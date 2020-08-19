法院提示：制作短视频应尊重他人知识产权 应加上权利标记和维权声明

据中国新闻社消息，8月19日，北京知识产权法院举行短视频著作权案件审判情况通报会。期间，北京知识产权法院审判监督庭法官冯刚向短视频行业相关人员提示，创作短视频要注意在作品上加上权利标记和维权声明，这对后续的维权至关重要;短视频对外授权要保存好授权传播的证据;制作短视频应尊重他人知识产权，不得随意使用他人作品;播放他人短视频应当取得短视频著作权人的许可。
据中国新闻社消息，8月19日，北京知识产权法院举行短视频著作权案件审判情况通报会。期间，北京知识产权法院审判监督庭法官冯刚向短视频行业相关人员提示，创作短视频要注意在作品上加上权利标记和维权声明，这对后续的维权至关重要;短视频对外授权要保存好授权传播的证据;制作短视频应尊重他人知识产权，不得随意使用他人作品;播放他人短视频应当取得短视频著作权人的许可。
为了解软件行业专利的发展趋势，进一步提升各部门的创新能力，增强知识产权专利意识， 6 月 21 日，税友集团特邀集佳专利事务所专业讲师在总部大厦 1207 会议室举办知识产权专利培训。集团主要领导、各部门经理、技术骨干等共计 43 人参加了培训。 培训会上，讲师凭借丰富的专业知识和多年的工作经验，从宏观到具体，从理论到实践，结合大量生动、详实的案例，深入浅出地讲解了专利基础知识、软件发明，讲述了如何挖掘专利、如何?
8月7日消息，京东数字科技集团（以下简称“京东数科”）与国家知识产权局知识产权发展研究中心（以下简称“知识产权发展研究中心”）达成战略合作，共同对知识产权课题开展联合研究。据了解，此次合作也是知识产权发展研究中心与企业达成的首次战略合作，双方将依托各自优势，开展联合研究，聚焦知识产权前沿领域，就知识产权生产、保护、运用及研究进行全方位合作，助推京东数科在以AI为核心的产业数字化实践中，进一
不同国家对于知识产权的表述有所不同，英文为“intellectual property”，德文为“gestiges eigentum”,法文为“propriete intellectuale”,其原意则译为“知识（财产）所有权”或“智慧（财产）所有权”。西方认为知识产权是极为重要的，尤其体现在法律的保护。1977年，英国设立了《专利法》，里面对知识产权保护进行了相关条例设定；1981年，意大利颁布了《版权法》；1992年，法国颁布了全球第一部《知识产权法典》。他们认为，?
近日，伽马数据发布了《 2020 年移动游戏用户短视频行为调查研究报告》。报告以海量线上用户数据和 6307 位线下有效用户调研为基础，从中国移动游戏市场状况、中国移动游戏用户短视频行为、短视频平台的游戏营销价值、移动游戏推广渠道等多个方面，对短视频和移动游戏的发展，进行了分析。报告显示： 2019 年起，移动游戏用户与短视频用户重合率呈增长趋势，91.3%的移动游戏用户看短视频。短视频已经成为移动游戏用户除游戏外最主?
