美国四大科技巨头市值日增2000亿美元 业绩均高于预期

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美国四大科技巨头市值日增2000亿美元 业绩均高于预期

2020-07-31 16:56 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月31日 消息:7 月 30 日，亚马逊苹果、Alphabet和Facebook一同公布最新季报，业绩均高于预期。虽然美股GDP二季度暴跌32.9%，但科技巨头似乎并没有受到太大冲击，这四家公司的盈余均高于预期。

数据显示，Facebook二季度收入为186. 9 亿美元，同比增长11%;财报公布后盘后股价大涨6%。

而苹果在截至 6 月 30 日的三个月收入为 597 亿美元，销售额增长11%，盘后股价涨约6%，首次突破 400 美元。

股票，股价

谷歌母公司Alphabet受广告客户支出放缓影响，二季度收入为 383 亿美元，历史上首次收入下降，股价在盘后微涨2%。

亚马逊二季度收入为 889 亿美元，同比增长40%，利润翻了一番;盘后股价上涨约5.3%。

财报公布后，四家公司市值增加约 2000 亿美元。其中苹果增加约 744 亿美元;亚马逊增加 744 亿美元;Alphabet增加约 776 亿美元;Facebook增加约 746 亿美元。截至 7 月 30 日收盘，四家公司市值总和为4. 9 万亿美元。考虑到盘后交易的涨幅，周五这四家公司的市值可能会突破5. 1 万亿美元。

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