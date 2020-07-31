美国四大科技巨头市值日增2000亿美元 业绩均高于预期

【TechWeb】今年早些时候，亚马逊 （NASDAQ：AMZN）开始提供其Just Walkout技术作为其他商店的服务。该技术使购物者可以从货架上拿走他们想要的任何东西，并在走出大门时自动付款。零售商可能会犹豫的原因之一是在商店中安装该技术需要支付大量的前期费用。据报道，亚马逊在其小型Go商店的技术上花费了100万美元。超级市场的规模是普通Go商店的10到20倍，这意味着更多的技术和更多的复杂性。亚马逊可能已经为大型商店开发了解决方