腾讯2020Q2财报：QQ月活跃账户数6.47亿 同比下降8.4%

今日，腾讯发布了2020Q2 财报，数据显示，腾讯第二季度营收 1149 亿元，去年同期888. 21 亿元。第二季度净利润331. 1 亿元。QQ的智能終端月活跃账户数6. 47 亿，去年7. 07 亿，同比下降8.4%。微信及Wechat的合并月活跃账户数达12. 06 亿，同比增长6.5%。
今日，腾讯发布了2020Q2 财报，数据显示，腾讯第二季度营收 1149 亿元，去年同期888. 21 亿元。第二季度净利润331. 1 亿元。QQ的智能終端月活跃账户数6. 47 亿，去年7. 07 亿，同比下降8.4%。微信及Wechat的合并月活跃账户数达12. 06 亿，同比增长6.5%。
8 月 11 日，腾讯音乐娱乐集团（NYSE：TME）发布截至 2020 年 6 月 30 日的第二季度未经审计的财务报告。财报显示， 2020 年第二季度，腾讯音乐总营收为69. 3 亿元，同比增长17.5%，调整后净利润为人民币11. 5 亿元。同时，在线音乐订阅收入实现强劲增长，同比增长64.7％至人民币13. 1 亿元。业绩逆势夺新高，财报表现十分亮眼。在财报公布的同时，腾讯音乐还与全球领先的音乐娱乐公司环球音乐集团共同重磅宣布：基于长期不断深化?
近日，腾讯音乐娱乐集团（NYSE：TME）发布了2020年Q2财报，延续了Q1的增长势头。数据显示，2020年Q2季度，腾讯音乐总营收同比增长17.5%达69.3亿元，调整后净利润11.5亿元，在线音乐付费用户更是强劲增长达4710万，同比创纪录增长超51.9%。亮眼成绩单的背后，腾讯音乐的内容领先优势持续强化。在财报发布当天，腾讯音乐与全球领先的音乐娱乐公司环球音乐集团（UMG）共同重磅宣布：基于长期不断深化的紧密合作伙伴关系，双方续签数年
美股财报季在8月迎来高峰。作为中国，甚至全球音乐产业的“方向性”企业，腾讯音乐娱乐集团（NYSE：TME）的财报备受市场瞩目。因为腾讯音乐在Q2财报展现的不仅是在国内经济重启的大背景下中国音乐的发展现状，更指出了中国音乐产业的未来发展方向。8月11日，腾讯音乐发布了截至2020年6月30日的第二季度未经审计的财务报告。不出市场所料，腾讯音乐的各项财报数据继续保持稳健增长，且在线音乐订阅收入与付费用户均持续实现了创纪录
DoNews7月27日消息（记者 翟继茹）27日，腾讯宣布将与宝马开展数字化合作，腾讯生态车联网TAI中的车载轻应用生态“腾讯小场景”与“微信车载版”将在BMW车上的应用。腾讯方面介绍，“腾讯小场景”基于微信小程序的框架可以提供百万量级应用生态，支持语音交互，无需下载安装。双方合作的小场景将在今年内在国内使用，包括资讯、美食、娱乐、出行、教育等领域。（完）
针对今日网友反馈QQ账号被冻结一事，腾讯QQ官微刚刚回应称：已经修复完毕，目前可正常使用。今日有大量QQ用户反馈账号被无故冻结，且无法解冻。用户称，很多人的账号都在同一时间被封，而大部分人冻结理由都是违规业务行为。同时网友表示账号并未进行违规操作。你的QQ帐号被冻结了吗？
核心要点：在互联网的冲击下，唱片工业链条被打破，整个行业必须基于数字音乐的特点进行秩序重组，才能获得新生。数字音乐平台的功能在不断进化，数字专辑、TME live等形式成为新的“唱片工业链条”，同时不断完善商业模式，实现自我造血，反哺音乐内容建设。TME这样的行业参与者，是音乐行业重构的核心推动力量，它的种种布局实际上远远超出了一个数字音乐平台诞生之初的定位和能力半径，也在行业健康的发展态势中获得了应有的回?
