腾讯回应特朗普微信交易禁令：正在评估该行政命令

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腾讯回应特朗普微信交易禁令：正在评估该行政命令

2020-08-07 16:06 · 稿源：站长之家

今日，针对“特朗普下令将禁止与微信进行交易”的报道，腾讯公司发言人表示，腾讯正在评估该行政命令，以获得充分了解。

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