美国商务部长称未对阿里巴巴采取任何行动

阿里王帅今日发布微博表示，在阿里巴巴内网，任何问题都可以讨论。这是阿里文化的底色，也是员工和管理者非常高效的沟通平台。阿里巴巴不需要一派和气，而在于倾听和表述真实的自己，鲜明的态度，这就是阿里内网的独特存在。

