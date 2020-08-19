京东健康发布全新服务产品“京东家医”

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京东健康发布全新服务产品“京东家医”

2020-08-19 13:47 · 稿源：站长之家

今日，京东健康发布了全新服务产品“京东家医”。京东健康家庭医生服务覆盖日常咨询、专科问诊、疑难重症、健康管理等场景，门诊预约范围覆盖全国各大城市的 2700 多家三级医院，三甲医院覆盖率达98%。据了解，用户在京东健康签约家庭医生后，最多8名家庭成员能拥有专属的健康档案;用户通过图文、视频、电话等方式，能享受到全科室医生7*24小时在线问诊服务，以及48小时内专家团队在线会诊、全国三甲医院名医面诊预约等医疗健康服务。

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