网易否认阿里收购网易云音乐：一个字，假

网易云音乐又“争气”了。继 5 月与华纳版权战略合作，今日，网易云音乐又与环球音乐集团(Universal Music Group， 简称UMG)联合宣布达成数年期全新战略合作。
今日，网易云音乐与阿里88VIP联合宣布达成战略合作：目前，网易云音乐黑胶VIP年卡权益正式加入88VIP年度生态权益包，未来双方也将共同探索更多深度合作内容。据悉，未来网易云音乐还将与阿里文娱等业务在影视宣发、演出票务等方面展开更多合作。
8月7日消息，据阿里方面发布的消息，88VIP进一步升级，会员只需“一卡”即可横跨 “吃、玩、听、看、买、游、健康、金融、到家”等9大生活场景。据悉，在88会员节前夕，网易云音乐、借呗、美年大健康、宠物险宣布加入88VIP。根据官方的介绍，为进一步满足会员用户对高品质商品的需求，Prada、万宝龙、海蓝之谜等国际大牌首次加入88VIP生态，在388个年度合作品牌中，奢侈品牌占比达23%。为会员用户提供折上95折，10倍积
8月11日，腾讯音乐与环球音乐集团共同宣布，基于长期不断深化的紧密合作伙伴关系，双方续签数年期版权授权战略合作协议。另外，授权范围包括全民K歌与在线音乐直播平台等场景。与此同时，网易
闲暇之余，我喜欢打开手机听听歌，通勤路上亦是如此，如果时间允许，你可能会看到我的耳朵上一整天都戴着耳机。我觉得音乐可以带给我能量，同样的歌曲由不同的歌手演唱，会有不同的感悟。而不同的曲子和歌词，由同一个歌手演唱出来又是另一番风味。不过，这种听音乐带给我能量的日子，最近发生了变化，因为网抑云的出现。你没听错，我说的就是网抑云。
这首去年从网易云音乐火到抖音的《世间美好与你环环相扣》，预示了今日网易云音乐与抖音的牵手合作。那些曾经网易云音乐评论里封神的原创音乐人，终于穿越人海，与更广大的用户相拥了。
有部分抖音用户告诉Tech星球，抖音App于近日，向部分用户推送了最新的内测版本。在该版本中，可以发现抖音在音乐功能方面做了多处更新，最主要的是增加了“听全曲”功能，此外，还做了一个能显示歌词的和曲子进度的简易版播放器。
8 月 17 日，网易云音乐推出扶持音乐红人的“飓风计划”，通过专家级爆款企划团队、优质词曲作品、金牌制作人共同合力，帮助年轻歌手打造爆款作品，并最终进入专业音乐领域，获得更多发展机遇。
杭州/伦敦， 2020 年 8 月 10 日，在线音乐平台网易云音乐与全球音乐娱乐行业领先的环球音乐集团（Universal Music Group， 简称UMG）联合宣布达成数年期全新战略合作，在此合作框架下，网易云音乐不仅将获得环球音乐的曲库授权，双方还将共同探索在音乐产品、服务和宣发层面更多创新领域开展更深入广泛的合作。 环球音乐是全球领先的音乐娱乐公司，拥有跨越多个世代、涵盖不同音乐类型的音乐曲库。旗下不仅拥有欧美乐坛的“顶流?
