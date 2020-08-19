京东健康发布全新服务产品“京东家医”

今日，京东健康发布了全新服务产品“京东家医”。京东健康家庭医生服务覆盖日常咨询、专科问诊、疑难重症、健康管理等场景，门诊预约范围覆盖全国各大城市的 2700 多家三级医院，三甲医院覆盖率达98%。据了解，用户在京东健康签约家庭医生后，最多8名家庭成员能拥有专属的健康档案;用户通过图文、视频、电话等方式，能享受到全科室医生7*24小时在线问诊服务，以及48小时内专家团队在线会诊、全国三甲医院名医面诊预约等医疗健康服务。
今日，京东健康发布了全新服务产品“京东家医”。京东健康家庭医生服务覆盖日常咨询、专科问诊、疑难重症、健康管理等场景，门诊预约范围覆盖全国各大城市的 2700 多家三级医院，三甲医院覆盖率达98%。据了解，用户在京东健康签约家庭医生后，最多8名家庭成员能拥有专属的健康档案;用户通过图文、视频、电话等方式，能享受到全科室医生7*24小时在线问诊服务，以及48小时内专家团队在线会诊、全国三甲医院名医面诊预约等医疗健康服务。
“未来 5 年，京东健康的家庭医生要服务 5000 万个家庭。” 8 月 18 日，京东健康发布了全新服务产品——“京东家医”，京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军为这个战略级的新产品定下了一个中长期目标。（京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军）在疫情后时期，国民健康意识迅速提升，医疗健康话题也受到空前关注。作为百姓健康守门人的家庭医生，被赋予越来越重要的使命。在疫情常态化的当下，整合多年发展和积淀的互联网医疗服务能力
键问诊、7* 24 小时守护 京东家医筑起百姓健康“防火墙”受疫情影响，全民的健康意识得到显著提升，医疗健康话题也受到空前关注。在疫情防控常态化的当下，京东健康整合多年积累的互联网医疗服务能力，正式推出家庭医生服务产品——“京东家医”。(京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军)据介绍，用户在京东健康签约家庭医生后，最多 8 名家庭成员能拥有专属的健康档案;用户通过图文、视频、电话等方式，能享受到全科室医生7* 24 小时
据IFR报道，京东计划让京东健康在香港上市，拟筹资 10 亿美元。
8月18日消息，京东健康“家庭医生”正式上线，全科室医生7*24小时在线问诊、48小时内专家团队在线会诊、最多8名家庭成员拥有专属健康档案…解决家庭看病N大痛点。“京东
和很多年轻人一样， 31 岁的徐翊(化名)习惯在身体不舒服时，先在线上咨询医生。令他没想到的是，年初爆发疫情后，全家老少四代都开始选择在互联网医疗产品的帮助下解决就诊、购药等问题。8 月 18 日，京东健康发布全新战略级家庭医生服务产品——“京东家医”。京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军在上线发布会上，为这个全新的服务产品定了个中长期目标：未来 5 年，京东健康家庭医生要服务 5000 万个家庭。(京东集团副总裁、京东?
京东宣布， 8 月 17 日，京东集团子公司京东健康与高瓴资本就京东健康B轮不可赎回优先股融资签订了最终协议。高瓴资本预期投资总额超过 8. 3 亿美元。本次交易需满足常规交割条件，交割后京东集团仍将是京东健康的控股股东。交割预计将于 2020 年第三季度完成。
17日，京东发布2020年第二季度财报显示，京东集团子公司京东健康与高瓴资本就京东健康B轮不可赎回优先股融资签订了最终协议。高瓴资本预期投资额超过8.3亿美元。财报显示，双方交易预计将于2020年第三季度完成。资料显示，今年6月份，京东健康推出了中医会诊中心和耳鼻咽喉智能医疗健康服务中心，两家中心均聘请了医疗专家入驻，为全国患者提供线上问诊和疾病管理服务。包含这两家中心在内，京东?
