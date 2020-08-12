三只松鼠申请“莫吉托”相关商标 负责人：正常产品开发需要

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 三只松鼠最新资讯 > 正文

三只松鼠申请“莫吉托”相关商标 负责人：正常产品开发需要

2020-08-12 20:46 · 稿源：站长之家

，天眼查数据显示，近日，三只松鼠股份有限公司新增多条商标信息，其中一条为“莫吉托”，国际分类为食品，商标状态为等待实质审查。此外，三只松鼠还在申请铁功鸡、嗨卤等相关商标。对此，三只松鼠相关负责人表示，“莫吉托”为正常产品开发需要。

网友热搜:

三只松鼠旗舰店三只松鼠的五个创始人三只松鼠投食店盈利吗三只松鼠ipo临停官方说明三只松鼠的创新点在哪乐儿三只松鼠商标申请三只松鼠最新ipo消息中国商标申请量三只松鼠坚果三只松鼠IPO临停三只松鼠品牌故事
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
2020苹果发布会 华为Mate40上市时间 腾讯音乐Q2财报 虎牙与斗鱼合并 小米十周年发布会 雷军回应与董明珠赌约 2020世界500强 微软回应断供谣言 RTX30系列显卡 贝壳找房赴美上市

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM