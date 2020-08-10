2020国人理财趋势报告：四成人有多元配置意识 90后成主力

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2020国人理财趋势报告：四成人有多元配置意识 90后成主力

2020-08-10 15:18 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月10日 消息：8月10日，上海高金金融研究院联合支付宝发布的《2020国人理财趋势报告》显示，中国人正告别单一储蓄的思维，近四成网上理财的用户已经有了把短期开销、保险保障和投资增值的钱做“三笔钱”配置的习惯。

同时，已有 7 亿人上支付宝理财，其中“基民”平均持有基金长达 337 天，长期投资的习惯也正在养成。

报告显示，在打破刚兑的大趋势下，90%以上的人在调研时表示能够接受理财不是稳赚，能够接受一定的亏损，近 2 成人能接受持有期间亏损10%及以上。

基于人人都应有“短期开销、人生保障、投资增值”三笔钱配置的理念，支付宝上线了一项名为“理财分”的理财健康度体检服务。数据显示，在 950 分总分之下，有近六成人理财分达到 500 分及以上，已经具备基础的理财规划;近四成人已经有了“三笔钱”的配置，其中 90 后占到近一半。这意味着年轻人不仅更懂钱生钱，也更懂居安思危，通过保险等方式防范生活中的未知风险。

人保健康总公司电子商务部负责人刘骏称，疫情催化了大众保障需求，最新调研数据显示，74%的中国受访者有计划配置健康险。人保和支付宝共同服务的保民中， 90 后、 00 后占了50%以上。

人们长期持有的习惯也在增强。自支付宝平台上线基金至今，平台上的“基民”平均持有基金的时间为 337 天。而 2011 年某独立基金销售机构的一项数据显示， 2004 年至 2011 年间，中国开放式基金的平均持有时间不超过 180 天。

蚂蚁集团财富事业群总经理王珺介绍，细分来看，支付宝平台上近 4 成基民的持仓在一年以上，但也有 3 成人买入后不到一个月就会清仓。他们之间的收益差距巨大：持仓不满一个月的人只有一半能赚到钱，但持仓满一年的近 9 成人都能赚到钱。坚持定投对于普通人来说也是更好的方式，定投一只基金获得的平均收益率是不定投的 4 倍。

华夏基金总经理李一梅表示， 2013 年货币基金拥抱“互联网”引发大家对公募基金的关注，但目前老百姓的理财选择仍较为单一，有的人只爱把钱存银行，有的人只炒股，还有的人全神贯注炒房，都有些“走极端”。“不过，如今越来越多人开始有资产配置的概念，全新的全民理财2. 0 时代到了。特别是当前伴随互联网成长起来的年轻人，可能会比上一代更具有理财意识。”

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