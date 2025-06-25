「6月25日AI日报」支付宝推 “AI 打赏” 服务；QQ浏览器上线高考志愿报告功能

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1、Claudia 发布!优雅界面赋能 Claude Code，跨平台 AI 编程新体验

Claudia 是一款为 Claude Code 设计的开源图形用户界面工具，旨在简化 AI 编程体验。它基于 Tauri 框架，结合 React 和 Rust，支持多平台，确保数据本地存储和安全性。主要功能包括一站式项目管理、自定义 AI 代理、Token 用量追踪等，提升了开发效率与用户体验。

产品地址:https://github.com/getAsterisk/claudia

2、各地高考分数线公布!QQ 浏览器 “AI 高考通” 上线高考志愿报告功能

QQ 浏览器推出的 “AI 高考通” 服务新增 “高考志愿报告” 功能。考生只需输入省份、选科、分数等信息，便可在3至5分钟内获得个性化的志愿报告，涵盖志愿表详情、分析、重点院校解读及风险提示，为填报志愿提供科学依据。

3.你的答案能听了!秘塔 AI 搜索宣布上线 “听讲解” 功能

秘塔 AI 搜索推出 “听讲解” 功能，用户可通过简单点击按钮，让 AI 将搜索结果生动讲述，提升信息获取的便利性。该功能支持语音输出和多种互动形式，如网页、海报和 PPT，满足不同场景需求。秘塔 AI 搜索致力于通过技术创新提升用户体验，为忙碌用户提供轻松获取信息的解决方案。

4、苹果 iOS26升级:图乐园功能焕然一新，AI 生成图像更真实!

苹果即将推出的 iOS26系统带来了图乐园的重大升级，用户可通过简短描述生成更加真实的图像，尤其在人物细节处理上有显著改善。此外，新增的 ChatGPT 集成功能和智绘表情（Genmoji）让用户能够创造个性化的图像体验。

5、支付宝宣布为 AI 开发者提供国内首个 “AI 打赏” 服务

支付宝推出国内首个 “AI 打赏” 服务，旨在为 AI 开发者提供便捷的收款解决方案。开发者可通过蚂蚁百宝箱平台或阿里云百炼，简单操作后即可启用该功能，用户的打赏将直接转入开发者账户，促进双方互动与支持。这项服务与支付 MCP 结合，推动 AI 技术的商业化应用。

6、小米 AI 眼镜官宣亮相:明晚发布 定位下一代个人智能设备

小米宣布其首款 AI 眼镜将在明晚发布。该设备采用双芯架构和自带镜头，利用 AI 技术实现对现实世界的感知，具备物品识别和语音交互等功能。眼镜不配备屏幕，主要通过触摸和语音操作，可能支持手势控制。小米 AI 眼镜与歌尔合作，强调其作为智能穿戴设备的独特价值。

7、未来已来!奥比中光发布天工 Pro 机器人，搭载尖端深度相机

奥比中光与北京人形机器人创新中心合作，推出升级版天工 Pro 机器人，配备 Gemini330系列深度相机，提升智能识别和环境适应能力。此外，Gemini435Le 双目视觉解决方案在 Automate2025展会上亮相，具备长距高精度感知能力。这些技术将推动智能设备行业向更高自动化和智能化水平迈进。

8、Deepmind 推出新一代机器人 AI 模型:Gemini Robotics On-Device

Google DeepMind 发布了新一代机器人 AI 模型 Gemini Robotics On-Device，该模型可在无互联网连接的情况下本地运行，解决了云端系统的延迟和可靠性问题。它具有强大的任务适应能力，只需50至100次演示即可快速学习新任务，并支持多种硬件平台。开发者还可以通过 SDK 进行模型微调，推动机器人在工业和家庭服务领域的应用。

产品链接:https://deepmind.google/discover/blog/gemini-robotics-on-device-brings-ai-to-local-robotic-devices/

9、字节跳动推出 ProtoReasoning 框架:提升大语言模型的逻辑推理能力

字节跳动与上海交通大学团队联合推出 ProtoReasoning 框架，通过 Prolog 和 PDDL 的结构化原型表示，显著提升大语言模型在逻辑推理和规划任务上的能力。该框架包含原型构建器和验证系统，实现自然语言问题的形式化表示与解答正确性检查，展现出抽象推理原型在跨领域知识转移中的重要性。

论文链接:https://arxiv.org/abs/2506.15211

10、Clikka AI 颠覆产品摄影!一张图秒变专业级大片，省钱又吸睛

Clikka AI 是一款创新的产品摄影 AI 工具，通过上传一张产品图片，用户可以生成高质量的专业效果图，适用于电商和营销领域。基于 Flux Kontext 模型，Clikka AI 以低成本和高效率满足中小企业的视觉内容需求，简化了创作流程。其未来可能扩展至动态视频和3D 建模功能。

体验地址:https://clikka.ai/

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