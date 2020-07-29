阿里旗下搜索App夸克推出知识视频产品”夸克Z视频“

Cameo 成立于 2017 年，是一个用户付费给名人录制个性化视频的平台。包括 Snoop Dogg (也是投资者)、 Tituss Burgess 和 Stormy Daniels 在内的名人都在平台上设定了自己的收费标准，每个视频从 25 美元到 2500 美元不等。用户只需要附上要求：他们希望名人说什么，或者这条信息是给谁的。在几天甚至几个小时内，一个视频就到手了。