网易否认阿里收购网易云音乐：一个字，假

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网易否认阿里收购网易云音乐：一个字，假

2020-08-21 19:51 · 稿源：站长之家

今日，针对网络传言的阿里收购网易云音乐一事，网易公关总监回应称：问的人越来越多，一个字，假。

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