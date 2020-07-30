“3天入驻7天开通1个月拿返佣”，支付宝推出商家服务新玩法

站长之家(ChinaZ.com) 7月30日 消息:疫情防控进入新常态，经济形势正在逐步好转，多个行业先后触底反弹。 7 月30日，在支付宝合作伙伴夏季峰会上，支付宝表示其平台上超85%的商家已实现业绩V字反弹，并宣布将进一步加大对商家的扶持。

支付宝商家数字化事业部总经理叶国晖表示：“为让商家更好的抓住数字化的红利实现反弹，过去几个月我们采取了消费券等一系列组合拳，帮助快消、餐饮、货运物流等众多行业大幅降低重启门槛，实现了V字反弹”。叶国晖还公布了入驻体验、平台政策和小程序三项关键升级计划，让更多商家有机会参与到复苏回暖中。

据介绍，支付宝推出了“极速入驻”，优化商家和服务商体验，目前在餐饮行业现已率先试点“ 3 天入驻、 7 天开通、当月就能有收益”，将来会在更多行业铺开。此外，宣布将开放“品牌直达”功能，目前已有近 400 个国内外知名品牌计划入驻。

此次升级的另一内容是关于平台政策的优化，通过DT1. 0 的升级，进一步增加中心化流量入口、降低流量激励的门槛。并推出“成金计划”，让服务商也能增收。而围绕小程序，支付宝则宣布小程序正式实现了链接消费者互联网、智能物联网、产业互联网的三大核心链接的价值，共享阿里经济体，全方位触达用户，帮助合作伙伴提升整体经营效率。

批量商家在支付宝实现V字反弹，这背后是支付宝所独有的平台增长模式：“中心化+去中心化”——通过开放搜索、首页应用中心、小程序发现页等中心化阵地流量，加上商家自运营等去中心化模式，形成了一套完善的激励机制，让中长尾商家更好地渡过冷启动期，并可持续增长。

数据显示，这套模式是行之有效的。 3 月至今，支付宝生态内头部优质商家数量已翻了一倍，并已孵化了超 1000 个“超级小程序”。这次推出“ 3 天入驻 7 天开通，当月就能有收益”等升级措施，支付宝希望将门槛进一步降低，更加标准化、普适化，让更多商家能够享受这一数字化的红利，更快实现反弹。

此外，“支付宝数字商业联盟”也在当日正式宣布启动。支付宝联合快消、零售等行业伙伴，建立数商保障计划共同服务好商户经营，助力数字商业生态发展。目前，已经有包括企迈