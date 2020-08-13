腾讯音乐与Genie Music、芒果TV等五家音乐厂牌达成合作

腾讯音乐娱乐集团宣布与Kobalt Music、Cooking Vinyl、Genie Music、GMM Grammy、芒果TV等正式达成战略合作。即日起，以上厂牌/唱片公司及视频平台的内容将全面上线腾讯音乐娱乐集团旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌等平台。
腾讯音乐娱乐集团宣布与Kobalt Music、Cooking Vinyl、Genie Music、GMM Grammy、芒果TV等正式达成战略合作。即日起，以上厂牌/唱片公司及视频平台的内容将全面上线腾讯音乐娱乐集团旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌等平台。
核心要点：在互联网的冲击下，唱片工业链条被打破，整个行业必须基于数字音乐的特点进行秩序重组，才能获得新生。数字音乐平台的功能在不断进化，数字专辑、TME live等形式成为新的“唱片工业链条”，同时不断完善商业模式，实现自我造血，反哺音乐内容建设。TME这样的行业参与者，是音乐行业重构的核心推动力量，它的种种布局实际上远远超出了一个数字音乐平台诞生之初的定位和能力半径，也在行业健康的发展态势中获得了应有的回?
今日，腾讯音乐娱乐集团与环球音乐集团（Universal Music Group）共同宣布，双方续签数年期版权授权战略合作协议。
据天眼查数据显示， 8 月 5 日，广州酷狗计算机科技有限公司新增多条股权出质信息，全部股东均出质股权，质权人为腾讯音乐(北京)有限公司。其中，腾讯音乐(北京)有限公司由腾讯音乐娱乐香港有限公司100%持股。
一场疫情，把很多事情都搬上了线上。线上办公、线上教育、线上医疗、线上会议……最近，就连演唱会，也被人搬上线上。腾讯音乐娱乐集团（TME）于今年3月推出超现场演出品牌——TME live，打破传统演出线下线上隔绝的状态，加速演出行业线上线下融合。刘若英、五月天、杨丞琳、徐佳莹、陈奕迅等歌手都纷纷通过TME live和大家见面。TME四周年活动期间，陈奕迅通过TME live，在阔别7年后重回红馆，在日出和日落两个时段开演唱会。当歌
高考延迟一个月、毕业典礼没踪影、签证失效、机票过期、音乐会无限延迟、影院开张遥遥无期......疫情打乱了所有人的生活节奏，仅剩的娱乐恐怕只剩下云上蹦“假”迪。虽然当下国内疫情已逐渐平稳，但无论从社交网络还是现实生活中可以感受到，大众还需要一定的时间走出情绪阴霾。这样的现状下，来自大平台、大品牌引领和发声就显得尤为重要。拥有超8亿月活跃用户的腾讯音乐娱乐集团（以下简称“TME”）敏锐地察觉到这一点，在集团四
一直以来，音乐对于人类精神世界都有着重要的影响。随着时代发展，我们与音乐之间的关系模式与交互方式也已发生改变，尤其一场疫情的到来，加速了这种解构与重构。疫情之下，大众文化生活大幅减少，线下演艺市场停摆，整个音乐娱乐行业陷入“未知”，从个人、群体到行业都亟需一种仪式感和提振。我们观察到，自三月以来，许多人的朋友圈接连被想见你OST音乐会、刘若英、五月天、林俊杰等线上音乐会刷屏，让我们看到了疫情下音乐行?
DoNews8月11日消息（记者 吴丽）8月10日，中国在线音乐娱乐服务领航者腾讯音乐娱乐集团（Tencent Music Entertainment Group，以下简称“TME”, NYSE：TME），与全球领先的音乐娱乐公司环球音乐集团（Universal Music Group，以下简称“UMG”）共同重磅宣布：基于长期不断深化的紧密合作伙伴关系，双方续签数年期版权授权战略合作协议，以创新模式全面拓展合作的广度和深度，合力构建全球音乐产业多元价值共创的全新格局，推动中国
北京时间8月11日，腾讯音乐娱乐集团（NYSE：TME）宣布与环球音乐集团再次达成数年期版权授权战略合作协议。根据合作协议，双方还将融合国际唱片公司的全球化资源与互联网音乐生态的独特优势，成立合资音乐厂牌，共同挖掘和培养新兴音乐人，携手创造更多经典流行音乐内容，为中国及全球音乐市场带来新的活力。从最早期的版权采购，到达成战略合作关系，再到近期的股权收购与此次在中国合资建立全新音乐厂牌，腾讯音乐与环球音乐不断
