美国商务部长称未对阿里巴巴采取任何行动

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美国商务部长称未对阿里巴巴采取任何行动

2020-08-17 22:07 · 稿源：站长之家

据新华财经援引彭博报道，美国商务部长罗斯接受媒体采访称，美国忙着处理TikTok的事情，没有对阿里巴巴采取任何正式行动。

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