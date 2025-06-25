首页 > 原创 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

「6月25日AI日报」支付宝推 “AI 打赏” 服务；QQ浏览器上线高考志愿报告功能

2025-06-25 17:25 · 稿源：站长之家

欢迎来到AIbaseAI日报】栏目!

每天三分钟了解当日AI大事件，助你洞悉AI行业趋势、创新AI产品应用。

更多AI资讯访问:https://www.aibase.com/zh

1、Claudia 发布!优雅界面赋能 Claude Code，跨平台 AI 编程新体验

image.png

Claudia 是一款为 Claude Code 设计的开源图形用户界面工具，旨在简化 AI 编程体验。它基于 Tauri 框架，结合 React 和 Rust，支持多平台，确保数据本地存储和安全性。主要功能包括一站式项目管理、自定义 AI 代理、Token 用量追踪等，提升了开发效率与用户体验。

产品地址:https://github.com/getAsterisk/claudia

2、各地高考分数线公布!QQ 浏览器 “AI 高考通” 上线高考志愿报告功能

QQ 浏览器推出的 “AI 高考通” 服务新增 “高考志愿报告” 功能。考生只需输入省份、选科、分数等信息，便可在3至5分钟内获得个性化的志愿报告，涵盖志愿表详情、分析、重点院校解读及风险提示，为填报志愿提供科学依据。

微信截图_20250625102703.png

3.你的答案能听了!秘塔 AI 搜索宣布上线 “听讲解” 功能

秘塔 AI 搜索推出 “听讲解” 功能，用户可通过简单点击按钮，让 AI 将搜索结果生动讲述，提升信息获取的便利性。该功能支持语音输出和多种互动形式，如网页、海报和 PPT，满足不同场景需求。秘塔 AI 搜索致力于通过技术创新提升用户体验，为忙碌用户提供轻松获取信息的解决方案。

微信截图_20250625092511.png

4、苹果 iOS26升级:图乐园功能焕然一新，AI 生成图像更真实!

苹果即将推出的 iOS26系统带来了图乐园的重大升级，用户可通过简短描述生成更加真实的图像，尤其在人物细节处理上有显著改善。此外，新增的 ChatGPT 集成功能和智绘表情（Genmoji）让用户能够创造个性化的图像体验。

image.png

5、支付宝宣布为 AI 开发者提供国内首个 “AI 打赏” 服务

支付宝推出国内首个 “AI 打赏” 服务，旨在为 AI 开发者提供便捷的收款解决方案。开发者可通过蚂蚁百宝箱平台或阿里云百炼，简单操作后即可启用该功能，用户的打赏将直接转入开发者账户，促进双方互动与支持。这项服务与支付 MCP 结合，推动 AI 技术的商业化应用。

支付宝推出国内首个“AI打赏” 2 步开通首发百宝箱、百炼

6、小米 AI 眼镜官宣亮相:明晚发布 定位下一代个人智能设备

小米宣布其首款 AI 眼镜将在明晚发布。该设备采用双芯架构和自带镜头，利用 AI 技术实现对现实世界的感知，具备物品识别和语音交互等功能。眼镜不配备屏幕，主要通过触摸和语音操作，可能支持手势控制。小米 AI 眼镜与歌尔合作，强调其作为智能穿戴设备的独特价值。

明晚发布！小米AI眼镜正式官宣：下一代个人智能设备

7、未来已来!奥比中光发布天工 Pro 机器人，搭载尖端深度相机

奥比中光与北京人形机器人创新中心合作，推出升级版天工 Pro 机器人，配备 Gemini330系列深度相机，提升智能识别和环境适应能力。此外，Gemini435Le 双目视觉解决方案在 Automate2025展会上亮相，具备长距高精度感知能力。这些技术将推动智能设备行业向更高自动化和智能化水平迈进。

8、Deepmind 推出新一代机器人 AI 模型:Gemini Robotics On-Device

Google DeepMind 发布了新一代机器人 AI 模型 Gemini Robotics On-Device，该模型可在无互联网连接的情况下本地运行，解决了云端系统的延迟和可靠性问题。它具有强大的任务适应能力，只需50至100次演示即可快速学习新任务，并支持多种硬件平台。开发者还可以通过 SDK 进行模型微调，推动机器人在工业和家庭服务领域的应用。

