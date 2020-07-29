阿里旗下搜索App夸克推出知识视频产品”夸克Z视频“

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阿里旗下搜索App夸克推出知识视频产品”夸克Z视频“

2020-07-29 16:11 · 稿源：站长之家

今日，阿里巴巴旗下智能搜索App夸克正式宣布推出知识视频产品“夸克Z视频”。据悉，夸克将投入百亿流量孵化上万优质创作者，扶持内容生态建设。

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