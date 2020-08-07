腾讯回应特朗普微信交易禁令：正在评估该行政命令

今日，针对“特朗普下令将禁止与微信进行交易”的报道，腾讯公司发言人表示，腾讯正在评估该行政命令，以获得充分了解。
今日，针对“特朗普下令将禁止与微信进行交易”的报道，腾讯公司发言人表示，腾讯正在评估该行政命令，以获得充分了解。
美国总统特朗普于当地时间 6 日签署两项行政命令，宣布将在 45 天后禁止任何美国个人及企业与TikTok母公司字节跳动进行任何交易，禁止美国个人及企业与腾讯公司进行与微信有关的任何交易。
美国当地时间8月6日，美国总统特朗普签署两项行政命令，宣布将在 45 天后禁止任何美国个人及企业与TikTok母公司字节跳动进行任何交易，禁止美国个人及企业与腾讯公司进行与微信有关的任何交易，在消息发布之后，腾讯控股股价随机暴跌10%，市值蒸发 5000 亿港元，但之后跌幅收窄到6%以内。
继TikTok之后，特朗普再次将手伸向腾讯。法新社刚刚消息称，美国总统特朗普于当地时间 6 日签署两项行政命令，宣布将在 45 天后禁止任何美国个人及企业与TikTok母公司字节跳动进行任何交易，禁止美国个人及企业与腾讯公司进行与微信有关的任何交易。
8月7日消息，据外媒报道，美国总统特朗普6日签署行政令，称移动应用程序抖音海外版（TikTok）和微信对美国国家安全构成威胁，将在45天后禁止任何美国个人或实体与抖音海外版(TikTok)、微信及其中国母公司进行任何交易。受此消息影响，腾讯控股午后股价跌，一度跌近10%，市值蒸发5000亿港元。截至发稿，腾讯控股股价下跌4.68%，报529.5港元。根据特朗普下发的行政令，禁止美国个人或实体与微信交易的理由为，微信“会自
Fastcompany刊文称，苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)与特朗普总统的友谊带有交易性质，给他本人及苹果带来了巨大好处。以下为文章全文：近日，特朗普总统女儿伊万卡·特朗普（Ivanka Trump）在白宫举办了一场虚拟圆桌会议，公布了被称作“Find Something New”（寻求新机遇）的活动，包括苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)在内的多名商界大佬参加了这次会议。“寻求新机遇”旨在鼓励失业或对工作不满?
【特朗普: 45 天后禁美企与腾讯交易】据多家外媒报道，美国总统特朗普周四签署了两项行政命令，阻止视频分享应用TikTok和通讯应用微信所属公司与美国的所有交易。
今日，针对“美国将禁止与微信交易”的消息，白宫发言人方面表示，总统令仅限微信以及微信相关公司，不涉及腾讯持股的游戏公司。因此，Riot公司的《League of Legends》和Epic公司的《Fortnite》目前暂不受影响。
过去的这个周末，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注华为：英国官员：若特朗普未能连任，会重新考虑是否弃用华为华为此前在谈及禁用华为的原因时，英国政府各部门口径并不一致：英国卫生大臣强调是基于网络安全做出的“独立决定”；而约翰逊发言人则承认是考虑到美国制裁的影响。英国《卫报》报道，在政府发布声明前几天，几名政府官员曾与华为高管进行了讨论。他们私下坦承，弃用
对特朗普煽动暴力的帖子不作为，CEO与特朗普共进晚宴，这都让社交媒体巨头Facebook与特朗普的关系引发质疑。甚至有人怀疑，Facebook CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)私下里可能已经与特朗普达成了秘密交易。《纽约时报》专栏“媒体方程式”曾在6月份发文，探究Facebook是否与特朗普达成了某种交易。Facebook早期投资者罗杰·麦克纳米(Roger McNamee)相信，Facebook与特朗普
Facebook CEO马克·扎克伯格因允许特朗普在Facebook上发表煽动性言论而受到批评，有传言称两人在私下已经达成了某些交易。
凤凰网科技讯 北京时间7月21日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾： 先关注股市动态： 乐视网：7月21日公司股票将被深圳证券交易所予以摘牌图1：乐视乐视网(现股票简称“乐视退”)昨晚发布公告称，截止2020年7月20日，公司股票已于退市整理期交易满三十个交易日，退市整理期已结束。公司股票将于2020年7月21日被深圳证券交易所予以摘牌。(金融界)蚂蚁集团计划在科创板和港交所上市 估值2000亿美金支付宝母公?
昨日晚间，针对“谢娜微信登不上去”一事，腾讯客服回应称，微信有安全风控机制确保帐户安全，娜姐反馈的问题已经核实处理，该帐号现已恢复正常。同时，腾讯客服还附上链接解答了用户微信被限制登录的解决办法。
据天眼查数据显示，近日，腾讯科技(深圳)有限公司新增多条商标信息，包括“拍一拍”、“拍了拍”、“微信拍一拍”等。目前均显示为“等待实质审查”。
宝马与腾讯宣布开展数字化合作，将推进腾讯生态车联网TAI中的车载轻应用生态“腾讯小场景”与“微信车载版”在BMW车上的应用。
据外媒TheVerge报道称，美国给出了封杀TikTok的最后期限，是9月20日。美国的最新规定中显示，政府将在9月20日，阻止与TikTok的母公司字节跳动（Bytedance）的所有交易，以努力 “解决信息
关于特朗普总统针对TikTok的做法，Toreador Research&Trading公司高级经济顾问在《福布斯》发表评论文章，称这么做会让所有能共情的美国人尴尬。全文摘译如下：上礼拜得知特朗普威胁要封禁在全球范围内都广受欢迎的TikTok时，这种感觉让人很羞愧和尴尬。美国人一向推崇自主创业。美国是技术进步的中心。身为美国人，我们可以为其他人试图做我们最擅长的事感到激动。而现在这一幕，就像是看到碧昂
不知何时起，微信步数也成为很多人比较的的数据，想出各种方法意图霸占榜首。甚至有人向狗狗伸出魔抓，把手机绑在狗狗身上刷微信步数。那么手机绑在狗狗身上 到底算不算微信步数呢？今天，腾讯
微信方面宣布，正式推出小商店能力并启动内测申请，帮助中小微商家、个体创业者在微信生态中开拓电商业务，实现自主经营。小商店现提供商品信息发布、商品交易、小程序直播等功能，支持商家自主开店经营。据了解，微信小商店现已面向企业、个体工商户两种资质的商家开放内测申请，后续也将逐步开放个人店申请。微信小商店现阶段已支持售卖超过1500个类目的商品。此外，微信小商店可开通自有品牌、代理品
继 7 月 14 日英国政府宣布华为5G禁令后，据英国卫报 18 日报道，在禁令发出的几天前，英国政府与华为高管进行了深入探讨，并进行了机密通信。华为被告知，地缘政治因素影响了这一决定，但如果特朗普未能连任的话(据悉， 2020 年 11 月将迎来美国总统大选)，未来将有可能重新考虑该决定。
今日，微信官方发文称，近日，国家网信办召开专项部署会议，会议决定自 7 月 24 日起，针对社会反映强烈的商业网站平台和“自媒体”扰乱网络传播秩序突出问题，在全国范围内开展六个方面的集中整治。
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