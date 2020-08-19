法院提示：制作短视频应尊重他人知识产权 应加上权利标记和维权声明

作为一个成立了十多年的团队，王加魏乐团直到今年开年都没有从音乐上获得过多少收入，在抖音上也只有不到 5000 个关注者。对于他们而言，音乐是梦想，但却并不是足以养活他们的职业。王加魏乐团的主创王延衡和魏文太都在司法领域有正职工作，音乐与创作的时间都是他们在极其繁重的工作之余，从睡觉和休息的时间里挤出来的。