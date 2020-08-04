淘宝特价版将推出短视频频道

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 淘宝最新资讯 > 正文

淘宝特价版将推出短视频频道

2020-08-04 11:41 · 稿源：站长之家

据 36 氪报道，淘宝特价版即将在近期正式推出短视频频道，这将是全球首个为工厂货打造的可视化频道级专区。


网友热搜:

淘宝特价版商家入驻淘宝特价版上线淘宝特价版是正品吗淘宝特价版App淘宝特价版官网下载淘宝特价版里的商品靠谱吗淘宝特价版重大改版淘宝特价版官网淘宝特价版商家入口淘宝特价版是官方的吗淘宝特价版淘宝特价版邀请码
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 想薅淘宝特价版的羊毛，为什么这么难？

    从淘宝到天猫，阿里巴巴的总体战略趋势无疑是促进消费升级，但是在过去的两年时间里，淘宝对下沉路线也做了颇多探索。从内部重启聚划算，到开展百亿补贴、和推出主打工厂直销的天天特卖，淘宝对下沉市场一直是“不抛弃、不放弃”的态度。淘宝今年推出淘宝特价版的正式版，被认为是在释放要正式杀回下沉市场的信号。但时过境迁，拼多多已经在下沉市场站稳了脚跟，淘宝想要重新啃回下沉市场这块肥肉，并不是那么容易。

    淘宝 淘宝特价版 1688

  • 淘宝特价版诞生的120天

    答案毫无意外：C2M。这个拼多多反复提及的概念，如今正在被淘宝、京东疯狂跟进——淘宝和京东都将聚焦全国 1000 个产业带，前者想要在全国范围内重点打造 10 个产值过百亿的数字化产业带集群，后者则希望赋能 10 万个工厂型商家具备C2M能力。

    淘宝特价版 拼多多 C2M模式

  • 淘宝特价版对决拼多多快手！120万产业带商家杀入短视频

    在淘宝特价版APP最新版本中，底部菜单栏新增了“看看”频道，该频道内包括官方直播入口以及类似于快手发现页的短视频广场。据了解，在今年 618 期间，淘宝特价版曾以首页焦点图为入口推出过相关直播，而这一次，直播、短视频则在淘宝特价版有了固定入口。

    淘宝特价版 拼多多 短视频

  • 淘宝特价版联合120万产业带商家推出“ 1 元购物节”

    今日，淘宝特价版宣布，联合平台上 120 万产业带商家推出电商史上首个“ 1 元购物节”。淘宝特价版将把百万商品一元购物节常态化，每周五上线。

    淘宝 淘宝特价版

  • 63岁中国爷爷成油管网红 YouTube视频频道地址

    63岁中国爷爷成油管网红。据媒体报道，最近一位名叫阿木爷爷的「新晋网红」让外国网友也了解到了中国传统榫卯技艺的精妙绝伦，爷爷凭借 50 多年的硬核实力，把一块块平平无奇的木头变成了各式各样的木质玩具、家具、装饰品，网友们纷纷赞叹阿木爷爷是「当代鲁班」。

    油管网红 YouTube

  • 比拼多多还“玩弄人性”？淘宝版「省钱月卡」有何猫腻

    淘宝的这个“红包省钱卡”成功引起了我的注意。我去淘宝 App 看了下，发现它跟拼多多的省钱月卡也太像了吧。

    拼多多 淘宝 省钱月卡

  • 移动游戏用户短视频行为报告：91%玩家看短视频 发行潜力尚未被充分挖掘

    近日，伽马数据发布了《 2020 年移动游戏用户短视频行为调查研究报告》。报告以海量线上用户数据和 6307 位线下有效用户调研为基础，从中国移动游戏市场状况、中国移动游戏用户短视频行为、短视频平台的游戏营销价值、移动游戏推广渠道等多个方面，对短视频和移动游戏的发展，进行了分析。报告显示： 2019 年起，移动游戏用户与短视频用户重合率呈增长趋势，91.3%的移动游戏用户看短视频。短视频已经成为移动游戏用户除游戏外最主?

    移动游戏 短视频行业

  • 短视频进阶的十三条建议

    找到一个方法，先赚点钱。比如，在路边开个便利店，只要人流够，就能赚点钱。千万不要认为创业就是先搞个几轮融资，把公司做到几百亿估值，最后成功上市，迎娶白富美，走上人生巅峰。

    短视频进 短视频进变现 流量变现

  • 微博的三次短视频冲锋

    五个亿，微博又一次下了新的赌注，牌桌仍是短视频。微博近日宣布推出“微博视频号计划”，在未来一年内向创作者分成 5 个亿，并给到流量倾斜。近一年来，从推出内容社交平台、中国版Ins“绿洲”，到上线短视频产品“星球视频”，再到最近重磅推出视频号，微博在短视频业务上不断加码。

    微博 微博短视频 微博视频号

  • 在抖音，如何更好地抓住“短视频 + 教育”的红利？

    增长获客是每一个在线教育从业者绕不开的话题。在web时代，搜索引擎是我们找到的一个答案，通过SEO和SEM能帮助教育公司快速获取用户;随着移动时代和微信的兴起，通过社交场景的裂变也让一批公司获取了巨大的红利，比如薄荷阅读、各种学习打卡等。

    抖音 短视频 在线教育

  • 通证短视频“拉手”能否弯道超车？

    在这个时间碎片化和稀缺的时代，自媒体也已经从最初的文字到图文，再到现在的短视频的形式演变，目的只有一个：缩短抓住大众注意力的时间。短视频已经成为目前内容平台的风口，全球通过短视频、直播造就草根逆袭， 也让越来越多的人参与到自媒体短视频的创业中去但目前变现的手段和模式却相当有限，与传统的内容行业相似，一个优质的短视频也需要花费大量的时间和精力去打磨，所以变现已经成为能够持续发展下去的诉求。目前参与短?

