向香港联交所递交上市申请，香港上市集资额或达 100 亿美元。
据香港信报报道，阿里巴巴旗下蚂蚁集团启动A+H上市计划，财新引述消息称，蚂蚁集团计划两地上市集资 300 亿美元(约 2340 亿港元)，估计最快在 9 月IPO。
近日，蚂蚁集团要上市的消息可谓是资本市场一重磅消息。上市消息公布后，一张阿里巴巴秋招内推群的聊天截图广泛流传——蚂蚁集团整层楼欢呼，是财务自由的声音。据公开资料显示，
有媒体透露称，蚂蚁集团计划A股、港股两地上市，共集资300亿美元，估计最快在9月IPO。蚂蚁集团目前估值约2000亿美元，此次上市预计将发行15%的股份，其中上海科创板发行10%股份，香港发行5%股
日前，蚂蚁集团宣布启动上市计划，将在上交所科创板和港交所主板寻求同步发行上市。消息发布后，蚂蚁相关概念股疯涨。目前，各方给蚂蚁金服的估值为1. 4 万亿元，若按该估值，只要持有该公司0.007%的股权，便可称为亿万富豪。比如一位蚂蚁P7 的员工，平均持股的数量约在 3 万到 4 万股，即使不上市，按照目前内部股的股价，身家也在千万左右。
支付宝母公司蚂蚁集团，今天( 7 月 23 日)发布了一个大动作。下午，蚂蚁集团董事长井贤栋在杭州宣布，蚂蚁区块链正式升级“蚂蚁链”。
今日，胡润百富发布了《 2020 胡润全球独角兽榜》，列出了全球成立于 2000 年之后、价值 10 亿美元以上的非上市公司。其中，全球十大独角兽 6 个来自中国，除蚂蚁集团和字节跳动以外，还有滴滴出行、陆金所、快手和菜鸟网络。
蚂蚁集团董事长井贤栋在谈到腾讯老干妈事件时表示，今天很多行业已经高度的数字化，可是合同关系的确认方式却依然传统，有着巨大的信任成本。
8月4日消息，胡润研究院送出了全球独角兽榜单，报告中显示全球有586家独角兽企业，比去年增加92家，其中美国以233家领先于中国的227家，美中两国占全球独角兽总数八成，英国和印度分别以24家和2
鱼跃医疗8月21日公告，拟与蚂蚁科技集团股份有限公司、北京千方科技股份有限公司、国泰世华银行(中国)有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、南洋商业银行有限公司及中国华融资产管理股份有限公司共同出资人民币800000万元在重庆市设立重庆蚂蚁消费金融有限公司。其中，公司作为一般出资人拟以自有资金出资39920万元，占消金公司注册资本的4.99%。消金公司成立以后开展消费金融相关业务。
8月21日消息，据多家媒体报道，蚂蚁集团计划在数周内提交香港和上海的IPO申请， 计划最早于10月份在两地上市。报道还称，蚂蚁集团香港、上海双重上市计划的目标估值为2250亿美元，融资300亿美元。今年7月下旬，蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。浙江证监局日前披露，蚂蚁集团正接受辅导机构中金公司、中信建投上市辅导。昨日，阿里巴巴集团发布的最新财?
8 月 23 日，字节跳动发布声明，将于美国时间 8 月 24 日正式起诉特朗普政府，对总统特朗普 8 月 6 日颁布的第一道行政令提起诉讼。同时，TikTok正..
8 月 21 日，管虎执导的新电影《八佰》全国公映。这部蓄力 5 年的主旋律电影，上映 2 天票房破 5 亿;点映阶段的累计票房就已超过 2 亿元，创造了中..
公司动态：阿里巴巴与云南签署12项数字经济合作协议8月17日，阿里巴巴与云南省签署了12项合作协议，将围绕“数字云南”，在数字农业、区块链创新、..
精心护理后痘情已明显好转!8月12日，痘博士云南曲靖赢城世家店接力痘博士祛痘公益中国万里行活动，再度展开跨越2500公里帮扶，为天津铁道职业技术..
全国 143 家门店6000+员工深情告白这是来自 69 座城市， 69 种方言，在七夕情人节深情的表白——痘博士：明年我还爱着你!这是来自全国 143 家门店..
比尔·盖茨表示，新冠病毒给全球医疗系统带来的毒株很可能在未来两年内会导致数百万人死亡。盖茨最近在接受《经济学人》的Zanny Minton Beddoes采..
华住集团旗下“华住会”宣布正式入驻拼多多，并开设官方旗舰店。拼多多将同时推出“华住会品牌日”活动，华住集团旗下 2000 多家酒店悉数参与。..
手机膜是从什么时候开始流行的呢?好像没人能说的清具体的时间节点。不过在我的印象中，似乎在电阻屏时代，就已经有贴膜生意了。比较有代表性的机..
通常我们乘坐的高铁和地铁大多数都是车身十分干净，并没有其他多余的图案。而被众多网友称为国内“最惊艳”动车组的海口市郊列车，每款..
8月23日，据外媒报道，美国航空航天局（NASA）表示，一颗小行星正在朝地球飞来，并有0.41%的几率撞击地球。报道称，这颗小行星名为2018VP1，预计将..
两天票房破 6 亿!21 日正式上映的《八佰》，目前票房已经突破6. 73 亿。这部对于 2020 年电影行业有着非凡意义的影片，终于凭一己之力，将疫情关上..
据国外媒体报道，特斯拉汽车部门总裁杰罗姆·吉伦（Jerome Guillen）表示，电动汽车制造商特斯拉正考虑在美国东北部购买更多房产，以“开设大量服..
企查查信息显示，杭州云铂投资咨询有限公司发生股权变更，马云将其持有的 66% 股权平均转让给井贤栋、胡晓明、蒋芳三人。转让完成后，马云在杭州云..
【一颗小行星将于11月初接近地球】综合美国媒体报道，美国国家航空航天局（NASA）当地时间 22 日报告称，一颗小行星将在美国大选的前一天接近地球..
钟汉良出任“百亿补贴”星推官，今天晚上 19 点，钟汉良还将做客拼多多“百亿补贴”直播间，携 666 元现金红包豪礼及众多大牌优惠福利，为平台6. ..
不到1年的新车，就出现了高速上失速的故障，并且还是辆奔驰。这样的事，发生在谁身上，谁心里都会不舒服。而浙江的徐女士，就遭遇到了这样的烦心事..
据拼多多官方发布的消息，钟汉良出任“百亿补贴”星推官，今天晚上19点，钟汉良还将做客拼多多“百亿补贴”直播间，携666元现金红包豪礼及众多大牌..
【高圆圆送李佳琦唢呐曲谱】昨晚李佳琦直播的时候女神高圆圆也在直播间，高圆圆送给李佳琦唢呐曲谱，曲谱上写着无所不能，包罗万象。李佳琦看到后..
【TechWeb】8月23日消息，小米10至尊纪念版拿下DXOMARK总分第一名，雷军在个人微博表示，“当我知道这个消息的瞬间，还是非常激动。这是小米同学们..
根据最新爆料，索尼PS5游戏主机将在11月14日在日本首发首销，11月20日开始登陆全球其它国家和地区。具体价格上，PS5数字版（无光驱）399美元，日本..