产品链接:https://deepmind.google/discover/blog/gemini-robotics-on-device-brings-ai-to-local-robotic-devices/

9、字节跳动推出 ProtoReasoning 框架:提升大语言模型的逻辑推理能力

image.png

字节跳动与上海交通大学团队联合推出 ProtoReasoning 框架，通过 Prolog 和 PDDL 的结构化原型表示，显著提升大语言模型在逻辑推理和规划任务上的能力。该框架包含原型构建器和验证系统，实现自然语言问题的形式化表示与解答正确性检查，展现出抽象推理原型在跨领域知识转移中的重要性。

论文链接:https://arxiv.org/abs/2506.15211

10、Clikka AI 颠覆产品摄影!一张图秒变专业级大片，省钱又吸睛

image.png

Clikka AI 是一款创新的产品摄影 AI 工具，通过上传一张产品图片，用户可以生成高质量的专业效果图，适用于电商和营销领域。基于 Flux Kontext 模型，Clikka AI 以低成本和高效率满足中小企业的视觉内容需求，简化了创作流程。其未来可能扩展至动态视频和3D 建模功能。

体验地址:https://clikka.ai/

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • AI赋能高考志愿填报 在问志愿星操作简便，输出全面

    文章介绍了高考志愿填报的重要性及常见问题，指出许多考生和家长因信息不对称导致选择困难。清华团队开发的AI工具"在问志愿星"通过大数据分析，从分数、发展通道、专业等六个维度提供个性化志愿推荐，并生成详细PDF报告。该工具操作简便、价格亲民，旨在让优质资源普惠共享。团队强调保留用户自主决策权，通过"增强搜索"功能引导用户获取更多信息，帮助考生做出更科学的选择。

    ​高考志愿填报 ​大学专业选择 ​考生家庭指导

  • 新高考志愿填报不用愁！择校选专业，华为浏览器小艺高考Agent提供一站式问询

    全国29省市已实行"新高考"模式，志愿填报方式发生重大变化，考生需填写几十个志愿且面临选科限制、专业组限制等复杂情况。华为浏览器推出"小艺高考Agent"服务，提供一站式高考查询、志愿模拟填报等功能，帮助考生和家长应对新高考挑战。高考后，华为还提供阅读书单、0元领取交通卡等福利，帮助考生充实假期生活。华为鸿蒙生态整合多款应用资源，为考生提供全方位的高考指南、出行方案和优惠福利，助力考生顺利跨越高考季，迎接美好未来。

    ​新高考 ​志愿填报 ​高考咨询

  • 高考志愿填报，为什么领跑的是夸克？

    高考很重要，志愿填报一样重要。 常言道，“三分考，七分报”，2025年1335万高考考生及其家长，共同面临一个如何选学校和专业的重大抉择。 2025年6月12日，夸克推出高考志愿大模型，并同步上线了高考深度搜索、志愿报告、智能选志愿三大重磅AI功能。 这意味着，夸克为每位考生配备了一个资深的、可靠的、专业的高考志愿规划师，通过冲稳保方案以及志愿报告为考生提

    ​高考志愿 ​志愿填报 ​高考规划

  • AI日报：夸克发布首个高考志愿大模型；Trae月活跃用户破100万；Manus推出免费无限聊天模式

    【AI日报】今日AI领域热点速览： 1. 夸克APP推出高考志愿大模型，免费提供个性化填报指导 2. Manus AI开放免费无限聊天模式，挑战行业巨头 3. Trae开发者平台月活破百万，累计交付60亿行代码 4. 迪士尼环球起诉Midjourney侵犯影视版权 5. 维基百科暂停AI生成摘要实验 6. 360发布"纳米AI超级搜索智能体"，内置80多款大模型 7. PartCrafter项目实现单张图片生成高精度3D模型 8. Meta推出AI视频编辑工具，支持50多种预设效果 9. 阿里工程师放弃春节假期全力追赶DeepSeek技术 10. 火山引擎发布PromptPilot智能提示优化平台 11. OpenAI洽谈400亿美元融资，拓展AI生态系统 12. 新一代o3-pro推理模型发布并调整API定价策略

    ​人工智能 ​高考志愿 ​AI应用

  • 全方位实测首个AI原生浏览器！618比价、写高考作文...网友：再见Chrome

    圈粉无数的Arc浏览器，在AI加持下华丽丽“变身”了—— 还是同一家公司出品，首个AI原生浏览器Dia正式启动内测，最大亮点是无需打开ChatGPT等就能直接和任意网页对话。 依然是一码难求!

