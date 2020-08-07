没有点赞、评论功能，这款摄影App为何能获4000万用户？

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没有点赞、评论功能，这款摄影App为何能获4000万用户？

2020-08-07 08:34 · 稿源：站长之家

VSCO是时下一款非常流行的摄影App，似乎已经成为很多妹子们用来为照片调色的必备神器，比如搜索小红书就可以看到有很多关于VSCO调色的教程攻略。

那么这款看似有点冷门但其实很多的产品到底有多优秀呢?就这么说吧，VSCO提供多种复古风格滤镜供用户选择，其自身就是一个社交媒体平台。这款应用虽然不像Twitter、Instagram、Facebook那样的被全球用户所熟知，但它却很时髦，尤其是在年轻人当中。

到 2016 年，VSCO已经有 3000 万用户(截止目前，用户已经超过 4000 万)，其中近90%是千禧一代，70%每天都很活跃。实际上，这并不一款新的应用，早在 2011 年就已经发布了，但它真正火起来是在最近几年。

为什么VSCO会变得如此受欢迎呢?这跟该平台结合了一些优秀社交媒体APP的最佳元素有很大的关系。

VSCO让用户更自由

几乎都是一样的：一个年轻人的Instagram账号。

Instagram上的许多个人资料都是私密的——这是有原因的。人们并不希望陌生人注意到他们。

许多年轻人的个人资料也是如此，尽管他们的个人资料上很少或根本没有发表文章，但他们的个人资料是私密的。

但这是什么?在他们的传记中有一个链接。

这是一个VSCO档案的链接——即使你没有在设备上安装官方的VSCO应用程序，也可以访问它。

但更有趣的是：尽管他们的私人Instagram账户上的帖子很少，却可以在他们的VSCO账户上找到所有的内容。日落的照片，食物，宠物，朋友，当然还有他们自己。

而这些内容对每个人都是开放的，甚至包括那些没有安装VSCO 应用程序和注册APP帐户的人。

没有评论或点赞，让用户放飞自我

的确，VSCO为用户交互提供了一些机会。

没有广告、评论或点赞是这款产品的一大特色。你可能会很喜欢一些照片，但却看不出是谁的作品。

也没有评论。但是你可以转发图片，这些图片会出现在你的收藏中。

和在其他社交网络上一样，你也可以关注用户。

所以你可以在VSCO上发布一些内容，保证不会直接在平台上受到其他用户的评价和意见。

除此之外，我们还可以观察到：用户在VSCO上发布的内容非常多，而且他们发布的内容也比在Instagram上更加多样化。

大多数人在Instagram上发了 0 到 30 条帖子。另一方面，在VSCO上，他们通常有 50 到 200 个帖子。

Instagram上的帖子大多都是最新的，主要展示的是人物照片。

而在VSCO上，几乎所有的事情都有记载。即使这些帖子已经存在多年，它们仍然是可用的。

这可能有几个原因：

有了评论、粉丝、点赞和使用Instagram的人数，用户发什么内容都会加以斟酌。

每个Instagram用户大概都有这样一种感觉：会思考发布一篇潜在的帖子其他人会怎么想。这是因为Instagram的即时反馈功能包括评论、关注和点赞。

Instagram上的大部分个人资料主要展示自己、家人和朋友的照片。宠物、食物、日落和许多其他的东西似乎并不适合在Instagram上发布。

有句话可以总结这一点：Instagram有个不成文的规则，每天发不止一个帖子会让别人厌恶。而在VSCO上，用户可以上传很多不同体验的照片，而且不必担心会惹恼粉丝。

VSCO有自己的美学

VSCO创建了独有的术语来描述用户在社区找到的内容。VSCO女孩就是一个很好的例子。

所谓的VSCO女孩就是经常使用 VSCO以其朦胧的海滩风格滤镜而闻名。不过，这个词远远超出了这个应用的范畴。它已成为在 Z 世代中兴起的一种特殊的学院风。

这些美学对于平台来说是非常重要的。

首先，他们将平台品牌化。任何被这些美学所吸引的人都会在这个平台上找到他们想要的东西。

其次，这些美学吸引的不仅是观众，还有那些觉得自己终于找到了合适的位置可以发布内容的人。

这个平台解决了他们的问题。

围绕着VSCO的美学和迷因同样对其他社交网络也有影响，尤其是TikTok和Instagram。

这些平台是VSCO这样的应用的最佳展示场所，因为这些平台的用户非常活跃，对社交媒体很感兴趣。

比如VSCO主题在这两个平台上非常流行，尤其是在TikTok上，有数十亿的浏览量。

VSCO使用简单效果又好

如上文所述，VSCO上甚至没有点赞和评论功能。

一个平台越精简，就越准确地定义了它的工作是什么。在这点上，VSCO处理的非常好——功能不多也不少，完美地满足了用户对平台的需求。

这款app本身在功能的范围上也做得很好，正好满足了用户的兴趣——VSCO非常适合编辑图片，正好匹配了那些重视美学的人的关注。

另外，VSCO上的图像支持各种不同的格式，而像Instagram对图片和视频的大小有严格的限制。

在VSCO编辑照片有很多种方式——这可能就是为什么Instagram上的#vsco标签流行原因，例如显示用流行的vsco滤镜编辑过的图片。

因此，对于那些重视创意开发和审美的用户来说，其利益是巨大的。

此外，VSCO使用户更容易表达自己。通过推特的转发功能，用户可以看到他们收藏其他用户的照片。

注：文章编译自medium，原文标题《VSCO’s 40 Million Users Aren’t There by Coincidence》。

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