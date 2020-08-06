脸书删除特朗普发布的虚假视频 竟声称儿童对新冠病毒几乎免疫

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脸书删除特朗普发布的虚假视频 竟声称儿童对新冠病毒几乎免疫

2020-08-06 11:40 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息：日前，Facebook首次彻底删除了唐纳德·特朗普的一条帖子，原因是这位美国总统的言论违反了虚假COVID- 19 信息政策。

周三，特朗普发布了一段他接受福克斯新闻采访的视频，这位总统称儿童对新冠病毒“几乎免疫”。很显然，这一言论死错误的。越来越多的研究表明，儿童一样容易感染和传播COVID-19。另外，特朗普还在采访中表示，新冠病毒“将会消失”，并称“学校应该开放”。

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对此，Facebook方面回应表示，“这个视频包含了一些人对新冠病毒免疫的虚假声明，这违反了我们关于有害COVID错误信息的政策。”当然，这不是Facebook首次删除特朗普社交平台页面内容，但却是特朗普社交帐号首次因发布涉及疫情虚假信息被删贴。

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近几个月来，Facebook面临着越来越大的压力，要求其采取更强硬的立场，反对在其平台上发布虚假信息和仇恨言论。今年早些时候，扎克伯格还为公司没有撤下特朗普有争议的帖子的决定进行了辩护。

乔治·弗洛伊德遭遇暴力执法死亡引发了全美抗议活动，特朗普在社交媒体上抨击这些抗议者是“暴徒”。对于特朗普的言论，Facebook的决定是不采取任何行动。相比之下，另外推特的态度非常坚决，对于特朗普美化暴力的推文进行了隐藏。

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