    ​Arc浏览器 ​AI原生浏览器 ​网页对话

  • vivo X Fold 5大折叠官宣6月25日发布

    今日，vivo官方微博正式宣布，将于6月25日举办新品发布会。此次发布会，vivo将带来两款备受关注的新品——折叠屏旗舰vivo X Fold5以及半入耳降噪耳机vivo TWS Air3Pro。 而作为此次发布会的重头戏之一，vivo X Fold5折叠屏手机备受瞩目。其宣传语为“更轻了，更强了”，预示着这款新机将在轻薄与性能方面实现新的突破。据悉，vivo X Fold5将打破此前X Fold3保持的219g全球最轻大折叠手�

    ​vivo ​X ​Fold5

  • 张朝阳与张雪峰畅聊高考志愿 深度解构院校专业选择的多维逻辑

    高考志愿填报成为社会关注焦点。搜狐视频与夸克合作推出《人生与志愿的选择》节目，邀请张朝阳、张雪峰等专家探讨志愿填报策略。专家建议：1)兴趣与就业需平衡，家庭条件允许可优先兴趣，否则需深入了解专业就业前景；2)不要仅看当下热门专业，要关注行业技术迭代潜力；3)大学教育是基础教育，专业与未来职业未必直接关联。节目还展示了夸克高考志愿报告功能，通过AI分析历年录取数据和行业趋势，快速生成个性化志愿方案。专家强调AI工具可作为辅助决策参考，但最终选择需结合个人意愿。高考志愿是人生重要选择，但大学只是人生新起点，未来仍有无限可能。

    ​高考志愿填报 ​就业与兴趣 ​院校专业选择

  • 2025年高考数学新一卷上热搜：6个AI大模型宣布挑战 谁更强？

    近日，随着高考的落幕，一场别样的“高考”也在各大AI大模型之间展开。此次测试邀请了多家知名科技公司的大模型，参与2025年数学新课标Ⅰ卷中的14道客观题测试，以此检验它们在逻辑推理和数学能力上的表现。测试题目包括8道单选题、3道多选题和3道填空题，满分73分，测试过程严格遵循高考判分原则。 测试结果显示，字节跳动的豆包和腾讯的元宝（T1）以68分的总成绩�

    ​高考 ​AI大模型 ​数学能力

  • 6个AI大模型大战2025年高考数学新一卷：数学题推理能力均显著提升

    ​近日，随着高考的圆满结束，一场别开生面的“数学擂台赛”在各大AI大模型间悄然展开。多家知名科技公司的大模型被邀请参与2025年数学新课标Ⅰ卷中的14道客观题测试，以此检验它们在逻辑推理和数学能力上的实力。此次测试题目包含8道单选题、3道多选题以及3道填空题，满分设定为73分，且测试过程严格遵循高考判分原则，确保结果的公正性与准确性。 测试成绩揭晓�

    ​高考 ​数学擂台赛 ​AI大模型

  • vivo WATCH 5 eSIM版6月25日发布：支持独立通信

    今日，vivo正式宣布其智能手表系列的新成员——vivo WATCH5eSIM版将于6月25日正式发布。该版本在原有vivo WATCH5的基础上进行了功能升级，新增了eSIM通信功能，让用户在户外运动时无需携带手机，即可实现独立接打电话和联网操作。 除了独立通信功能外，vivo WATCH5eSIM版还特别加入了专业网球模式。这一模式不仅提供上挥拍指导，还能对用户的球风进行鉴定，并统计专业数

    ​vivo ​WATCH5eSIM版 ​智能手表

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM