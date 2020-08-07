全球智能手机销售额近三成将来自网购

据Strategy Analytics预测显示， 2020 年全球智能手机销售额的近三成(28%)将来自网购，较 2019 年的24%提高 4 个百分点，促使此前以实体店销售为中心的手机厂商和运营商调整战略。
据Strategy Analytics预测显示， 2020 年全球智能手机销售额的近三成(28%)将来自网购，较 2019 年的24%提高 4 个百分点，促使此前以实体店销售为中心的手机厂商和运营商调整战略。
据外媒报道，Canalys发布报告显示，第二季度印度智能手机出货量同比下降了48%，为1730万台。Canalys分析师认为，印度智能手机市场还不稳定，因为人手短缺和当地政府对制造业的新规定，促使了产量下滑。一直以来，印度智能手机市场为被认为是全球第二大手机市场,小米、vivo、三星等厂商都在这里展开过较量。Canalys的数据显示，预计到今年6月，小米在印度的出货量为530万部，占据市场份额达?
8月2日消息，据国外媒体报道，韩国电子厂商LG预计将在今年晚些时候推出一款价格实惠的5G智能手机。此外，LG的商标名称也暗示，它将很快推出Q系列5G智能手机。 LG Q92 5G和Q9 2020 5G可能是LG推出的首批价格实惠的5G智能手机。该公司此前发布的2020年第二季度财报显示，第二季度，该公司的智能手机销量同比下降19%，环比增长31%。在此期间，LG Velvet手机的推出帮助提升了销量。今年早些时候，LG推出了LG Velvet 5G手机
【TechWeb】7月24日消息，据国外媒体报道，研究机构此前预计，今年全球智能手机的出货量将下滑15%，降至11.5亿部。由于智能手机包括了处理器、摄像头、传感器、内存等诸多零部件，出货量下滑也就难免对这些行业造成影响，现在已出现了内存制造商的库存上升的消息。外媒是援引产业链的消息，报道内存制造商的库存上升的，库存水平上升的原因，则是因为智能手机的需求持续疲软。若内存制造商的库存水平持续上升，影响的就将不是只出
【TechWeb】小米（1810HK）于7月10日迎来上市两周年后首个交易日，开盘半小时后，股价达到17港元水平，重回股票发行价。自6月30日收盘12.84港元以来，小米连续8个交易日累计涨幅超30%。近期发布股价评级的市场机构中，国元国际最先实现其预言。其7月3日发布的研报，预期小米股价将由13港元水平达16.58港元，升幅超20%。这一目标在不到一周时间内超预期实现。国元国际认为，小米率先推出千元5G手机，受益于5G普及红利，有望拔得中?
自从一加手机在印度上市以来，在短短的几年内，已经成为印度智能手机市场十分受欢迎的国产品牌之一。7月31日，据外媒报道，一份最新的报告显示，一加手机的市场份额已经成为2020年第二季度印度
7月29日消息，日前，Counterpoint的每月智能手机销售跟踪服务显示，2020年第二季度中国智能手机销售同比下降17％，季度环比增长9%，Counterpoint指出，本季度智能手机总销量的三分之一是5G手机。Counterpoint Research认为，尽管中国商业活动自疫情减弱以来已经逐步恢复，但消费者的信心依然低迷。OEM和中国运营商都在通过降低5G设备和套餐的价格推广5G智能手机。这推升了5G普及率，第二季度在中国销售的智能手机中有1/
今天苹果发布了财报，疫情并没有影响他们的营收。财报后，库克接受采访时表示，iPhone产品销量在二季度重现增长，其中在中国市场中，iPhone 11是最为畅销的机型。在库克看来，iPhone业务的增
被三星统治的智能手机时代终结了！7月30日消息，第三方研究机构Canalys今日发布报告称，2020年第二季度，华为超越三星，在全球智能手机市场首次夺冠。这标志着9年来第一次有除三星或苹果外的
7月20日消息，Strategy Analytics最新发布的研究报告指出，智能手机在线零售渠道销量将在2020年全球智能手机总销量中占据创纪录的28％，比2019年的24％猛增4个百分点。Strategy Analytics认为，新型冠状病毒疫情正在对智能手机的分销产生重大影响——居家隔离和社交距离迫使消费者改变他们的购物习惯和行为。随着越来越多的企业转移到线上，全球疫情正在改写智能手机销售规则。Strategy Analytics副总监Boris Metodiev
近日，外媒预计全球5G智能手机今年的出货量将超过2. 5 亿部，在今年全球智能手机出货量中的比重，也将超过25%。外媒分析称，这源于国内市场的出色表现，国内智能手机厂商已在大量推出入门级和中端5G智能手机，将拉升市场的更新需求，5G智能手机今年在国内市场的出货量将达到1. 7 亿部，占到全球的三分之二。
日本运营商KDDI和软银已经开始销售OPPO的5G智能手机。据悉，OPPO旗下旗舰级5G手机Find X2 Pro和Reno3 5G版将分别于7月22日和31日开售，前者是在KDDI全渠道，而后者是在软银全渠道。OPPO也是继
【TechWeb】8月4日消息，据国外媒体报道，受疫情导致的市场需求下滑影响，外媒及研究机构此前曾下调全球智能手机和5G智能手机今年的销量，但由于国内市场的出色表现，近日又有外媒给出了较先前更高的5G智能手机出货量预期，高于此前预计的不到2亿部。在最新的报道中，外媒预计全球5G智能手机今年的出货量将超过2.5亿部，在今年全球智能手机出货量中的比重，也将超过25%。但在最新的预期中，外媒并未提高全球智能手机的出货量预期?