宝马与腾讯宣布开展数字化合作，将推进腾讯生态车联网TAI中的车载轻应用生态“腾讯小场景”与“微信车载版”在BMW车上的应用。
近日，腾讯联合中国上海公司开发了一个名为“游戏宽带”的活动，面向部分区局的SDN网关用户开放体验活动，为用户提供下载和更新游戏的独享通道带宽保障，并支持多款游戏加速，很多朋友还不清楚这个腾讯的游戏宽带到底是什么，下面就来为大家详细大家介绍一下。
【搜狗回应腾讯收购要约】据媒体报道， 7 月 27 日晚间，搜狗公司宣布其董事会收到腾讯控股初步不具约束力的收购要约。腾讯计划以每股 9 美元收购所有未持有的搜狗普通股股票，这笔交易若完成搜狗将成为腾讯子公司，而搜狗将从纽交所摘牌。
对于美国总统特朗普发布的总统行政令，腾讯公司在8 月 7 日晚间，在港交所发布澄清公告称，我们注意到，美国总统于 2020 年 8 月 6 日颁布了一项行政命令，禁止与WeChat应用程式相关并受制于美国管辖的若干交易。公司正在审阅行政命令的潜在后果。
8月7日消息，美国总统特朗普于当地时间6日签署行政命令，宣布将在45天后禁止任何美国个人及企业与TikTok母公司字节跳动进行任何交易，禁止美国个人及企业与腾讯公司进行与微信有关的任何交易。由于上述行政命令未有详细说明，有外媒将此项行政命令解读为对腾讯和微信的禁令，但是也有外媒解读为是仅针对微信的禁令，不涉及腾讯其他业务。对于这一突发事件，腾讯方面尚未公开进行回应，仅表示内部正在评估该行政命令，?
腾讯视频近日发布了包括影视、综艺、产业效能等方面的最新战略，包括升级分账机制，推出腾讯视频号等，并分别围绕影视剧、综艺、动漫、电影等品类发布了重点项目。发布会上，腾讯公司副总裁、企鹅影视CEO孙忠怀表示，腾讯视频将加大对优质内容的投入，一是用平台运营经验、技术工具、数据等为创作赋能；二是将升级内容分账机制，提出更有竞争力的长视频分账制度；三是重视长短视频生态建设，推出腾讯视频
【腾讯收购搜狗花了多少钱】据媒体报道，腾讯向搜狗发出初步非约束性收购要约。据悉，腾讯有意以 9 美元/ADS的价格收购搜狗剩余股份。随后，搜狗CEO王小川在朋友圈发文称，感谢腾讯公司对搜狗公司价值以及技术能力、产品创新能力的认可。接下来会对相关事宜进行认真的讨论和衡量，让搜狗能够持续为用户创造更大的价值。
据国内媒体报道，有知情人士透露，腾讯正在推动中国最大的游戏流媒体平台——虎牙和斗鱼的合并事宜，这笔交易将使得腾讯牢牢占据市场领先地位。目前，我国游戏直播市场规模至少34亿
腾讯直享直播怎么赚钱？日前腾讯智慧零售面向微信生态内的商家推出一款直播工具——直享，这款产品不仅具备内容分发能力，还将涵盖直播、分发、SKU 管理、支付、售后等链条全部环节，可以说是一站式直播带货解决方案。直享直播是微信体系内具备内容分发能力的一站式直播变现工具，也可以理解为直播变现工具+群运营工具。以下是关腾讯直享直播怎么赚钱介绍。
昨日晚间，搜狗宣布收到腾讯的初步非约束性要约，拟以每普通股或每美国存托股份(ADS) 9. 00 美元的价格，现金收购搜狗包括ADS在内尚未被腾讯或其附属公司持有的所有剩余的流通中普通股。
7月18日,校长会联合腾讯教育举办的“科技,创造教育新未来——第三届专业学校改进计划年会”在腾讯深圳总部召开。会上,腾讯教育副总裁、腾讯在线教育部总经理陈书俊以“科技,课堂创新的新动能”为题发表演讲。腾讯教育副总裁、腾讯在线教育部总经理陈书俊陈书俊从连接、内容以及AI+教育三个角度,分别阐述了腾讯教育如何发挥科技优势为课堂创新提供新动能。在连接层面,腾讯教育为全国各地中小学在疫情期间提供复课保障,并通过腾讯课?