“管家您好，我母亲身体不舒服，好像高血压又犯了。我现在外地，您能给我母亲打个电话了解情况么?”在北京工作生活的小李，一大早就接到了远在福建老家的母亲身体不适的消息。随后他马上登录京东健康家庭医生，请求健康管家进行远程关照。在初步了解小李母亲的症状后，健康管家立刻通过电话与小李母亲进行了连线。 10 分钟后，电话结束。健康管家向小李反馈了情况：“今天阿姨的收缩压为175mmHg、舒张压为115mmHg。从阿姨的健康档?
8 月 10 日，以“小口腔 大健康”为主题的京东健康口腔中心上线发布会在京举行。中国科学院院士、现任首都医科大学副校长，中华口腔医学会副会长王松灵获聘中心首席科学家。发布会上，京东健康与烟台市口腔医院签署战略合作协议，烟台口腔医院整体入驻京东健康口腔中心。至此，京东健康已上线包括中医院、心脏中心、精神心理中心、糖尿病中心等在内的共计 14 个互联网医疗专科中心，持续发力专科领域的预防、治疗、康复一体化发展?
2020 年是全面建成小康社会决胜年，也是脱贫攻坚收官年。近期，京东健康联合中国社会扶贫网举办“健康中国·医药补助工程”，为建档立卡贫困户提供每人每年 1000 元购药补贴，引起社会各界广泛关注。作为上海医药集团股份有限公司旗下全资子公司，上海上药龙虎医药龙虎销售有限公司（以下简称：龙虎）积极携手京东健康，将多款明星药品纳入补贴目录，并采用贫困地区原材料研制新产品，为健康扶贫做出了突出贡献。加速线上化转型，?
8 月 3 日- 5 日，以“开放共享 触手可及”为主题的首届京东健康“云上药交会”盛大启幕。本次大会由京东健康旗下药品批发交易平台“京东药京采”主办，组织了多场专题论坛，聚焦中国医药产业创新发展、行业数字化转型、医疗保险推动下的产业创新等议题，致力于加速医药全产业链的融合。京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军出席开幕式并致辞表示：“此次京东健康云上药交会是中国医药行业疫后重启的重要标志，我们将承载着行业期望?
新冠疫情肆虐全球的 2020 年，健康话题受到了前所未有的关注，国民健康意识迅速提升。为了解决更多人的基本健康需求，助力国家健康中国行动的推进，京东健康家庭医生正式上线。依托丰富的互联网平台运营经验，京东健康连接线上线下优质医疗服务资源，以专业团队提供值得信赖的家庭健康管理服务，筑起健康“防火墙”，打造出中国家庭医生的标杆性服务模式。看病就医，“心头大患”长久以来，医疗资源分配失衡，“看病难”已经成为了
8 月 4 日，京东健康与国际高端医疗美容投资和管理连锁企业联合丽格集团及知名医美在线咨询平台美大夫在北京举行战略签约仪式。京东健康CEO辛利军，联合丽格医疗美容集团董事长、美大夫创始人李滨等相关领导参与了此次签约。依托于京东健康的互联网医疗技术、联合丽格的线下医美机构资源，以及美大夫专业的医生资源，三方将携手打造“线上整形医院”，共建互联网医疗+医美服务的服务闭环。行业数据显示，中国医美市场规模未来三年?
8月4日，在首届京东健康云上药交会上，香丹清生物科技发展有限公司（以下简称:香丹清）与京东健康举办了战略合作签约仪式。双方将围绕医药零售的新模式展开合作，共同探索医药零售的创新化发展。传统医药行业向零售创新化转型当日，香丹清生物科技发展有限公司董事长蔡庆明、总经理黄雷声，在京东健康渠道创新部总经理、药京采负责人周新元、京东健康营养保健部总经理杨叶的陪同下参与了仪式。香丹清零售创新负责人陈璐及京东健康?
“京东健康App已上线多个线上虚拟专科中心，覆盖心血管疾病、精神心理、糖尿病、肾病、儿科疾病、肿瘤疾病、母婴护理等领域。” 8 月 17 日，京东集团（Nasdaq:JD/09618.HK）在二季度及中期财报中特别强调了上述业务布局。实际上，自成立以来，京东健康围绕用户需求，积极探索健康服务新模式，深化“互联网+医疗”服务。早在去年年底，京东健康就表示要以建设国家级互联网医疗中心为目标，成立围绕专病专科的专科中心。为了实现这?
8 月 13 日，一年一度的健康产业生态大会西普会在海南博鳌盛大开幕， 8 月 15 日下午京东健康渠道创新部总经理兼药京采负责人周新元出席 2020 西普会“中国医药新零售高峰论坛”，并作“聚焦服务场景，京东健康新布局”主题分享;从政策及行业发展角度，深入探讨互联网+医药发展趋势，共同探索中国医药产业数字化转型的新动能;同时出席汤臣倍健专场，围绕目前困境及趋势，一起乘风破浪，探索行业的发展之道。在政策和市场双重利好的
糖尿病已经成为严重威胁我国居民健康的四大慢性病之一，中国糖尿病患者数约1. 2 亿，位居世界第一，且呈快速增长的态势。另据中国慢性病及其危险因素监测报告显示，我国 18 岁及以上成人的糖尿病患病率达11.6%，在这些患者中知晓率仅为30.1%，控制率仅为 39.7%，并且糖尿病前期人群比例高达 50.1%。 着眼于国人糖尿病防治相关问题， 7 月 24 日，京东健康糖尿病中心与广东祈福医院合作打造的“祈福医院糖尿病智能照护中心”正式揭
DoNews7月24日消息（记者 翟继茹）24日，有消息称京东健康将赴港上市，拟筹集10亿美元。对此，京东健康表示，不予置评。去年5月份，京东健康刚刚完成10亿美元A轮融资。在今年618期间，京东健康医药健康类商品成交件数同比增长173%，O2O购药服务“京东药急送”成交额是去年同期的492倍。（完）
全资控股五星电器之后，京东今日宣布成立新公司，拟定名为京东五星电器集团有限公司。京东集团高级副总裁闫小兵表示：“到2025年，京东将在一线城市开设20家京东电器超级体验店，在地级以
“在整个医美的布局上，我们要两条腿走路。一方面以京东互联网医院为依托坚持引入优质医生，解决用户难以找到医美专业医生的痛点；另一方面利用机构的自营旗舰店优势，坚持引入优质的医美机构及上游品牌，最终实现用户问诊和医美消费的闭环。”在 2020 美沃斯国际医学美容大会上，京东健康消费医疗总经理王宇方发表“互联网医疗-医美新赛道”的主题演讲时说道。8 月 13 日至 15 日， 2020 美沃斯国际医学美容大会在杭州举办，此次?
误删除的微信记录怎么恢复?微信现在已经作为我们的常用工具之一了，每天都会使用的。在使用的过程中自然会产生大量的聊天记录或者图片文件等数据..
科技改变生活，越来越多的公司开始引进视频会议设备，旨在改善视频会议界面，提高视频会议沟通效率。那么，视频会议设备有哪些呢？在众多视频会议..
2020年6月17日，为感谢ABG-SZ员工对公司和事业部业绩达成的贡献，事业部挑选了以上绩优人员与事业部总经理进行了一场别开生面的交流会。不惧挑战，..
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过去，编程还不是一项必备的基本技能，如今，很多家长都开始关注到少儿编程培训。频繁出台的少儿编程教育的利好政策，让少儿学习编程逐渐成为一种..
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8月19日，北京知识产权法院举行短视频著作权案件审判情况通报会。期间，北京知识产权法院审判监督庭法官冯刚向短视频行业相关人员提示，创作短视频..
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