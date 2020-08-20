马云谈下半年自身挑战：已经退休，希望为年轻人再做点努力

站长之家(ChinaZ.com) 8月20日 消息:在 8 月 19 日播出的央视《相对论》节目中，马云谈及下半年自身挑战表示自己现在退休了，挑战再大，也没岗位上的人挑战大。希望能为沟通，为技术的发展，为年轻人的成长，再做点自己的努力。
此外，在节目中，马云还就“盖茨被妖魔化”发表看法。他称，欲戴皇冠，必承其重。你有多大的影响力，就要接受多大的挑战。因此，他并不同情盖茨，甚至还很欣赏他依然在尽最大的努力争取。马云称：“他不是为了名也不是为了钱和权，我认为他是(有)一份责任要跟别人去分享。”
站长之家(ChinaZ.com) 8月20日 消息:在 8 月 19 日播出的央视《相对论》节目中，马云谈及下半年自身挑战表示自己现在退休了，挑战再大，也没岗位上的人挑战大。希望能为沟通，为技术的发展，为年轻人的成长，再做点自己的努力。
此外，在节目中，马云还就“盖茨被妖魔化”发表看法。他称，欲戴皇冠，必承其重。你有多大的影响力，就要接受多大的挑战。因此，他并不同情盖茨，甚至还很欣赏他依然在尽最大的努力争取。马云称：“他不是为了名也不是为了钱和权，我认为他是(有)一份责任要跟别人去分享。”
据国内媒体报道，阿里巴巴近日注册了一家新公司：京西，这名字实在容易让人想入非非，联想到另一家公司。重点是，京西的经营范围涵盖电子产品销售，与京东主营业务一致！根据天眼查的信息，8月
外媒7月26日报道称，一份印度法院的文件显示，印度首都新德里的一家法院因一起诉讼案，已对阿里巴巴创始人马云（Jack Ma）作出传唤。报道称，一名曾供职于阿里巴巴旗下UC 浏览器的印度雇员起诉称，他因对公司应用程序上的“审查制度”和“虚假新闻”内容提出反对，结果遭到解雇。
根据天眼查显示， 8 月 6 日，阿里巴巴注册了一家新公司，名为阿里巴巴京西信息科技有限公司，京西公司由阿里巴巴(中国)有限公司100%持股，注册资本 5 亿元，经营范围中涵盖的电子产品销售，与京东的主营业务一致。
8月17日，美国商务部长罗斯接受福克斯新闻采访时表示，商务部正在执行几周前特朗普下发的政令，处理TikTok相关事宜，目前没有对阿里巴巴采取任何正式行动。日前特朗普在新闻发布会提及正在考虑向更多中国企业施压。
在今日的阿里妈妈M峰会上，阿里巴巴方面称，成立 13 年来，阿里妈妈已经服务超百万商家，成为一个链接 31 万品牌客户、累计覆盖 14 亿品牌会员、会员同比增长超100%的商业创新生态。
阿里王帅今日发布微博表示，在阿里巴巴内网，任何问题都可以讨论。这是阿里文化的底色，也是员工和管理者非常高效的沟通平台。阿里巴巴不需要一派和气，而在于倾听和表述真实的自己，鲜明的态度，这就是阿里内网的独特存在。
据新华财经援引彭博报道，美国商务部长罗斯接受媒体采访称，美国忙着处理TikTok的事情，没有对阿里巴巴采取任何正式行动。
8 月 6 日，阿里巴巴注册了一家新公司，名为阿里巴巴京西信息科技有限公司，这被不少网友与“京东”联系在一起，对于这家公司的名字，阿里方面做出了回应，称京西是阿里云开的，搞高科技数据中心和新基建的，因为注册地在北京西边的张家口，所以叫“京西”。
8 月 6 日，阿里巴巴注册了一家新公司，名为阿里巴巴京西信息科技有限公司(简称京西公司)。据了解，京西公司由阿里巴巴(中国)有限公司100%持股，注册资本 5 亿元人民币，法定代表人是周明，冯云乐任监事。
8月11日消息，据国外媒体报道，阿里巴巴和道达尔日前签署协议，阿里将为道达尔（Total）的中国业务提供各种数字服务。阿里巴巴根据协议，双方将基于阿里巴巴商业操作系统 (ABOS)展开深入合作。道达尔将成为首家接入阿里商业操作系统的国际能源企业。道达尔中国将依托阿里的数字化技术与能力，在电商跨端运营、移动支付、本地化服务、供应链、大数据、组织管理等各领域展开深度合作，为中国区的加油站业务、润滑油业务?
今日，阿里集团市场公关委员会主席王帅发微博称，阿里巴巴不需要一派和气，永远不会删除刺耳的声音，声音越刺耳，观点越尖锐，讨论就越深刻，反思则越透彻。 王帅
今日，阿里巴巴开盘大涨5.09%，报251. 80 港元。昨日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。
阿里巴巴与京东的关系大家都懂得，日前有网友发现阿里巴巴注册了一个新公司——京西，业务也涵盖电子产品销售，随后这则消息引发了网友吃瓜的热情。据报道，阿里注册的这个公司叫做
【阿里巴巴注册新公司京西】据天眼查显示， 8 月 6 日，阿里巴巴注册了一家新公司，名为阿里巴巴京西信息科技有限公司。这名字实在容易联想到另一家公司。重点是，京西的经营范围涵盖电子产品销售，与京东主营业务一致！
日前，道达尔（中国）投资有限责任公司与阿里巴巴集团达成战略合作协议，双方将基于阿里巴巴商业操作系统，在跨端运营、本地化服务、移动支付、云计算、供应链、组织管理等多方面展开深入合作，推动能源出行领域跨业务、多场景的全面数字化升级。未来，双方围绕道达尔中国的加油站、润滑油、汽车养护、充电等业务进行全面合作。这也标志着，道达尔成为首家接入阿里巴巴商业操作系统的能源企业，为行业数
昨日，阿里巴巴与云南省签署深化战略合作协议和11个项目合作协议，在数字农业、区块链创新、城市现代化治理、数字生活、人才培训等多个领域全面展开数字化合作。阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇和云南省主要负责人参加签约仪式。双方当天共签署了12项合作协议，将在深化战略协议基础上，围绕“数字云南”建设，重点开展七个方面合作。一是建设全省统一的“一部手机办公”政务平台和“一部手
天眼查显示， 8 月 6 日，阿里巴巴京西信息科技有限公司成立，注册资金 5 亿人民币，法定代表人为周明，注册地址为河北省张家口市，公司经营范围包括电子元器件、电子产品、信息安全设备、计算机软硬件及辅助、网络设备、计算机及办公设备、制冷空调设备、电子专用设备、软件的销售、维修等，该公司由阿里巴巴(中国)有限公司全资持股。
据 36 氪报道，距离C+轮 5 亿美元融资不到半个月，小鹏汽车再次获得超 3 亿美元融资。本轮融资由阿里领投、卡塔尔主权基金(QIA)等也参与投资。
易居中国日前宣布与阿里巴巴集团签署战略合作框架协议，双方将在包括线上线下房产交易、数字营销和交易后相关服务等领域展开合作，推动房产服务行业走向数字化、智能化。根据易居企业控股发布的公告，该公司与阿里巴巴集团签署股份认购协议，阿里将认购总金额为8. 281 亿港元的易居股份，增持后，阿里将持有易居大约8.32%的股份。
过去的这个周末，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注小米：小米将实行合伙人制度 团队新增四名成员至九人16日，小米集团董事长兼CEO雷军发布全员信称，小米将实行合伙人制度，当日，合伙人团队新成员王翔、周受资、张峰和卢伟冰已宣誓就任。8月16日是小米手机九周年和MIUI十周年的日子，雷军表示，下一个十年，重新创业，小米将实行合伙人制度和新十年创业者计划。(中新经纬)雷军?
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