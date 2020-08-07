余承东称华为手机没芯片了 最近都在缺货阶段

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余承东称华为手机没芯片了 最近都在缺货阶段

2020-08-07 16:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月7日 消息:8 月 7 日，余承东在中国信息化百人会 2020 峰会上表示，今年受到美国第二轮制裁的影响，华为的芯片没办法生产了，最近都在缺货阶段，华为的手机没有芯片了，没有了供应，造成今年发货量可能低于去年。

余承东，华为

他称，华为今年上半年仍然实现了收入增长，原因是其高端产品销售占比的提升一剂全场景业务的迅猛增长。



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