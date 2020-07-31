辛巴工作室被列入经营异常名单；理想汽车在纳斯达克上市；斗鱼回应多名违约主播遭索赔

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理想汽车在纳斯达克上市

斗鱼回应多名违约主播遭索赔

辛巴工作室被列入经营异常名单

据企查查显示，广州辛有志文化工作室于 2020 年 6 月 23 日被广州市天河区市场监督管理局列入经营异常名单，原因为通过登记的住所或者经营场所无法联系的。

据悉，快手网红辛巴原名为辛有志，广州和祥贸易有限责任公司董事长，棉密码品牌创始人，辛有志严选品牌创始人。其拥有粉丝量4500万+，1500万+消费用户，2019年双十一期间曾创个人佳绩21亿+销售额，被誉为直播电商行业领军人物，快手电商第一人。

理想汽车在纳斯达克上市

昨日晚间，理想汽车正式在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市，发行价 11.5 美元 / 股，总市值达 681.5 亿元，股票代码为“LI”。

据理想汽车招股书显示， 2020 年第一季度，理想汽车实现营收8. 52 亿元人民币，净亏损9148. 6 万元人民币，现金流10. 5 亿元人民币。

对此，理想汽车创始人李想在北京上市仪式现场表示，本次IPO对整个公司的人才(招聘)和品牌都有好处，理想汽车最艰难的时候还没有过去，更难的还在后面。

斗鱼回应多名违约主播遭索赔

据新京报报道，昨日，针对“多名女主播跳槽收到斗鱼律师函”一事，斗鱼方面回应称，涉事主播与斗鱼及所属公会签订了三方直播协议，其主观违约跳槽至其他直播平台，损害了平台的合法权益，平台依法依规对相关当事人追究法律责任，属于正当维权手段。

同时，斗鱼方面还表示，目前，经斗鱼、涉事主播与公会之间有效沟通，各方已澄清误会、达成和解。此次斗鱼主张的违约赔偿金额，是主播与公会、斗鱼签订三方直播协议时即已约定的金额。

此前，有媒体报道称，多名女主播反映，因违约在第三方平台直播，收到了来自斗鱼的律师函，部分主播需一次性支付违约金 8000 万元。