8月5日，网易云音乐与阿里巴巴达成合作，网易云音乐黑胶VIP年卡权益已正式加入阿里88VIP年度生态权益包。如果你是阿里88VIP，那么8月7日起就能免费领取网易云黑胶年卡，价值180元。网易方面称
昨日，网易云音乐宣布与环球音乐集团达成数年期全新战略合作，在此合作框架下，网易云音乐不仅将获得环球音乐的曲库授权，双方还将共同探索在音乐产品、服务和宣发层面更多创新领域开展更深入广泛的合作。
8 月 5 日，网易云音乐和淘宝 88VIP 宣布达成战略合作。8 月 7 日起，新老淘宝 88VIP 用户均可在会员主页领取网易云音乐黑胶 VIP 会员。目前淘宝 88VIP 已经包含优酷 VIP、虾米超级 VIP、淘票票全国卡、饿了么吃货卡等多项阿里系会员权益。那么网易云音乐黑胶VIP和普通VIP有什么区别？
今天网易云音乐和抖音宣布达成合作，双方将围绕音乐人扶持、音乐版权、音乐IP等方面进行更多创新探索，共同致力于“音乐+短视频”内容生态建设。
今日，网易云音乐和抖音正式宣布达成合作，共同致力于“音乐+短视频”内容生态建设，同时，网易云音乐和抖音将围绕音乐人扶持、音乐宣发、音乐版权、音乐IP等方面进行更多创新探索。
天，网易云音乐和阿里88VIP正式宣布达成合作，网易云音乐黑胶VIP年卡权益正式加入88VIP年度生态权益包。 7 日起，阿里88VIP新老用户均可领取黑胶VIP权益，登录网易云音乐后即可畅享丰富的会员体验。
生活中有许多瞬间都无法与人诉说，一句戳中心灵的歌词仿佛多了一个精神的知己，我们总是习惯戴上耳机聆听着每首歌中所蕴藏的情绪。 8 月 18 日，拥有多年音频经验的OPPO与大家熟悉的网易云音乐共同打造的OPPO Enco W31 真无线耳机网易云音乐定制款正式亮相，让你能享受专属的个人时间，让音乐伴你度过每一个难忘的时刻。 OPPO与网易云音乐对高品质音乐的看法以及品牌理念的契合是此次双方达成合作的催化剂。 网易云音乐相信高品质?
初听不知曲中意，再听已是曲中人，现在很多人都会听歌，但不一定能深刻体会歌词中的意境，不妨趁着七夕与另一半分享你音乐的故事，让TA在歌声中听懂你的心意。目前，OPPO Enco W31 网易云音乐定制款耳机在各大平台及OPPO官网正式开售，在8月20-25日，下单用券即可立减30元，还可以获得价值15元的网易云音乐黑胶 VIP 月卡一张。就让这款全新的定制款用柔美的音质、超低延迟，为你带来七夕浪漫新体验。OPPO Enco W31网易云音乐定制款
最近，“网抑云”这个梗在各大社交平台刷屏了。在抖音，话题#网抑云#的播放量高达5. 3 亿，原创视频高达6. 9 万个;B站也出现了越来越多网抑云相关视频，其中播放量最高的一条高达694. 1 万，远高创作者日常发布的其他视频;微博上，网抑云相关话题增多，#网易云回应网抑云#话题还登上了热搜，浏览量超12. 5 亿......
原创音乐人和短视频曾是两条不交汇的河流，甚至还存在某种鄙视链。 2019 年初的音乐综艺《我是唱作人》里，拥有多首“短视频神曲”的高进，就不无郁闷的谈到这一点。
近日在互联网上有不少人在谈论“网抑云”这个梗，这个梗的来源是网易旗下的一个音乐播放器网易云音乐，在这个app评论区因为出现了不少假装抑郁的矫情文字，被全网吐槽——“网抑云阴乐”。对此网易云音乐官方在8月3日晚上回应称，将发起云村评论治愈计划。
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最近网易云音乐因为网抑云的调侃频繁上头条，这也说侧面说明了一个问题，网易云音乐影响力还是挺大的，现在又有消息称阿里巴巴即将收购网易云音乐..
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北京时间8月21日，新电商平台拼多多（NASDAQ：PDD）发布2020年第二季度财报。截至2020年6月30日，平台年活跃买家数达6.832亿，较去年同期的4.832亿..
国内第二大芯片封测公司通富微电今天发布了2020年上半年报告，营收46.7亿元，同比增长30.17%；净利润1.11亿元，同比增长243.54%。去年同期，通富微..
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