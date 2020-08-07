全球智能手机销售额近三成将来自网购

【TechWeb】8月4日消息，据国外媒体报道，受疫情导致的市场需求下滑影响，外媒及研究机构此前曾下调全球智能手机和5G智能手机今年的销量，但由于国内市场的出色表现，近日又有外媒给出了较先前更高的5G智能手机出货量预期，高于此前预计的不到2亿部。在最新的报道中，外媒预计全球5G智能手机今年的出货量将超过2.5亿部，在今年全球智能手机出货量中的比重，也将超过25%。但在最新的预期中，外媒并未提高全球智能手机的出货量预期?