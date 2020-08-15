雷军将于8月16日晚八点在抖音直播带货 称准备了一大波福利

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雷军将于8月16日晚八点在抖音直播带货 称准备了一大波福利

2020-08-15 16:25 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月15日 消息：今日，小米集团董事长雷军发布微博称， 8 月 16 日是MIUI十周年、小米手机九周年的生日。 8 月 16 日晚上八点，自己将在抖音办一场直播活动，跟大家接着聊。

雷军透露称，这次直播不只是带货，主要是想跟大家聊聊我最爱的 20 款小米爆品，演讲主要是我讲给大家听，做直播就能更放松地跟大家聊聊天。同时，在直播中自己还准备了一大波福利，比如小米5NFC手环等很多爆品的 5 折秒杀，还有低至 1 元的特别惊喜。

此外，雷军还表示，带货直播是我人生第一次，这几天我都在全力以赴、认真准备，力争直播不“翻车”，把故事讲得更有趣，期待朋友们继续捧场!如果大家有什么感兴趣的问题或者好的建议，欢迎留言。

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以下为雷军微博全文：

8 月 11 日晚上，我做了一场小米十周年的主题演讲。这是我第一次公开演讲，非常紧张。好在大家捧场，结果还不错，真心感谢大家支持!演讲时间已经长达三个小时，但还有好多故事没有讲，特别是我们怎么做产品的。

8 月 16 日，MIUI十周年、小米手机九周年的生日。在这个特别的日子， 8 月 16 日晚上八点，我在抖音办一场直播活动，跟大家接着聊。

1.这次直播不只是带货，主要是想跟大家聊聊我最爱的 20 款小米爆品，包括这次发布的三个“超大杯”在内，每一款我都亲自参与了研发设计。剩下的 17 款，挑选这些产品，我花了不少功夫。这些产品是怎么做出来的?我相信你一定会感兴趣。

2.演讲主要是我讲给大家听，做直播就能更放松地跟大家聊聊天。小米直播间就是和米粉朋友们的专属聊天室，不管是老朋友还是新朋友，都欢迎一起进来聊聊。

3. 8 月 16 日是小米重要的日子，我准备了一大波福利，比如小米5NFC手环等很多爆品的 5 折秒杀，还有低至 1 元的特别惊喜，福利总量比上次“清空 100 个购物车”猛了不止 10 倍。

带货直播是我人生第一次，这几天我都在全力以赴、认真准备，力争直播不“翻车”，把故事讲得更有趣，期待朋友们继续捧场!如果大家有什么感兴趣的问题或者好的建议，欢迎留言。

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