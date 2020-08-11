福布斯中国最佳CEO榜发布：阿里张勇第一 马化腾第二

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福布斯中国最佳CEO榜发布：阿里张勇第一 马化腾第二

2020-08-11 16:53 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月11日 消息：今日，福布斯公布了中国最佳CEO榜，据悉 50 位上榜的CEO的平均年龄在 54 岁，管理公司平均市值为3，654 亿元，其中女性CEO有 4 位。

榜单经营业绩考察区间段从 2017 年开始，考察范围涵盖了A股、港交所上市的中资港股以及在境外上市的中概股。福布斯中国对最佳CEO的考察期是其所在公司连续三年的经营业绩。本榜单制作参考上市公司市值，区间股价涨跌幅、净利润及增长率、ROA、ROE 等基础财务指标，并要求上市公司拥有2017- 2019 年三年财务数据，且CEO在 2017 至 2019 三个财务年度间保持连任。为了更精确地反映股价涨跌幅度，剔除因分红配股等原因所造成的股价不连贯性，3 年股价增幅以 2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 29 日，提取复权后的股价增幅。

今年上榜CEO所在的公司总部位于深圳的有 10 家，远高于北京、上海、杭州;深圳成为今年福布斯中国最佳CEO的高产地带。

分行业来看，CEO所在企业与医药相关的有 8 位，医疗保健设备相关的 2 位，共计 10 位，占比最高达到了20%。食品饮料相关企业有7 家公司CEO 上榜，半导体行业今年上榜人数达到了 5 位。

据榜单显示，阿里的张勇、腾讯的马化腾分别位列一二位，美团王兴位列第五位，网易丁磊位列第十，格力董明珠位列第11。

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