斗鱼、虎牙美股股价盘前均涨超20%

截至目前，斗鱼虎牙盘前涨超20%，此前，有消息称腾讯正推动合并斗鱼与虎牙的谈判。
据国内媒体报道，有知情人士透露，腾讯正在推动中国最大的游戏流媒体平台——虎牙和斗鱼的合并事宜，这笔交易将使得腾讯牢牢占据市场领先地位。目前，我国游戏直播市场规模至少34亿
腾讯正在推动虎牙和斗鱼合并，知情人士称，合并之后虎牙和斗鱼将保持各自的平台和品牌，同时与腾讯旗下的电竞平台企鹅电竞进行更密切的合作。对此，腾讯、虎牙、斗鱼未作出回应。
近日，虎牙直播宣布与国际知名电竞赛事组织ESL(Turtle Entertainment)达成进一步的战略合作关系。虎牙获得了ESL举办的多站CS:GO比赛和DOTA2 比赛的独家转播权。其中CS:GO的赛事包括ESL One科隆站、里约之路、IEM纽约站、中国站和ESL Pro League S12 等;DOTA2 赛事则涵盖了ESL One GENTING、ESL ONE DUSSELDORF等多场全球范围内的重磅赛事。ESL是目前世界上规模最大、最专业的电竞赛事组织者，也是世界上最大的电竞内容提供商，除了
7月17日，华为云举办的“5G+互联网峰会”在东莞松山湖小镇举行，在本次大会上，虎牙联合华为云发布了音视频领域的重磅解决方案——昇腾AI内容审核解决方案。该解决方案基于昇腾全栈创新的能力，由虎牙研发AI识别引擎，通过让机器自动学习理解内容，结合人审团队加强违规内容的审核与过滤。扩展OCR文字、版权等识别方式，增强音频AI审核模型，大幅提高音频监管力度。同时依托于昇腾AI计算解决方案高性能低成本的优势，在保证识别准?
我们熟悉那一首首歌曲，但总会不经意遗忘原唱的歌者是谁，我们追逐新鲜的乐曲，但每当经典的旋律想起，仍会为之震撼与动容。让背后的歌者发光发亮，让经典的乐曲破土重生，这个夏天，“虎牙音乐唤醒计划”将携手宝藏歌者与经典音乐，唤醒人们心中的最初的感动! 唤醒计划启动 宝藏归来经典重生 随着时间的流逝，众多的时代经典音乐慢慢被大家所遗忘，许多为大家带来优秀作品的歌者更成为歌坛遗珠，我们无法忽视这些音乐人的力量和?
DoNews 7月23日消息（记者 刘文轩）天眼查数据显示，近日，上海无锋网络科技有限公司发生工商变更，新增股东武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司、深圳市前海汇丰盈基金管理有限公司。其中，武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司系斗鱼（香港）有限公司的全资子公司。上海无锋网络科技有限公司成立于2019年3月，法定代表人为吴迪飞，注册资本约269万人民币，公司经营范围包括平面设计、网页设计、广告设计、制作、文化艺术交流策划、企业管理咨?
昨日晚间，虎牙公布了“虎牙平台生态专项整治行动第一阶段成果”，本次虎牙的整治重点是低俗擦边、标题党、恶意炒作等违规行为。报告显示，2020 年 6 月 24 日至今，虎牙清理违规账号8.5万余个，其中包括低俗擦边类账号7.8万个、违规广告类2728个，宣扬赌博类3213个，以及封建迷信类 141 个、血腥暴力类 102 个。
近日，虎牙直播与国际知名电竞赛事组织ESL合作又有了新进展，继此前获得ESL旗下多个赛事品牌的赛事直播版权后，虎牙又拿下了ESL One科隆站和ESL One泰国站热门赛事的独家转播权。 此前，ESL官方曾宣布，受到疫情的影响，ESL One科隆站将改为线上活动。ESL职业游戏副总裁Michal Blicharz表示：“ESL One科隆站是颇受全世界玩家们关注的赛事，我们工作人员非常希望玩家可以现场观看比赛，但经过长时间的研究讨论，我们认为现在不适?
