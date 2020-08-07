腾讯回应特朗普微信交易禁令：正在评估该行政命令

过去的这个周末，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注华为：英国官员：若特朗普未能连任，会重新考虑是否弃用华为华为此前在谈及禁用华为的原因时，英国政府各部门口径并不一致：英国卫生大臣强调是基于网络安全做出的“独立决定”；而约翰逊发言人则承认是考虑到美国制裁的影响。英国《卫报》报道，在政府发布声明前几天，几名政府官员曾与华为高管进行了讨论。他们私下坦承，弃用