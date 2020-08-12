三只松鼠申请“莫吉托”相关商标 负责人：正常产品开发需要

天眼查数据显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司新增多条商标信息，包括“拍一拍”“拍了拍”“微信拍一拍”等。目前商标状态均显示为“等待实质审查”。据南方都市报报道，日前，微信上线“拍一拍”功能，用户在微信对话框中双击对方的头像，即能造成对方头像抖动的效果，并且还附带了手机振动和系统提示的效果。新功能一上线，微信可以说迎来了好友之间的“一顿乱拍”。一时间，“拍一拍”成为了现象级的