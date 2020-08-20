马云谈下半年自身挑战：已经退休，希望为年轻人再做点努力

站长之家(ChinaZ.com) 8月20日 消息:在 8 月 19 日播出的央视《相对论》节目中，马云谈及下半年自身挑战表示自己现在退休了，挑战再大，也没岗位上的人挑战大。希望能为沟通，为技术的发展，为年轻人的成长，再做点自己的努力。

此外，在节目中，马云还就“盖茨被妖魔化”发表看法。他称，欲戴皇冠，必承其重。你有多大的影响力，就要接受多大的挑战。因此，他并不同情盖茨，甚至还很欣赏他依然在尽最大的努力争取。马云称：“他不是为了名也不是为了钱和权，我认为他是(有)一份责任要跟别人去分享。”