美股财报季在8月迎来高峰。作为中国，甚至全球音乐产业的“方向性”企业，腾讯音乐娱乐集团（NYSE：TME）的财报备受市场瞩目。因为腾讯音乐在Q2财报展现的不仅是在国内经济重启的大背景下中国音乐的发展现状，更指出了中国音乐产业的未来发展方向。8月11日，腾讯音乐发布了截至2020年6月30日的第二季度未经审计的财务报告。不出市场所料，腾讯音乐的各项财报数据继续保持稳健增长，且在线音乐订阅收入与付费用户均持续实现了创纪录
不知不觉中，腾讯音乐娱乐集团（简称TME或腾讯音乐）迎来了它的第四个生日。7月11日至12日，作为四周年的主题活动之一，腾讯音乐在上海太古汇举办了“TME Open Mic”快闪活动。在露天广场架起20个小舞台和20支麦克风，供往来的行人演唱与体验，同时还安排了主题派对以及陈奕迅慈善音乐会直播等环节。这次活动也被宣传为“音乐重启生活”，意在“用音乐表达和鼓励用户与行业回归美好生活”。早在一天前，作为庆祝四周年的另一项动作
近日，腾讯音乐娱乐集团（NYSE：TME）发布了2020年Q2财报，延续了Q1的增长势头。数据显示，2020年Q2季度，腾讯音乐总营收同比增长17.5%达69.3亿元，调整后净利润11.5亿元，在线音乐付费用户更是强劲增长达4710万，同比创纪录增长超51.9%。亮眼成绩单的背后，腾讯音乐的内容领先优势持续强化。在财报发布当天，腾讯音乐与全球领先的音乐娱乐公司环球音乐集团（UMG）共同重磅宣布：基于长期不断深化的紧密合作伙伴关系，双方续签数年
腾讯音乐娱乐集团(Tencent Music Entertainment Group，以下简称“TME”)发布了 2020 年二季度财报，从财务表现来看，TME依然行驶在稳步前进的轨道上。但与财务数据相比，另一则信息更加值得市场关注。
8 月 11 日，腾讯音乐娱乐集团（NYSE：TME）发布截至 2020 年 6 月 30 日的第二季度未经审计的财务报告。财报显示， 2020 年第二季度，腾讯音乐总营收为69. 3 亿元，同比增长17.5%，调整后净利润为人民币11. 5 亿元。同时，在线音乐订阅收入实现强劲增长，同比增长64.7％至人民币13. 1 亿元。业绩逆势夺新高，财报表现十分亮眼。在财报公布的同时，腾讯音乐还与全球领先的音乐娱乐公司环球音乐集团共同重磅宣布：基于长期不断深化?
NINECHO终于等到了！ 8 月 10 日，THE9 带着精心筹备的首张EP《斯芬克斯X谜》独家登陆腾讯音乐娱乐集团（下称TME）旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐三大平台，开启关于 9 名少女的神秘音乐探索之旅。当迷雾逝去，谜底赫然而出。THE9 首张EP《斯芬克斯X谜》用音乐上演了一场打破SphinX桎梏魔咒的”show”。EP名称中的“X”代表着THE9 在音乐世界中的无限潜力，同样也代表着歌迷与 THE9 心会联结在一起的坚定信念。主打曲《斯芬克斯》
时隔七年，陈奕迅再次登上红磡体育馆的舞台，只是这一次四面台的座位上没有观众。演唱会在TME live独家呈现，通过QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民K歌直播给每一位歌迷。早上六点，第一抹朝阳刚刚照亮香港的天空，维港已经迎来它今天的主人。这可能是歌迷们第一次需要调好闹钟来看演唱会。会玩的所长把演唱会放到清晨6点破晓的维港，另一场则在傍晚5点黄昏日暮的红馆。就好像他在《今天只做一件事》里唱的一般，今天的陈奕迅想要?
“日子都会发光，和你在一起。”这句浪漫的“告白”来自超人气组合TFBOYS于 8 月 6 日发布的最新EP《和你在一起》，该EP已独家上线腾讯音乐娱乐集团（下称TME）旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷狗音乐三大平台。从《喜欢你》到《第一次告白》，此次《和你在一起》的发布，也为TFBOYS的“恋爱三部曲”画上了完美的一笔。《和你在一起》讲述了少年陷入恋爱的悸动与甜蜜，但无论是关于青春悸动，还是对粉丝的感情，TFBOYS一起用歌声花式表白?
