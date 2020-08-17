美国商务部长称未对阿里巴巴采取任何行动

据新华财经援引彭博报道，美国商务部长罗斯接受媒体采访称，美国忙着处理TikTok的事情，没有对阿里巴巴采取任何正式行动。
据新华财经援引彭博报道，美国商务部长罗斯接受媒体采访称，美国忙着处理TikTok的事情，没有对阿里巴巴采取任何正式行动。
据国内媒体报道，阿里巴巴近日注册了一家新公司：京西，这名字实在容易让人想入非非，联想到另一家公司。重点是，京西的经营范围涵盖电子产品销售，与京东主营业务一致！根据天眼查的信息，8月
有广告商表示，TikTok正在帮助广告客户为美国禁令做准备，并为无法继续运行的广告活动提供退款。TikTok表示，它将继续履行计划中的广告活动，退还所有无法实现的广告活动款项，并帮助在禁令发生后受到影响的广告合作伙伴迁移到其他平台。
在今日的阿里妈妈M峰会上，阿里巴巴方面称，成立 13 年来，阿里妈妈已经服务超百万商家，成为一个链接 31 万品牌客户、累计覆盖 14 亿品牌会员、会员同比增长超100%的商业创新生态。
阿里王帅今日发布微博表示，在阿里巴巴内网，任何问题都可以讨论。这是阿里文化的底色，也是员工和管理者非常高效的沟通平台。阿里巴巴不需要一派和气，而在于倾听和表述真实的自己，鲜明的态度，这就是阿里内网的独特存在。
日前，有报道称，阿里巴巴减持阿里健康1. 54 亿股股份，持股比例降低至67.51%。对此，阿里健康今天中午回应：假的。
根据天眼查显示， 8 月 6 日，阿里巴巴注册了一家新公司，名为阿里巴巴京西信息科技有限公司，京西公司由阿里巴巴(中国)有限公司100%持股，注册资本 5 亿元，经营范围中涵盖的电子产品销售，与京东的主营业务一致。
今天上午，阿里健康再度发布公开声明辟谣，称有关阿里巴巴 7 月 14 日减持阿里健康1. 54 亿股股份等信息为谣言。阿里巴巴和云峰基金所持有的股份均未减少，因理解差异造成了公众误读。
今日，阿里集团市场公关委员会主席王帅发微博称，阿里巴巴不需要一派和气，永远不会删除刺耳的声音，声音越刺耳，观点越尖锐，讨论就越深刻，反思则越透彻。 王帅
8 月 6 日，阿里巴巴注册了一家新公司，名为阿里巴巴京西信息科技有限公司，这被不少网友与“京东”联系在一起，对于这家公司的名字，阿里方面做出了回应，称京西是阿里云开的，搞高科技数据中心和新基建的，因为注册地在北京西边的张家口，所以叫“京西”。
8 月 6 日，阿里巴巴注册了一家新公司，名为阿里巴巴京西信息科技有限公司(简称京西公司)。据了解，京西公司由阿里巴巴(中国)有限公司100%持股，注册资本 5 亿元人民币，法定代表人是周明，冯云乐任监事。
8月11日消息，据国外媒体报道，阿里巴巴和道达尔日前签署协议，阿里将为道达尔（Total）的中国业务提供各种数字服务。阿里巴巴根据协议，双方将基于阿里巴巴商业操作系统 (ABOS)展开深入合作。道达尔将成为首家接入阿里商业操作系统的国际能源企业。道达尔中国将依托阿里的数字化技术与能力，在电商跨端运营、移动支付、本地化服务、供应链、大数据、组织管理等各领域展开深度合作，为中国区的加油站业务、润滑油业务?
DoNews 7月17日消息（记者 丁凡）近日有消息称，为偿还债务与回购自己公司股票，软银集团又悄然卖出价值22亿美元的阿里巴巴股票。据悉，该交易包括领子期权合约和买权价差，预计将于2024年5月至2024年6月期间结算。交易有关细节披露于软银今年6月25日发布的年度财报的第276页，软银集团发言人证实了此次交易的细节。
日前，道达尔（中国）投资有限责任公司与阿里巴巴集团达成战略合作协议，双方将基于阿里巴巴商业操作系统，在跨端运营、本地化服务、移动支付、云计算、供应链、组织管理等多方面展开深入合作，推动能源出行领域跨业务、多场景的全面数字化升级。未来，双方围绕道达尔中国的加油站、润滑油、汽车养护、充电等业务进行全面合作。这也标志着，道达尔成为首家接入阿里巴巴商业操作系统的能源企业，为行业数
受中美关系影响，中国电信运营商的业务也遇到一定冲击。对此，中国移动董事长杨杰表示，美国地区业务规模较小，相关禁令对公司业务本身影响不大。
今日，阿里巴巴开盘大涨5.09%，报251. 80 港元。昨日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。
阿里巴巴与京东的关系大家都懂得，日前有网友发现阿里巴巴注册了一个新公司——京西，业务也涵盖电子产品销售，随后这则消息引发了网友吃瓜的热情。据报道，阿里注册的这个公司叫做
【阿里巴巴注册新公司京西】据天眼查显示， 8 月 6 日，阿里巴巴注册了一家新公司，名为阿里巴巴京西信息科技有限公司。这名字实在容易联想到另一家公司。重点是，京西的经营范围涵盖电子产品销售，与京东主营业务一致！
天眼查显示， 8 月 6 日，阿里巴巴京西信息科技有限公司成立，注册资金 5 亿人民币，法定代表人为周明，注册地址为河北省张家口市，公司经营范围包括电子元器件、电子产品、信息安全设备、计算机软硬件及辅助、网络设备、计算机及办公设备、制冷空调设备、电子专用设备、软件的销售、维修等，该公司由阿里巴巴(中国)有限公司全资持股。
外媒7月26日报道称，一份印度法院的文件显示，印度首都新德里的一家法院因一起诉讼案，已对阿里巴巴创始人马云（Jack Ma）作出传唤。报道称，一名曾供职于阿里巴巴旗下UC 浏览器的印度雇员起诉称，他因对公司应用程序上的“审查制度”和“虚假新闻”内容提出反对，结果遭到解雇。
今天，支付宝母公司蚂蚁集团宣布将在科创板和港交所寻求同步发行上市。随后阿里巴巴美股盘前涨2.76%，报253. 97 美元。香港交易所集团行政总裁李小加表示：“我们很高兴蚂蚁集团今天宣布了将在香港和上海进行首次公开招股的计划。蚂蚁集团选择在香港交易所申请上市，再次肯定了香港作为全球领先新股集资市场的地位。我们将继续敞开怀抱，欢迎全球创新和领先的公司来香港上市。”
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