7月30日，据媒体报道，多名斗鱼女主播因违约在第三方平台直播，收到来自签约公司的天价律师函，要求她们一次性赔付8000万元违约金。对此，当事女主播自述离职缘由，表示公司的要求和做法太过
【TechWeb】7月7日消息，天眼查数据显示，7月6日，成都九途文化传媒有限公司发生多项工商变更，股东新增武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司，公司注册资本也从500万元增至约526万元。此外，公司的经营范围也发生变动，新增文化娱乐经纪人；文艺创作；第二类增值电信业务；互联网文化活动。九途文化是斗鱼平台上的一家直播公会。武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司为斗鱼（香港）有限公司子公司，后者持股100%。工商信息显示，九途文化有四位
针对目前网络爆出的斗鱼向跳槽女主播索赔8000万违约金的事情，斗鱼官方今天通过媒体表示这是正当维权，目前女主播已经与公会达成和解。斗鱼对新京报表示，涉事主播与斗鱼及所属公会签订了三方
今日，针对“多名女主播跳槽收到斗鱼律师函”一事，斗鱼方面回应称，涉事主播与斗鱼及所属公会签订了三方直播协议，其主观违约跳槽至其他直播平台，损害了平台的合法权益，平台依法依规对相关当事人追究法律责任，属于正当维权手段。
今日，斗鱼方面公布数据称，今年3月，《网络信息内容生态治理规定》正式施行，从3月起，斗鱼直播平台对直播内容进行了分类巡查和整治，针对色情三俗、造谣传谣、侵权假冒、标题党等六大类恶意营销账号进行了全面深度排查，对问题账号进行了从重、从快处理。
昨日晚间，虎牙公布了“虎牙平台生态专项整治行动第一阶段成果”，本次虎牙的整治重点是低俗擦边、标题党、恶意炒作等违规行为。
据澎湃新闻报道，自“主播韦神违约跳槽被判赔 8000 万元”后，近日湖北武汉多名女主播称因其违约在第三方平台直播收到来自斗鱼的律师函，部分主播被要求支付违约金高达 8000 万元。
今日，针对“斗鱼虎牙将合并”一事，斗鱼方面回应称，对此不知情，不予置评。此前，新京报报道称，多位接近交易的人士透露，斗鱼、虎牙的合并已经在路上了，推动其合并的建议由腾讯提出，具体细节未定。
6 月 8 日，据央视新闻官方微博表示，虎牙直播开通免费上网课渠道，却弹出各种网游的兴趣选项，学习栏目被放在最后，类似的情况也出现在斗鱼平台。
作为游戏直播行业的两位头部选手，目前斗鱼和虎牙共同占据着该行业超过80%的市场份额。双雄争霸的同时，合并传闻也从来没有间断过。最近，二者再度被爆出即将合并。只是这一次，市场似乎嗅到一丝前所未有的气息。
6月9日消息，昨日晚间，央视新闻官方微博点名虎牙、斗鱼等直播平台，借着免费网课向学生推广网游。央视新闻指出，今年2月初，虎牙直播称“停课不停学”，开通免费上网课渠道。然而，在虎牙直播App中，一打开，首先弹出的却是各种网游的兴趣选项，学习栏目被放在最后，要进行网络学习，先要浏览大量游戏、交友信息；所谓的免费网课页面中，也有大量精心包装的游戏广告。类似的情况也出现在斗鱼平台。关于这一事件的最新
6 月 23 日上午，「网信中国」微信公众号发布通告称，国家网信办已指导属地网信办依法约谈处置虎牙、斗鱼等 10 家网络直播平台。
MIUI诞生于2010年，历经10年的时间，MIUI也从V1版本迭代到了V12，开发版至今更是已迭代超过460多个橙色星期五。2019年全球MIUI月活用户达到3.1亿，..