近日，Billboard在官网刊文表示，Spotify也许是西方最强的音乐流媒体平台，但腾讯音乐娱乐集团则再次用业绩证明了为什么它是“东方强者”。财报数据显示，今年第二季度，这家来自中国的音乐流媒体平台的总营收同比增长17.5%，明显超过了Spotify同期13.2%的增速。在Billboard看来，华尔街一直非常看好腾讯音乐。截至8月10日，腾讯音乐今年以来的股价上涨了33.6%，轻松超过了纽约交易所指数同期1%的涨幅，以及纳斯达克综合指数同期20
近日，由腾讯音乐娱乐集团（以下简称TME）和Sony/ATV索雅音乐版权(以下简称Sony/ATV)合作的“极星国际创作营计划”推出概念专辑《宇宙ID》。作为专辑首发歌曲，由人气电子音乐人徐梦圆与荷兰唱作人Jantina Heij联袂演唱的作品《Friends》，于 7 月 29 日强势登陆TME旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐三大平台。在《Friends》中，徐梦圆与Jantine Heij极具层次感的人声，用不同语言表达出了情感世界里的微妙关系。曾为仓木麻衣、Super
今天，腾讯音乐送出了截至6月30日的2020财年第二季度财报，总营收为人民币69.3亿元（约合9.81亿美元），与上年同期的人民币59.0亿元相比增长人民币10.3亿元，同比增幅为17.5%，随着版权的越来越
8月11日消息，腾讯音乐娱乐集团（下称“腾讯音乐”）发布2020年第二季度未经审计财务报告。报告期内，腾讯音乐营业收入同比增长17.5%至69.3亿元；归属于公司股东的净利润为9.39亿元，非国际财务报告准则下的净利润为11.5亿元。腾讯音乐的营收主要来自在线音乐服务、社交娱乐服务和其他业务。第二季度，腾讯音乐在线音乐服务收入达22.2亿元，来自社交娱乐服务和其他业务的收入为47.1亿元，同比增长8.6%。在线音乐服务板
DoNews 8月13日消息（记者 吴丽）日前，针对企业手机应用软件存在侵害用户信息的问题，工信部发文通报了需整改的App名单，包括去哪儿网、快狗打车..
市场研究公司Canalys最新报告显示， 2020 年第二季度各大厂商在美国的智能手机出货量合计为 3190 万部，环比增长11%，但同比仍下滑5%。美国二季度..
8月13日消息，贝壳找房今天晚间将正式在纽交所挂牌交易，IPO发行价定为20美元/ADS。贝壳找房CEO彭永东发布公开信称，投行的朋友告诉我们，贝壳IPO..
8月13日消息，网易有道公布了2020年第二季度未经审计财务报告。财报显示，网易有道2020年Q2净收入达6.2亿元人民币，同比增长93.1%。其中，学习服务..
今天晚间，贝壳找房将正式登陆纽交所，IPO定价 20 美元/ADS，拟最高募集24. 38 亿美元。根据招股书信息显示，腾讯、高瓴、红杉、富达等均表示有意..
首汽约车CEO魏东在“消费论坛”呼吁政府让拥有人车双证的合规驾驶员同出租车一样不受限行限制;政府限定规则的条件下放开出租车市场竞争。..
受中美关系影响，中国电信运营商的业务也遇到一定冲击。对此，中国移动董事长杨杰表示，美国地区业务规模较小，相关禁令对公司业务本身影响不大。..
拼多多成为电商新贵：截止 2020 年 6 月底，拼多多活跃用户排名综合商城类第二，仅次于淘宝，渗透率同比 2019 年同期增长13%，排名全网第七。..
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作为科普视频创作人里最会做手工的模型师，老原儿总是戴着一对自制圆形黑框眼镜出现在镜头前，一手举着细节刻画完整的各类模型，一手动态演绎着生..
1908 年，“现代广告之父”拉斯克雇佣了克劳德·霍普金斯，霍普金斯是个工作狂，他强调广告要产生实效，写文案注重描述产品细节和故事，其观点被称..
贝壳（BEKE.US）于今日（8月13日）宣布，将以每股20美元的价格（高于此前拟定的发行价区间17-19美元），公开发行1.06亿股的美国存托股（ADS），每..
除了Galaxy Note 20系列手机、Tab S7系列平板及Watch 3系列智能耳机之外，三星还推出了Galaxy Buds Live蓝牙降噪耳机，国内售价1199元起，今晚预定..
日前，微星推出新款海皇戟Trident X主机，最高搭载i9-10900K+RTX 2080 Ti，售价也达到了惊人的2.7万元。相比常规主机，微星Trident X机身设计非常..
当地时间8月6日，美国宣布将在45天后禁止任何美国公司或个人与TikTok母公司字节跳动以及微信母公司腾讯进行交易。对此，在腾讯发布第二季度业绩后..
在今晚的发布会上，三星也推出了新一代智能手表Galaxy Watch 3系列，支持LTE、BT蓝牙两种网络，有41mm、45mm两种规格，国内售价2999、3099元起。G..
在今晚的三星Galaxy国行新品发布会上，迄今最强大的安卓平板Tab S7系列平板售价公布。具体来说，Tab S7 6+128GB 5199元，8+256GB 5799元，Tab S7+..
8月13日，小米创办人，董事长兼CEO雷军在微博连续发布了数张小米10至尊纪念版的宣传海报，而其中一张的海报人物就是其自己。今天下午，雷军先在微..
8月13日晚，三星在国内正式推出了Galaxy Note 20系列，这次的发布会非常简短，反正最后的关键就是价格——Galaxy Note 20 8+256GB起价7..
8月13日消息，滴滴今日举行青桔单车开放日，发布3款新车型，包括一款单车及两款电单车。其中，单车产品为青羚变速车，两款电单车产品分别为青霄电..