消息称蚂蚁集团两地上市目标估值2250亿美元 将筹资300亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 8月21日 消息:据彭博社报道，知情人士透露，蚂蚁集团在两地上市计划中的估值目标为 2250 亿美元 ，公司在香港和上海IPO中的筹资目标为 300 亿美元。

报道称，蚂蚁金服将计划在数周内提交香港和上海的IPO申请，计划最早于 10 月份在两地上市。对此，蚂蚁集团官方并未作出回应。

根据彭博社收集的数据显示，蚂蚁集团在两地上市计划的 300 亿美元筹资目标可能成为全球最大的IPO，超过沙特阿拉伯国家石油公司Saudi Aramco创下的 294 亿美元的纪录。

另外，按照 2250 亿美元的估值来算的话，蚂蚁金服的估值将超过高盛集团和摩根士丹利市值的总和。

今年 6 月，蚂蚁集团正式将注册名由 “浙江蚂蚁小微金融服务股份有限公司”改为 “蚂蚁科技集团股份有限公司”，简称由“蚂蚁集团”取代，完成了从 “金融”到 “科技”的转变。

今年 7 月下旬，蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。

根据阿里财报的数据显示， 2020 年1- 3 月阿里从蚂蚁集团获得投资收益约30. 34 亿元人民币。按阿里持有蚂蚁33%的股份比例推算，今年第一季度，蚂蚁集团盈利约为 92 亿元人民币，同比大增567%。