【TechWeb】8月5日消息，据国外媒体报道，上周，消息人士称，小米和阿里巴巴支持的中国电动汽车制造商小鹏汽车寻求在赴美IPO前筹集约3亿美元资金。..
8月5日消息，由江疏影主演的电视剧《三十而已》频频登上微博热搜，剧中林有有这个角色因为人物设定让很多人看剧看到咬牙切齿。有网店店主发现商机..
前不久，辽宁抚顺一位大货车司机的英勇举动受到了广大网友的一致称赞，他的货车在维修时起火，考虑到对面就是加油站，司机孙刚冒着生命危险将货车..
近日，全球跨国药企卫材中国与京东健康在达成战略合作的基础上，继续在肝癌领域深化合作，卫材中国旗下治疗肝癌的靶向药仑伐替尼（乐卫玛）在京东..
今日，针对“拼多多将与中国邮政储蓄银行共同成立独立法人直销银行”的报道，拼多多相关人士表示，没有入股或与中国邮储银行成立直销银行。..
今日，苏宁易购宣布，和抖音的首场专场直播正式定档 8 月 7 日。首场直播将由“抖音一哥”罗永浩亲自操刀，所有货品均来自苏宁易购，消费者在下单..
王思聪发微博并不频繁，但每次更新动态总能引发讨论，尤其是娱乐圈“纪检”身份出现时。不过，王思聪的最新微博将注意力转移到了一部国..
疫情席卷全球，美国零售行业受到严重影响。8月5日消息，据媒体报道，无印良品宣布关闭在美国加州的7家门店。无印良品在一份声明中表示，关闭加州门..
DNF手游中是有成就系统的，相关的成就还可以获得很多种奖励，成就分为每日成就、角色成就、冒险团成就，很多玩家还不清楚这些成就带来的奖励有什么..
8 月 4 日，京东健康与国际高端医疗美容投资和管理连锁企业联合丽格集团及知名医美在线咨询平台美大夫在北京举行战略签约仪式。京东健康CEO辛利军..
2020 年 8 月 4 日，Binance台湾社区负责人Zora对话链闻研究总监潘致雄。潘致雄在直播中以币圈社区内容生产者的视角分享了他眼中的DeFi市场和流动..
近日，中国电子信息产业发展研究院（英文简称CCID，以下简称赛迪）发布了《 2020 中国数字经济最具价值企业白皮书》及“ 2020 赛迪数字经济领域最..
5G时代下，生活的一切从简，从精。“精简”这个词几乎可以用来诠释当下的我们，在浮躁的环境下，我们更享受简单干净的事物。生活的每一个细节都在..
最近在不少的英雄联盟帖子或者论坛中出现了“sgjj”这个词，不少玩家对这个词的意思十分迷茫，这个词具体是指什么意思，为什么最近开始在LOL帖子中..
8月5日消息，据国外媒体报道，汽车搜索引擎iSeeCars周二发布的一项研究显示，特斯拉Model 3是美国市场销售最快的二手车。iSeeCars所进行的研究分析..
韩国科技和信息通信技术部周三表示，韩国首都首尔和其他六个主要城市的5G网络平均下载速度为656.6Mbps。..
按照苹果的想法，其最终是要干掉一切有线的接口，当然他们也在这样做。现在，网上又曝光了iPhone 12的无线充电模块，这跟上一代的iPhone 11完全不..
最近，电视剧《三十而已》大火，最狂绿茶林有有更是气得网友哭爹喊娘，不少入戏太深的网友边看边拿起了拖鞋，就差没把林有有从电视剧里拖出来打了..
【石家庄最大烂尾楼盘成网红拍照圣地】据媒体报道，位于石家庄火车站附近的超级楼盘「祥云国际量，其开发商联邦地产曾宣称投资 170 亿，要将这里打..