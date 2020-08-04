虎牙公布生态整治成果 累计清理违规账号8.5万余个

站长之家(ChinaZ.com) 8月4日 消息：昨日晚间，虎牙公布了“虎牙平台生态专项整治行动第一阶段成果”，本次虎牙的整治重点是低俗擦边、标题党、恶意炒作等违规行为。
报告显示，2020 年 6 月 24 日至今，虎牙清理违规账号8.5万余个，其中包括低俗擦边类账号7.8万个、违规广告类2728个，宣扬赌博类3213个，以及封建迷信类 141 个、血腥暴力类 102 个。
6 月 24 日，虎牙宣布从即日起开展为期六个月的平台生态专项整治行动，多维度强化内容管理，坚决打击各类不良信息，严格抵制低俗擦边、“标题党”、恶意炒作等违规行为，进一步升级平台青少年防沉迷系统，推出平台正能量评价体系及主播信用评分系统。
今年6月，国家网信办称，，“虎牙直播”“斗鱼直播”“哔哩哔哩”“映客直播”“CC 直播”“疯播直播”“欢乐直播”“花椒直播”“西瓜视频”“全民小视频”等 10 家网络直播平台存在传播低俗庸俗内容等问题，国家网信办指导属地网信办依法依规约谈上述平台企业，视违规情节对相关平台分别采取停止主要频道内容更新、暂停新用户注册、限期整改、责成平台处理相关责任人等处置措施，并将部分违规网络主播纳入跨平台禁播黑名单。