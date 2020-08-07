全球智能手机销售额近三成将来自网购

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全球智能手机销售额近三成将来自网购

2020-08-07 10:08 · 稿源：站长之家

据Strategy Analytics预测显示， 2020 年全球智能手机销售额的近三成(28%)将来自网购，较 2019 年的24%提高 4 个百分点，促使此前以实体店销售为中心的手机厂商和运营商调整战略。

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