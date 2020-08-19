法院提示：制作短视频应尊重他人知识产权 应加上权利标记和维权声明

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法院提示：制作短视频应尊重他人知识产权 应加上权利标记和维权声明

2020-08-19 15:16 · 稿源：站长之家

据中国新闻社消息，8月19日，北京知识产权法院举行短视频著作权案件审判情况通报会。期间，北京知识产权法院审判监督庭法官冯刚向短视频行业相关人员提示，创作短视频要注意在作品上加上权利标记和维权声明，这对后续的维权至关重要;短视频对外授权要保存好授权传播的证据;制作短视频应尊重他人知识产权，不得随意使用他人作品;播放他人短视频应当取得短视频著作权人的许可。

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