短视频增粉主要来自爆款。爆款怎么来?对于一个起步的账号，最有效率的方式，借鉴火的优质内容进行再加工能够更快地帮助你找到做内容的感觉，不断摸索后，逐渐在选题上形成自己的个人风格。
找到一个方法，先赚点钱。比如，在路边开个便利店，只要人流够，就能赚点钱。千万不要认为创业就是先搞个几轮融资，把公司做到几百亿估值，最后成功上市，迎娶白富美，走上人生巅峰。
作为一个成立了十多年的团队，王加魏乐团直到今年开年都没有从音乐上获得过多少收入，在抖音上也只有不到 5000 个关注者。对于他们而言，音乐是梦想，但却并不是足以养活他们的职业。王加魏乐团的主创王延衡和魏文太都在司法领域有正职工作，音乐与创作的时间都是他们在极其繁重的工作之余，从睡觉和休息的时间里挤出来的。
近日，雅迪发布的一则《严正声明》引发行业广泛关注。声明中，雅迪称，近期收到市场反馈，有部分电动车企业严重侵犯雅迪集团的研发成果，擅自仿冒雅迪集团的专利产品，以及在部分产品擅自使用与
虽然一直做新媒体，但短视频运营却并不接触，算得上是一个新手。自 2020 年 3 月以来，运营抖音项目已经 4 个月了。在运营过程中，不做任何营销推广，不做任何额外投入，最大的支出，大概是曾经试着买过一次 100 元的DOU+。我只是，用工作边角时间，接受着公司的指令，单纯的尝试做内容，目前最高的播放量，也不过几万，很遗憾，没有大家想象中的百万千万爆款。
声明：本文来自于微信公众号 了了次元(ID：liaoliaociyuan)，作者：思涵，授权站长之家转载发布。当教育机构开始布局短视频，第一个难题就是老师人选。名师一般不会成为首选，毕竟名师都用来赚钱，课都排得很满;而且这其中很多老师已经实现了财富自由，根本不需要做抖音来抛头露面(当然也取决于老师的个人意愿和公司战略安排)。培养名师是一个时间工程，抖音某种程度上成了名师加速器，可以实现“弯道超车”，短视频对新老师的意义
企业在登陆科创板时，往往要面临专利无效或专利侵权诉讼等纠纷，IPO可能因此被迫终止。在登陆科创板失败的企业中，约有50%是由于知识产权问题导致失利的，因此知识产权问题是企业登录科创板的面临的主要风险之一。AI技术在知识产权领域的应用潜力非常大。利用AI技术，可以高效地实现全覆盖的知识产权风险识别，并建立核心技术、专利保护、主要产品和主营业务之间的强关联性，满足科创板上市的知识产权和科创属性要求。近日，墨丘
在“ 2020 宝马科技日”活动上，宝马在线发布了多款车内数字化产品。其中，西瓜视频成为宝马车上首个车载短视频应用。据官方介绍，车载“西瓜视频” 将直接装配在 2020 年 7 月以后生产的特定宝马车型上，其他配备有BMW iDrive 7. 0 的宝马车，可通过软件升级的方式享受该功能。
7月28日消息，宝马在线今日发布多款车内数字化产品，其中，西瓜视频成为宝马车上首个车载短视频应用。资料显示，宝马车载“西瓜视频”主要有三方面特色：一是丰富的精选视频，覆盖热点新闻、财经、科技、汽车、体育、教育、娱乐等多领域；二是实时在线，内容随时更新且不占用过多内存；三是用户交互设计友好，轻点屏幕就可以选择播放下一个视频。据西瓜视频相关负责人介绍，基于安全第一的原则，西瓜视频与宝马在合作?
现在的人们孤独吗?答案是肯定的。伴随着高强度工作与高节奏生活的压力，很多人都疲惫不堪，人们的生活越发的缺少精神寄托。而随着现在市面上的出现了各种短视频娱乐APP，确实可以让人们能够打发无聊时光，可是放下手机，强烈的孤独感还是会不断地涌上来，现代生活的孤独感已经成为当代年轻人的普遍现象。 另辟蹊径释孤独 随着短视频的迅速火爆，很多人成为短视频的狂热爱好者，李芳就是其中一员。她作为一名性格内向不善交际的女?