    短视频

  • 音乐养不活音乐人，那短视频呢？

    作为一个成立了十多年的团队，王加魏乐团直到今年开年都没有从音乐上获得过多少收入，在抖音上也只有不到 5000 个关注者。对于他们而言，音乐是梦想，但却并不是足以养活他们的职业。王加魏乐团的主创王延衡和魏文太都在司法领域有正职工作，音乐与创作的时间都是他们在极其繁重的工作之余，从睡觉和休息的时间里挤出来的。

    抖音音乐 短视频 抖音短视频

  • 短视频和直播，到底是什么关系？

    短视频负责种草，直播负责带货，已经成为了普遍的共识。二者都是以视频类内容为主打。短视频经过多年的积累和抖音、快手等平台的加持，已经发展出了更为成熟的运作模式和丰富的垂类内容。各大短视频垂类内容几乎都有自己的头部大号和规模庞大的粉丝群体。直播带货则成为了今年网络经济的新风口，通过直播打造的线上消费场景，让无数用户纷纷下单购买。直播搭建起了线上消费场景，在促成用户转化消费上的能力不可小觑，而且有着更大

    短视频 直播 抖音

  • 最高效的组织模式——看看如何用微商思维玩短视频

    1，MCN目前孵化达人的成本过高，往往一个达人背后需要至少 4 到 6 人的团队，并且孵化周期长，变现风险很大。2，最靠谱的做法，是先想好如何变现，然后再考虑做什么内容去搞流量。3，微商思维提供了一个可以快速扩大团队规模的可能性，一些垂直品类的短视频创业者已经开始尝试，并且营收数据不错4，微商模式被人诟病的主要原因是产品的质

    短视频 微商模式 抖音视频

  • 拉手短视频价值究竟有多大？

    如果说，2020年是互联网寒冬，那“短视频”一定就是寒冬里最温暖的存在。据报Qusetmobile2019年半年报告，截至2019年6月，短视频用户规模已超8.2亿，这意味着：每10个移动互联网网民中，有7.2个正在使用短视频APP。可以预见的是：2020年，短视频仍将伫立于高光点上，各行各业都将围绕短视频升级演进。2020年，包括抖音、快手在内的短视频APP，DAU将超过10亿，短视频将成为线上最大的流量池。2020年Q1各流量池战绩如何？基于广告投?

    短视频

  • 已经有了视频号，腾讯为何还要继续推出短视频产品？

    ​腾讯在短视频赛道，又出新招了。最近几天，腾讯新闻极速版悄悄的进行了一次升级，直接 360 度大转型，升级为「有味」app，主打社交＋短视频。

    视频号 腾讯 短视频

  • 秘乐短视频界面大变，给人全新的感官体验！

    软件的UI设计在很大程度上决定着用户对产品的第一印象和使用体验，秘乐短视频作为一个拥有千万体量的大平台，同时也是一个新平台，向来秉承“用户至上”的理念，尊重并采纳用户的使用反馈。针对用户指出的秘乐短视频原有界面背景昏暗、风格传统等问题，再考虑到短视频活泼、轻快、时尚的特性，秘乐魔方决定对产品界面进行全新设计，整体围绕“简洁化”展开，力争取得更好的用户体验。秘乐这次的界面改版主要将屏幕背景色由黑色改为

    秘乐短视频 短视频

  • B站内测招商：视频和直播间可挂淘宝链接

    B站的另一大商业化法宝——“悬赏计划”也正在加速推进中。有知情人士透露，B站的“悬赏计划”已经从简单的“UP主推荐”广告发展出了更直接的带货模式，目前已进入第三期内测招商，视频和直播间可挂淘宝链接。用户在观看视频及直播时可直接找到商品链接入口，点击即可跳转至第三方电商平台商品详情页。

    B站 直播间 淘宝

  • 5G+视频彩铃，短视频新风口来袭

    众所周知,短视频已经成为目前全球最大的新媒体播放宣传。随着各种短视频APP的火爆,越来越多人也加入观看短视频的行列。毫无疑问,碎片化、个性化、专业化、随性化的短视频内容会逐渐替代图文成为新的社交入口,尤其是5G技术的普及、视频编辑器技术的不断创新,短视频生产的门槛会越来越低,而目标受众图像的日渐清晰,也让视频文化的“转基因”风口渐被吹起。以视频为原生内容的彩铃业务也是在5G行业风口下迎来了新的变革。从3G、4G到5G

    5G+ 短视频 视频彩铃

  • 抖音快手，还造不了淘宝的反

    ​在很多(自)媒体的报道中，阿里似乎正在被“围攻”：一边是直接对手拼多多与京东，另一边是亦敌亦友的短视频平台抖音与快手。特别是最近这样的声音越来越多，一方面，美港股新一轮牛市下，拼多多与京东市值创下新高，锋芒正盛;另一方面，疫情期间直播电商大火，抖音与快手不约而同地加码电商，虽刻意低调，但“出淘”迹象日益明显。

    淘宝 抖音电商 快手电商
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
程序员用CPU烤肉 币圈交易所 TikTok美国事件 张一鸣内部信 麦当劳早鸟券 网上自学 神州汽车 苹果万物 Zoom中国 PP影视

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM