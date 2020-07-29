阿里旗下搜索App夸克推出知识视频产品”夸克Z视频“

今日，阿里巴巴旗下智能搜索App夸克正式宣布推出知识视频产品“夸克Z视频”。据悉，夸克将投入百亿流量孵化上万优质创作者，扶持内容生态建设。
7月25日消息，App Store免费应用下载排行显示，阿里巴巴旗下智能搜索App——夸克搜索登顶下载排行榜榜首，展现出一款现象级新产品的潜质。夸克搜索《2020高考搜索数据报告》显示，
印度禁用 59 款中国APP是怎么回事？?北京时间 2020 年 6 月 29 日晚，印度电子信息技术部宣布，将禁止包括 TikTok、微信、快手等在内的 59 款中国 app。文中提到，印度政府在一份新闻稿中说：「信息技术部根据《信息技术法》第69A条以及《 2009 年信息技术(阻止公众获取信息的程序和保障措施)规则》的相关规定，并考虑到威胁的突发性，决定封杀 59 个应用程序，因为根据现有信息，这些应用程序从事的活动有损于印度的主权和完整性?
阿里云日前收到多家券商扩容需求，以应对突然激增的交易需求所导致的券商App数据延迟、交易卡顿等问题。对此，阿里云工程师表示，这一般是因为券商某一个地区瞬间下单的并发量或者行情刷新请求量超过了该券商交易系统的设计容量，如果核心系统经过分布式改造，简单扩容云资源就可以迅速解决此类问题。
据Tech星球报道，近日，哔哩哔哩发布了一款名为“必剪”的App，其产品定位是一款针对年轻人，拥有高清录屏和丰富的剪辑功能的视频剪辑工具。其开发者为上海哔哩哔哩动画有限公司。
目前在大部分在线视频APP的“青少年模式”下，使用40分钟后，在弹窗内输入密码即可继续观看，且部分APP不再限制使用时长。删掉重装便可轻松绕开该模式。
近日，哔哩哔哩推出了一款高清录屏和视频剪辑工具APP“必剪”，开发者为上海哔哩哔哩动画有限公司。目前，“必剪”已经在iOS端和安卓端上线。
今天国家网信办披露，近日，根据网民举报，国家网信办针对“学而思网校”APP存在低俗视频、教唆早恋内容等突出问题，指导北京市网信办会同属地教育主管部门，依法约谈网站负责人，责令限期整改，完善信息安全制度，加强内容审核，切实落实主体责任。对于“APP存低俗视频”的情况，学而思方面向TechWeb进行了回应。学而思方面表示，这次网信办提到的内容问题是今年5月份的事情，当时是用户自己上传的内容?
全国首个强制报告App上线。据媒体报道， 7 月 23 日，全国首个「强制报告App」在重庆上线试运行。「强制报告App」是一个专门举报侵害未成年人案件线索的智能平台，后台由公安机关专人管理。
7月13日，国家网信办发布关于开展2020未成年人暑期网络环境专项整治的通知，其中包括重点整治学习教育类网站平台和其他网站的网课学习版块的生态问题。国家网信办针对&ldqu
【央视曝光新闻App登假货广告】据央视财经《第一时间》报道，不标「广告」、标题夸大其辞、擅用新闻报道截图包装…近日调查发现，多家商业新闻资讯App违法刊登广告，甚至充斥大量假冒产品。点击某新闻App广告，跳转至境外售表网站，所售「顶级名表」都是高仿货！
今日，网信中国公众号发文称， 2020 年暑期在即，国家网信办决定即日起启动为期 2 个月的“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治。国家网信办有关负责人介绍，此次专项将重点整治学习教育类网站平台和其他网站的网课学习版块的生态问题，深入清理网站平台少儿、动画、动漫等频道的不良动画动漫产品
Cameo 成立于 2017 年，是一个用户付费给名人录制个性化视频的平台。包括 Snoop Dogg (也是投资者)、 Tituss Burgess 和 Stormy Daniels 在内的名人都在平台上设定了自己的收费标准，每个视频从 25 美元到 2500 美元不等。用户只需要附上要求：他们希望名人说什么，或者这条信息是给谁的。在几天甚至几个小时内，一个视频就到手了。
今日，Apple微信公众号发文回答了网友们几个比较热门的问题。苹果表示，如用户不知道买了几个会员可以打开 App Store 选择右上角帐户头像，轻点订阅进行查看和管理。此外，苹果还表示，订阅并不会随着 app 一起被删除
【印度或再审核275款中国APP】据媒体报道，在宣布对TikTok、微信等 59 款中国手机应用程序的禁令至今不到一个月，印度方面又出了新「幺蛾子」。
今日，触手APP及网站已无法打开，此前界面新闻曾报道称，触手直播已陷入经营困难，触手直播已经向签约主播发布通知称，根据合同约定，经纪公司将指定的独家直播平台更改为快手直播平台
据国家网信办有关负责人介绍，此次专项将重点整治学习教育类网站平台和其他网站的网课学习版块的生态问题，深入清理网站平台少儿、动画、动漫等频道的不良动画动漫产品，严厉打击直播、短视频、即时通讯工具和论坛社区环节存在的涉未成年人有害信息，从严整治青少年常用的浏览器、输入法等工具类应用程序恶意弹窗问题，严格管控诱导未成年人无底线追星、拜金炫富等存在价值导向问题的不良信息和行为，集中整治网络游戏平台实名制?
DoNews7月24日消息（记者 程梦玲）工信部通报侵害用户权益行为的APP(2020年第三批)，狐友、天弘基金、小鹅花钱、讯飞有声、去哪儿网、、多闪、玩吧、快狗打车、迅雷直播等58款APP在列。工信部表示，被点名APP应在7月30日前完成整改落实工作，逾期不整改的，我部将依法依规组织开展相关处置工作。
7月28日，阿里巴巴旗下堪称四大“国民APP”的天猫、淘宝、支付宝、高德联合宣布，将打造“第一届阿里巴巴汽车消费节”，同时启动汽车补贴，提供下半年最划算的购车、养车机
【中国驻印度使馆回应APP被限制】据媒体报道，日前在宣布对TikTok、微信等 59 款中国手机应用程序的禁令至今不到一个月，印度方面又出了新“幺蛾子”。据印度《经济时报》 7 月 27 日报道，知情人士透露，印度将对另外 275 款中国应用程序（APP）进行审查，以确定其是否存在任何损害印度国家安全及侵犯用户隐私的行为。
每个篮球男孩心中都有一个AJ梦，就算你不打篮球，但应该也听说过AJ球鞋(Ar Jordan)。有人为了穿AJ，省吃俭用，攒几个月工资买。有人因为没有AJ，在学校圈子中被同学嘲讽。有人买了一双AJ，一年四季穿着不换鞋。
随着技术的发展，SSD硬盘也面临着新的瓶颈，性能、可靠性及延迟等指标难以兼顾。IBM日前宣布推出一种新的SSD分区技术，它可以将SSD的性能及耐用性..
7月29日，高通举办了异常名为“选骁龙，痛快赢”的高通骁龙ChinaJoy预赏会，分享了高通在移动娱乐产业的投入，以及所取得的成就。期间，..
开发一款CPU散热器需要2年时间吗？别人不好说，但是Noctua猫头鹰倒是真的可能会，2019年台北电脑展上他们展示了一款120W TDP的被动散热器，结果现..
在过去的半年时间里，网络电影获得了前所未有的发展机遇。一方面，疫情导致影院停工，网络电影因此而获得了“宅经济红利”;另一方面，多部院线电影..
在2020年高考放榜之际，小米于2020年7月29日在洛阳向参加今年高考并取得优异成绩的优秀“宏志生”送上万元助学大礼包及助学金，本次小米..
08 年淘宝电商兴起，催生了韩都衣舍、茵曼等一批淘系品牌; 10 年微博走红，雪梨、张大奕等红人品牌应运而生。 16 年，直播电商出现，并在三年后爆..
【TechWeb】7月29日晚间消息，康希诺公告称，发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水..
7月29日，据媒体报道，近日马来西亚一油管博主发布了一则吐槽BBC美食频道蛋炒饭教程的视频，该视频获得了超过600万次播放。视频中，BBC主持人先把..
最近一段时间来，抖音的海外版TikTok面临着一些不确定因素，美国政府正在考虑封杀中国APP。字节跳动的一个选择是出售TikTok，现在已经有多家海外投..
悄然间，浇水领免费水果的小游戏，成了电商巨头们的标配。天猫的“芭芭农场”、拼多多的“多多果园”、京东的“免费水果”，乃至美团的“免费领水..
DoNews 7月29日消息（记者 丁凡）近日，有用户在使用美团支付时发现美团已经取消了支付宝的选项，除了美团月付和银行卡支付外，用户还可以选择微信..
【TechWeb】7月29日消息，科大讯飞发布关于大股东计划减持公司股份的预披露公告，公告显示，股东中国移动通信有限公司计划在 2020年8月24日-2021年..
【TechWeb】7月29日消息，游族网络在互动平台回答投资者提问时表示，公司已获得《三体》系列小说游戏开发、发行、改编以及衍生产品等权利，现相关..
【TechWeb】7月29日消息，据外媒报道，字节跳动部分投资者已经对短视频应用TikTok（抖音海外版）发出收购多数股权要约，对其估值约为500亿美元。报..
DoNews 7月29日消息（记者 丁凡）近日，有外媒消息称即将到来的三星Galaxy Note 20系列搭载的Exynos 990芯片，与此前三星Galaxy S20系列中的Exyno..
今天上午10点，米家随手吸尘器正式在小米商城开启众筹，众筹价仅需199元，未来零售价249元。截止20：30分发稿，已有1.4万人支持，众筹金额达到269..
今年经历股价大幅上涨后，腾讯市值再次超越Facebook，成为全球市值最高的社交媒体公司。此前2017年，腾讯市值曾首次超越Facebook。截至北京时间7月..
凤凰网科技讯 7月29日晚间消息，小米集团公布最新人事任命：中兴通讯原执行副总裁、紫光集团原全球执行副总裁、紫光展锐科技有限公司原CEO、5G 产..
AMD锐龙、霄龙平台都已经全线支持PCIe 4.0，从处理器到芯片组再到显卡、计算卡无一例外，但是回首PCIe 4.0刚刚出现在AMD平台上的时候，Intel曾多次..
最近各大航空公司都开始推周末随心飞套餐了，价格2000多到3000多不等，可以周末随便飞，只不过大部分套票限制都不少。山东航空今天宣布推出&ldquo..