今日，特斯拉官方微博称，将与腾讯《和平精英》进行联动。
腾讯广告全新的投放管理平台采用ad.qq.com域名正式升级上线，这意味着AMS能够提供腾讯全流量的一站式投放服务。投放端整合，成为了腾讯广告迈向商业服务中台的关键一役。
天眼查数据显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司新增多条商标信息，包括“拍一拍”“拍了拍”“微信拍一拍”等。目前商标状态均显示为“等待实质审查”。据南方都市报报道，日前，微信上线“拍一拍”功能，用户在微信对话框中双击对方的头像，即能造成对方头像抖动的效果，并且还附带了手机振动和系统提示的效果。新功能一上线，微信可以说迎来了好友之间的“一顿乱拍”。一时间，“拍一拍”成为了现象级的
自从苹果发布第一款真无线蓝牙耳机耳机，蓝牙耳机就开始爆火 。虽然AirPods“真香”，但是价格人多人不能承受，依托于苹果多年坚持磨砺的IOS生态系..
此前华为消费者终端部部门CEO余承东表态9月15日之后，海思芯片就绝版了，原因是没有代工厂了。这两天有传闻称华为提出了“塔山计划”，..
有人住公寓里，有人住别墅里，而我，却 24 小时生活在会议室里。我很喜欢这个家，在这个家里，我见过太多的人，听过太多的事，心里也藏了很多秘密..
昨晚，小米10至尊纪念版发布，在无线充电方面又取得了突破，4500mAh大电池，支持50W的无线秒充，40分钟即可充电100%。作为对比，目前iPhone的无线..
日前，华为消费者业务CEO余承东在微博发布预告称，历时三载，一款“轻量级”重磅新品终于将和大家见面，8月19日上海见。今天上午，华为..
Intel新一代CPU即将登场了，在二号人物因为工艺失利问题走人之后，原先主导GPU架构的Raja Koduri现在也要掌管CPU架构发展了。8月13日他会公布Inte..
今年上半年中，由于疫情的关系，笔记本电脑需求猛涨，远程上班、网课等刺激了PC出货量创造新纪录。不过下半年就有点麻烦了，不止是需求问题，多种..
8月12日，据外媒报道，来自欧洲心脏病学会（ESC）一项最新研究表明，瞳孔大小可以预测心力衰竭患者的死亡和再次入院风险。目前全世界约有2600万人..
没有了3.5mm耳机孔，你是已经习惯还是迟迟难以接受呢？至少从三星的角度，他们似乎已经后悔了。据国外爆料人MauriQHD，三星正考虑最快从2021年开始..
索尼、佳能、尼康开始全面在全画幅微单这一产品领域掐架了，可以说是你放唱罢我登场。据最新消息，佳能EOS R5s至少会在今年底前官宣，当然，有较小..
在不久前华为宣布将全面扎根半导体行业后，有爆料称其在内部正式启动“塔山计划”并提出明确的战略目标。不过对于该消息，华为海思相关人士表示，..
内容平台们似乎很久没有新闻了。一方面，三足鼎立的格局几乎已成定数，动辄数亿的补贴大战硝烟渐熄;另一方面，边际效应不断强化，内容池不断扩大..
最近，“网抑云”这个梗在各大社交平台刷屏了。在抖音，话题#网抑云#的播放量高达5. 3 亿，原创视频高达6. 9 万个;B站也出现了越来越多网抑云相关..
2020年过去一大半了，下半年有个大事——双11购物节。阿里巴巴今天正式宣布了2020年的双11日程，今年分为两个阶段，从10月下旬开始一直..
今日，蓝驰创投发布公告称，字节跳动宣布以数亿元完成对百科名医的全资收购，蓝驰创投领投并参与了百科名医的A、B轮融资。..
DoNews8月12日消息（记者 吴丽）近日，字节跳动宣布以数亿元完成对医学科普知识平台百科名医网的全资收购。据天眼查APP信息显示，百科名医隶属于北..
今天下午，微软出人意料地发布Surface Duo手机，定价1399美元（约合9700元），定于9月10日发货，即日起开始预购。不过，微软方面通过一份声明确认..
去年11月，苹果发布了第一代16英寸MacBook Pro笔记本。在机身尺寸与15.6寸基本保持不变的前提下，做到了屏幕有效显示面积更大，同时换装剪刀脚键盘..
8 月 12 日，阿里巴巴集团副总裁家洛透露，今年天猫双 11 升级为购物狂欢季，分为两个售卖期： 11 月 1 日起是第一波售卖期， 11 月 11 日为第二波..
8 月 12 日，华为海思相关人士表示，内部没听说“塔山计划”，问了周围同事均表示不知情。一位集成电路行业人士也表示：“一条芯片生产线容易建吗..