今日，第三方研究机构Canalys发布报告称， 2020 年第二季度华为在全球智能手机市场首次夺冠，超越了三星。这标志着 9 年来第一次有除三星或苹果外的厂商领跑市场。数据显示，今年第二季度华为全球智能手机出货 5580 万台，
7月24日，据媒体报道，来自CINNO Research的报告显示，2020上半年，中国智能手机出货量较2019年同期下降24.7%，约为1.4亿部。报告显示，上半年中国市场前三名分别是华为（包含荣耀）、vivo（
日前，知名市场研究机构Strategy Analytics发布了2020年第一季度智能手机应用处理器（AP）营收数据报告。报告显示，尽管发生了COVID-19大流行的影响，但全球智能手机应用处理器市场的收入在2020
今日，realme真我手机官方宣布，realme全球用户已突破4000万，进入全球59个市场，其中9个市场排名前5，机身全球TOP7智能手机品牌。realme官微称：“告诉大家一个超级奥利给的好消息：rea
今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其介绍，北斗系统28nm工艺芯片已经量产，22nm工艺芯片即将量产。大部分智能手机均支持北斗功能，支持高精度应用的手机已经上市。构建起集芯片、模块、板卡、终端和运营服务为一体的完整产业链。
据知名调研公司Canalys发布的最新数据显示，尽管与 2019 年第二季度相比市场萎缩了7%，但中国智能手机市场的季度环比增长了25%，在 2020 年第二季度达到 9000 多万台。华为在国内市场处于领先地位，vivo仅次于华为依旧稳居第二，市场份额达16.3%，环比增长23%。
7月27日消息，据国外媒体报道，已推出多款5G智能手机处理器的联发科，在智能手机处理器市场的存在感明显增强，已有多家厂商选择采用他们的处理器推出5G智能手机。在此前的报道中，外媒表示联发科大幅增加了台积电的5G处理器代工订单，以满足市场需求。增加台积电的5G处理器代工订单，也就意味着联发科对封装测试的需求会有增加，此前也有封装测试厂商扩大产能，以应对联发科追加的订单。而外媒最新援引产业链人士透露?
7月10日消息，据国外媒体报道，推出了多款5G智能手机处理器的联发科，还将为入门级5G智能手机推出处理器。而从外媒最新的报道来看，联发科入门级5G智能手机推出处理器，在本月晚些时候就会推出。外媒是援引产业链人士透露的消息，报道联发科本月晚些时候就会推出入门级5G智能手机处理器的。在入门级5G智能手机处理器推出之后，联发科5G智能手机处理器产品线也就会更丰富，厂商也就会有更多的选择。联发科目前已推出的5
dnf手游的幻影马戏团算是一个比较特殊的副本，每天可以刷五次，很多朋友还不清楚幻影马戏团的副本入场规则奖励等内容，下面就来为大家分享一下d..
挂羊头卖狗肉，日出千单 。先说下最近的抖音直播间玩法，一元秒杀手表，各式各样玲琅满目的男表女表统统一元秒杀，虽是一元秒杀但是邮费15，总共算..
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上山捡柴火、田里摸螺蛳、下地摘野菜，这些农村的日常生活，都是秋月的视频内容。同样身在四川农村、同样主攻美食领域，相比于李子柒的仙气飘飘，..
近日，艾瑞咨询发布了《 2020 中国零售科技产业研究报告》，该报告指出，今年疫情影响下，零售业线上线下融合加速，零售科技成为业内创新经营、重..
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2020 年 8 月1- 7 日是第 29 个世界母乳喂养周，本届主题为“支持母乳喂养，守护健康地球”。众所周知，母乳是婴儿最理想、最安全的天然食物，也是..
8 月 6 日，以“电商直播齐出海，乘风破浪新体验”为主题的华为线上研讨会(Huawei Developer Webinar)成功举办。此次研讨会围绕全球电商行业发展趋..
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自 2009 年国务院批准每年 8 月 8 日为“全民健身日”以来，这个具有象征性意义的日期就与体育健身结下了不解之缘。这一天既是北京奥运会纪念日，..
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