虎牙公布生态整治成果 累计清理违规账号8.5万余个

我们熟悉那一首首歌曲，但总会不经意遗忘原唱的歌者是谁，我们追逐新鲜的乐曲，但每当经典的旋律想起，仍会为之震撼与动容。让背后的歌者发光发亮，让经典的乐曲破土重生，这个夏天，“虎牙音乐唤醒计划”将携手宝藏歌者与经典音乐，唤醒人们心中的最初的感动! 唤醒计划启动 宝藏归来经典重生 随着时间的流逝，众多的时代经典音乐慢慢被大家所遗忘，许多为大家带来优秀作品的歌者更成为歌坛遗珠，我们无法忽视这些音乐人的力量和?