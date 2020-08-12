腾讯2020Q2财报：QQ月活跃账户数6.47亿 同比下降8.4%

核心要点：在互联网的冲击下，唱片工业链条被打破，整个行业必须基于数字音乐的特点进行秩序重组，才能获得新生。数字音乐平台的功能在不断进化，数字专辑、TME live等形式成为新的“唱片工业链条”，同时不断完善商业模式，实现自我造血，反哺音乐内容建设。TME这样的行业参与者，是音乐行业重构的核心推动力量，它的种种布局实际上远远超出了一个数字音乐平台诞生之初的定位和能力半径，也在行业健康的发展态势中获得了应有的回?