短视频， 2020 年仍处于红利期。在抖音、快手两家巨头博弈之下，存在着大量的空间和机会，短视频、直播逐渐成为运营从业者都绕不开需要去了解和掌握的形态，而，很多人却对短视频怎么做、怎么运营、怎么变现完全不清楚。
视频彩铃赛道逐渐热闹了起来。从最初中国移动独自起舞，到现如今运营商三巨头聚首，这背后，是视频彩铃产业庞大商业价值的彰显。 6 月 24 日，业界首个终端技术行业标准——《移动智能终端支持视频彩铃的技术要求和测试方法》正式通过全会评审并成功立项，预示着跨运营商开展视频彩铃业务成为可能。疫情防控 新兴媒介传播见效随着中国移动、中国联通、中国电信三大运营商先后推出视频彩铃业务，企业视频彩铃实现了对国内移动电话用
这是一个看似主打“日常共鸣”，实则以“恐怖”为内核的奇葩账号。账号只有 4 条内容、一个主题“人体的漏洞”，总播放量过亿，集均获赞高达186. 51 万;涨粉 168 万，超过三分之二的粉丝为 23 岁以下的 97 后。
短视频运营是基于抖音、快手为主的两大平台，以粉丝增长、产品获客、营收变现为运营目标的一个岗位，和 12 年之后开始兴起的微信公众号运营一样，同属新媒体运营领域，一般职能归属市场部门。
在信息传播内容碎片化的当下，由于符合数字原住民一代所钟爱的刷屏式社交特性和全场景化的内容消费需求，短视频平台已渗透甚至填满许多当代年轻人的生活缝隙。
据 36 氪报道，淘宝特价版即将在近期正式推出短视频频道，这将是全球首个为工厂货打造的可视化频道级专区。
误删除的微信记录怎么恢复?微信现在已经作为我们的常用工具之一了，每天都会使用的。在使用的过程中自然会产生大量的聊天记录或者图片文件等数据..
科技改变生活，越来越多的公司开始引进视频会议设备，旨在改善视频会议界面，提高视频会议沟通效率。那么，视频会议设备有哪些呢？在众多视频会议..
2020年6月17日，为感谢ABG-SZ员工对公司和事业部业绩达成的贡献，事业部挑选了以上绩优人员与事业部总经理进行了一场别开生面的交流会。不惧挑战，..
漫长而愉快的暑假就要进入倒计时了。可是不少孩子却玩兴正浓，这让不少家长看在眼里，急在心里。提醒他，他还嫌你唠叨!孩子天性是喜欢玩的，这时候..
过去，编程还不是一项必备的基本技能，如今，很多家长都开始关注到少儿编程培训。频繁出台的少儿编程教育的利好政策，让少儿学习编程逐渐成为一种..
在“食住行”高度互联网化的今天，作为消费四大赛道核心之一的“衣”如何破局？手机定制男装品牌码尚定制成立以来通过对大数据、AI等新技术应用以..
在今日下午的发布会上，华为正式发布了MateBook X、MateBook 13、MateBook 14等新品。价格方面，新款MateBook X起售价为 7999 元，新款MateBook..
七夕是中国民间的传统节日，千百年来，牛郎织女美丽的爱情故事，一直流传下来，感动着无数人。如今的七夕，已经成为了象征爱情的节日。很多恋爱中..
视频会议，是现代智能化职场绕不开的一个话题。那么，视频会议是什么呢？简单来说，视频会议就是以视频的形式召开会议，但是想要真正开好视频会议..
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在许多人的印象中，女企业家大多是演讲的时候激情澎湃，做事的时候雷厉风行，就连走路都会带风，而黄波却不一样。 作为中国在线教育探路者中为数不..
2020 年 8 月 19 日，是第三个“中国医师节”，以“弘扬抗疫精神，护佑人民健康”作为主题。全民健康保障平台轻松筹，携手中国人口福利基金会，共..
SpaceX是由马斯克创立的一家航天公司，旗下的猎鹰9 号火箭已经帮助NASA在今年成功完成载人宇航员重返国际空间站。根据SpaceX向SEC提交的一份文件显..
8月19日，北京知识产权法院举行短视频著作权案件审判情况通报会。期间，北京知识产权法院审判监督庭法官冯刚向短视频行业相关人员提示，创作短视频..
2020年8月19日，支付宝蚂蚁庄园小课堂有不少的小伙伴的问题是“以下哪种交通工具是靠左行驶的?”需要在地铁和火车两个答案中选择，下面就来为大家..
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8 月 17 日，“清北网校”正式入驻淘宝教育。这是继开言英语、瓜瓜龙之后，字节跳动的第 3 家教育类天猫店。..
数字化持续发展的今天，如何利用智能设备来改善生活、工作，已经成为世界范围内各行各业争相关注的课题。而在效率至上的现代化企业中，利用视频会..