裁员 7000 人 2 个月后，微软下个月可能又要开“数千人”了！

站长之家(ChinaZ.com) 6月19日 消息:据多家外媒 6 月 18 日报道，美国科技巨头微软可能将在 7 月初再次启动大规模裁员，涉及人数预计达到数千人。这一消息距离其上一次裁员行动，仅仅过去不到两个月——当时，微软刚刚裁掉了约 7000 名员工，震惊业界。如今再度传出裁员风声，已引发外界对AI冲击下就业环境的高度关注。

彭博社援引知情人士透露，此轮裁员将重点集中在微软的销售部门。该部门目前拥有约4. 5 万名员工，占微软全球总员工数22. 8 万人的近五分之一。知情人士称，微软近年来为加速人工智能基础设施建设，已持续投入数百亿美元，而本轮裁员，很可能是为了压缩人力成本、集中资源加码AI的战略举措。

事实上，微软早已开启了“减员增效”的转型路线。今年 5 月，公司就进行了自 2023 年以来最 大规模的一次裁员，涉及员工人数高达 7000 人，主要集中在产品与工程团队。而如果此次计划成真，前台销售等直接与消费者打交道的岗位，或将成为“下一波”被优化的重点。

微软方面此前曾公开表示，为了适应日益变化的市场需求，公司正推进必要的组织架构调整，以提升整体效率。

放眼整个硅谷，AI正在以比较罕见的速度“抢占”传统岗位。人工智能初创企业Anthropic的首席执行官达里奥·阿莫代伊警告称，未来 5 年，AI可能会替代一半的新入职白领工作，全球失业率或因而飙升至20%。亚马逊CEO安迪·贾西也直言，随着AI技术在企业内部广泛普及，大量办公室文职岗位将逐步消失，“AI将实实在在地取代人类工作”。

从技术进步的角度看，微软的裁员或许是战略转型的“阵痛期”；但对无数打拼在一线的普通员工而言，这则是一次赤裸裸的危机预警。人工智能不再只是一个技术名词，而是真正在影响着每一位职场人的未来走向。

一边是企业对AI的大手笔投入，一边却是员工对“被替代”的焦虑情绪不断上升。在AI汹涌而来的时代大潮下，人类是否能找到与机器共存的方式？微软的“裁员风暴”，或许只是开始。

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