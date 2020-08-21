抖音与淘宝签订新一轮合作 阿里：一直都是很好的合作伙伴

站长之家(ChinaZ.com) 8月21日 消息：据36氪报道，今日，针对“抖音与淘宝签订新一轮合作”的报道，阿里方面回复称，我们跟抖音之间一直都是很好的合作伙伴。

此前，新浪科技报道称，抖音已与淘宝签订新一轮年框合作，包括广告和电商两个部分，合作规模整体超过去年。

去年6月，晚点LatePost曾报道称，抖音与淘宝签订了70亿的年度框架协议，60亿元广告，10亿元佣金。电商部门的考核指标是GMV导向，签订GMV总目标是400亿规模。对此，抖音方面回应称，我们与淘宝一直保持良好的合作，但文中提及的数据不实。

就在不久前，字节跳动宣布抖音成立一级电商部门。

6 月上旬，字节跳动宣布完成一轮针对电商业务的组织架构大调整，正式成立了以“电商”明确命名的一级业务部门，以统筹公司旗下抖音、今日头条、西瓜视频等多个内容平台的电商业务运营。

在昨日晚间阿里巴巴第一季度财报电话会议上，被问及淘宝特价版与抖音之间的竞争时，阿里巴巴董事局主席、首席执行官张勇表示：淘宝特价版面向对价格比较敏感的用户，提供高质量且价格优惠的产品，淘宝特价版的目标用户非常明确，作为用户体验的一部分，我们加入了直播和短视频，但这不代表全部的用户体验，这只是与用户交互的一部分，商家把直播作为营销手段，不可能7x24 小时直播，稳定的运营平台更重要。