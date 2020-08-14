商务部开展数字人民币试点 后续将视情扩大到其他地区

站长之家(ChinaZ.com) 8月14日 消息：据商务部官网显示，今日，商务部发布关于印发全面深化服务贸易创新发展试点总体方案的通知。在“全面深化服务贸易创新发展试点任务、具体举措及责任分工”部分提出：在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。人民银行制订政策保障措施;先由深圳、成都、苏州、雄安新区等地及未来冬奥场景相关部门协助推进，后续视情扩大到其他地区。

今年5月，中国人民银行公众号发布了中国人民银行行长易纲在“两会”期间的采访实录。在文中，针对数字人民币，易纲表示，目前，数字人民币研发工作遵循稳步、安全、可控、创新、实用原则，先行在深圳、苏州、雄安、成都及未来的冬奥会场景进行内部封闭试点测试，以检验理论可靠性、系统稳定性、功能可用性、流程便捷性、场景适用性和风险可控性。但目前的试点测试，还只是研发过程中的常规性工作，并不意味数字人民币正式落地发行，何时正式推出尚没有时间表。

资料显示，数字人民币，是中国人民银行尚未发行的法定数字货币，即“数字货币电子支付”，是由人民银行发行，由指定运营机构参与运营并向公众兑换，以广义账户体系为基础，支持银行账户松耦合功能，与纸钞和硬币等价，并具有价值特征和法偿性的可控匿名的支付工具。 与比特币等虚拟币相比，数字人民币是法币，与法定货币等值，其效力和安全性是最高的。