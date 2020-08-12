三只松鼠申请“莫吉托”相关商标 负责人：正常产品开发需要

，天眼查数据显示，近日，三只松鼠股份有限公司新增多条商标信息，其中一条为“莫吉托”，国际分类为食品，商标状态为等待实质审查。此外，三只松鼠还在申请铁功鸡、嗨卤等相关商标。对此，三只松鼠相关负责人表示，“莫吉托”为正常产品开发需要。
，天眼查数据显示，近日，三只松鼠股份有限公司新增多条商标信息，其中一条为“莫吉托”，国际分类为食品，商标状态为等待实质审查。此外，三只松鼠还在申请铁功鸡、嗨卤等相关商标。对此，三只松鼠相关负责人表示，“莫吉托”为正常产品开发需要。
近年来，在零食消费市场，出现了一大批“潮牌”，如三只松鼠。得益于电商和互联网的发展，三只松鼠在近年来崛起的速度可见一斑。尤其是随着新中产阶级以及 90 后、 95 后为主的年轻人逐渐成为休闲食品的消费主力军以后，他们对零食类休闲食品的要求也逐渐变为新颖、潮流，仿佛只有这样才能更好的受到他们的喜爱。
近日，共享单车运营商杭州小木吉软件科技有限公司将颇具特色的柠檬绿加白色的颜色组合作为特殊的指定位置的颜色商标申请注册，被国家知识产局驳回，北京知识产权法院受理了该系列涉及指定位置颜色商标的商标申请驳回复审行政案件。
公司申请毛不易掉商标生产牙刷是怎么回事？据媒体报道，歌手毛不易，原名王维家， 2017 年参加选秀节目出道。近日，有媒体报道，有关毛不易的多个相关商标被抢注，甚至有公司申请的商标叫「毛不易掉」。
天眼查数据显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司新增多条商标信息，包括“拍一拍”“拍了拍”“微信拍一拍”等。目前商标状态均显示为“等待实质审查”。据南方都市报报道，日前，微信上线“拍一拍”功能，用户在微信对话框中双击对方的头像，即能造成对方头像抖动的效果，并且还附带了手机振动和系统提示的效果。新功能一上线，微信可以说迎来了好友之间的“一顿乱拍”。一时间，“拍一拍”成为了现象级的
据天眼查数据显示，美团关联公司北京三快科技有限公司于 2019 年 12 月申请的“美团无人配送”商标于近日更新状态，当前状态为“初审公告”，国际分类为38-通讯服务
7月15日，数码博主@勇气数码君 爆料华为已经申请注册了Wi-Fi 6商标，图案看起来很6。据企查查数据显示，该图标于6月24日申请注册商标，分类为“科学仪器”。不出意外的话，应该就
据天眼查数据显示，近日，腾讯科技(深圳)有限公司新增多条商标信息，包括“拍一拍”、“拍了拍”、“微信拍一拍”等。目前均显示为“等待实质审查”。
据天眼查数据显示，北京字节跳动科技有限公司新增多条商标信息，其中多条商标名称显示为“最右”，申请日期在 2020 年 7 月，涉及国际分类包括“通讯服务”“社会服务”“广告销售”等，目前商标状态均为“等待实质审查”。
近日，腾讯科技(深圳)有限公司新增多条商标信息，包括“拍一拍”、“拍了拍”、“微信拍一拍”等。目前均显示为“等待实质审查”。
天眼查显示，北京字节跳动科技有限公司正在注册多条名为“最右”的商标，涉及国际分类包括“通讯服务”“社会服务”“广告销售”等，目前商标状态均为“等待实质审查”。
据企查查显示，华为技术有限公司于 2020 年 6 月 24 日申请Wi-Fi6 图形商标，目前状态为等待审查，分类为“科学仪器”。
之前曾有竞争对手吐槽腾讯，旗下云服务套路太多，为了讽刺的更彻底，友商还申请了“套路云”的商标，当然企鹅也不是吃素的。从公布的申请商标细节看，腾讯公司竟然向国家知识产权
DoNews 8月4日消息（记者 程梦玲）天眼查APP显示，近日，华为技术有限公司申请多个“APPS UP”相关商标，国际分类包括科学仪器、教育娱乐，目前状态为等待实质审查。华为技术有限公司成立于1987年9月，注册资本约403亿人民币，法定代表人为赵明路，公司经营范围包括程控交换机、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源、无线通信设备、微电子产品等。天眼查APP股东数据显示，该公司为华为投资控股有限公司的全资子公司。
近日，腾讯科技(深圳)有限公司新增多条商标信息，包括“拍一拍”“拍了拍”“微信拍一拍”等。目前商标状态均显示为“等待实质审查”。
7月16日消息，“五粮液申请七粮液商标被驳”登上微博热搜。据媒体报道，北京市高级人民法院认为，五粮液公司申请注册的第9047717号“七粮液”商标（诉争商标）与他人商标
日前，腾讯公司向国家知识产权局申请了“良心云”商标，目前该商标还在等待实质审查阶段。而这个商标名称实际上来自网友玩梗。之前曾有竞争对手吐槽腾讯，旗下云服务套路太多，为了讽刺的更彻底，友商还申请了“套路云”的商标。
据企查查显示，贵州杜酱酒业股份有限公司于2019年11月25日申请注册“王力宏”商标，国际分类为33类 酒。此次之外，该公司于2020年6月12日申请注册岳大师、柳大师、萧大师、聂大师、朱大师、姜大师、向大师、成大师等商标。
7 月 14 日腾讯官方正式宣布，微信小商店正式上线，并开放内测申请通道。微信小商店是小程序团队提供的一项新能力。无需开发、免费开店、帮助商家快速生成卖货小程序。目前开放内测申请，企业/个体工商户均可填写申请，申请通过的商家将会收到由「微信公众平台」下发的邀请内测通知。同时官方数据显示，截至目前，微信小程序日活跃帐户数已突破 4 亿。
8月8日消息，据媒体报道，中国造车新势力——小鹏汽车周五向美国证券交易会（SEC）提交了IPO上市申请文件，拟按代码“XPEV”在纽交所挂牌交易，申请的发行规模为1亿美元，承
因认为河底捞餐馆使用的“河底捞”标识与海底捞公司核准注册的“海底捞”商标为近似商标，“海底捞”一纸诉状将“河底捞”起诉至长沙市天心区人民法院。据悉，“河底捞”餐馆于 2018 年 9 月 20 日核准登记，经营范围为中餐服务，经营地址为湖南省长沙市雨花区人民路 105 号二楼西头。
腾讯控股今日发布2020年第二季度及上半年未经审计财务报告，报告显示，腾讯第二季度营收1148.83亿元，同比增长29%；期内公司权益持有人应占盈利为..
Intel处理器产品线众多，调整也是经常的事儿，但是直接砍掉一个延续多年的产品线，确实不多见。据外媒报道，Intel Y系列超低功耗处理器已经进入EO..
腾讯公司今天下午发布了2020年Q2季度财报，当季营收1148.83亿，同比增长29%，净利润达到301.53亿，同比增长28%。具体来说，腾讯的增值业务贡献了6..
阿里巴巴旗下大数据营销平台阿里妈妈最近又有新动向。8月12日，阿里妈妈在杭州开展“阿里妈妈M峰会”，重新定义数字时代的品牌广告，联合大淘系打..
iPad Air4 传闻似乎正如火如荼地进行着，据一位爆料人透露，苹果可能也在为即将到来的平板电脑准备Magic Keyboard配件。目前，只有 11 英寸和12. ..
“2020Leader闪耀系列新品上市时尚综艺秀”在上海艺仓美术馆举办，现场发布了行业首套流星银外观家电——Leader闪耀系列。作为行业内的年轻品牌，..
有网友在央视新闻微博留言称“早该整治了”，也有网友表示，“你吃可以，不要吃了再吐出来。不仅浪费食物还破坏身体，这种单纯想博眼球的吃播应该..
2020年下半年了，全球的5G网络都在高速发展中，中国是全球规模最大的，全年预计建成80万5G基站，发展2亿用户。就在5G发展的同时，6G网络技术也提上..
【波音7月没有任何新订单】据彭博消息， 8 月 11 日周二，美国最大的出口制造商之一波音公司发布了 2020 年 7 月的商用飞机订单与交付数据。..
苹果本周重新推出了Apple Music网络播放器的“beta版”，并进行了一些调整，使该服务与相应的应用版本保持一致，这些应用版本将作为iOS14 和macOS..
8月13日，Epic正式开启了遗迹灰烬重生的免费领取活动，这款游戏在之前得到了大量玩家的喜爱，没想到epic喜加一会送遗迹灰烬重生，所以今天就来为大..
内容平台们似乎很久没有新闻了。一方面，三足鼎立的格局几乎已成定数，动辄数亿的补贴大战硝烟渐熄;另一方面，边际效应不断强化，内容池不断扩大..
在Q2 业绩会上，腾讯表示美国收入在全球收入的比重不到2%，美国业务在其广告总收入的比重不到1%。..
在今日的正和岛创变者年会开幕式上，科大讯飞董事长刘庆峰指出，被列入美国实体清单后，很多人担心科大讯飞能否继续保持全球领先的地位，但在近期..
2020年8月13日，支付宝蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，此次的问题是动物类，“漂亮的金鱼，是由什么鱼演变而来的?”这个算是比较难回答的，很容易就..
8月12日，科大讯飞董事长刘庆峰在正和岛创变者年会上表示，自去年被美国列入实体清单后不能再买美国芯片，但科大讯飞在近期最权威的英文语音识别比..
DoNews 8月12日消息（记者 丁凡）今日，微软宣布微软Surface Duo将会在9月10日发售。据悉，Surface Duo是一款双屏手机，搭载骁龙855，预装Android..
继 7 月推出灰色玛瑙(Gray Onyx)和蓝色大理石(Blue Marble)配色之后，一加又证实了尘灰色(Gray Ash)版本的 OnePlus Nord 将于 10 月份与大家见面。..
小米10至尊纪念版和Redmi K30 至尊纪念版两款手机在小米十周年主题演讲上如期而至。作为小米 10 周年献礼之作，两款产品诚意满满。其中小米 10 至..
8 月 12 日，CNMO发现realme有两款新机入网了工信部，型号名分别是RMX2200 和RMX2176。由于这两款新机已经入网，我们得以知道这两款新机的外观和配..