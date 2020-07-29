钉钉正式上线“学生号”产品 面向全国中小学生用户群体

今日，钉钉正式上线“学生号”产品，主要面向全国中小学生用户群体。钉钉学生号目前只能通过家长才能领取，孩子加入所在学校的钉钉班级群后便可获得领取学生号的资格。
公司如何用钉钉考勤？目前，i人事钉钉人事加强版已与钉钉对接，原钉钉用户无需重新下载新的APP，直接通过钉钉入口。钉钉考勤系统软件受众群广，目前很多企业都在通过它进行员工考勤管理，但对于连锁、制造这样考勤排班规则较为复杂的企业，普通的考勤软件就未必适用，那么，是否有一款合适的HR系统可供上述行业使用呢？在此，笔者推荐一款可支持“集团组织人事+行业考勤排班+复杂薪资绩效+智慧报表+员工沟通”为一体的i人事钉钉人?
首先，免费下载安装钉钉，拥有i人事钉钉人事加强版功能；若用户此前已经是钉钉用户，也就是说已经在此前完成免费下载安装钉钉，便可无需另行下载其他软件，直接通过钉钉入口，使用到i人事钉钉人事加强版功能：集团组织人事+行业考勤排班+复杂薪资绩效+智慧报表+员工沟通。在不改变原先使用习惯的前提下，享受到更全面的功能应用，企业无需花重金购买多套软件。那么此时，一定有HR在问：若使用钉钉人事加强版之后，企业之前存储在钉
近日，HR SaaS软件i人事与钉钉合作，完成深度对接，共同推出i人事钉钉人事加强版，成钉钉首推上架的唯一全功能模块应用，一经推出，便在市场引起阵阵好评，新用户络绎不绝，也有不少已经在使用钉钉的客户询问：已经完成钉钉app下载，若想要使用i人事钉钉人事加强版，还需要另行下载新软件吗？在此，笔者就为大家做出解答，并详细讲解i人事钉钉人事加强版究竟有怎样的独特魅力。那么此时，一定有HR在问：若使用钉钉人事加强版之后，
使用钉钉智能绩效可以解决绩效管理基本问题，但是相对于HR全模块管理，却只能作为其中一环，HR最好的办法就是可以选用一套可以覆盖人力资源管理全流程的HR系统，从而实现管理的闭环。钉钉智能绩效是什么？对于HR来说，仅凭一己之力，很难保证绩效从计划制定到结果落地全流程跟进。但是，通过系统，便可有效协助HR完成绩效落地，最终实现员工激励，所以，已有不少企业开始通过钉钉智能绩效帮助企业进行绩效管理，从而大大提高企业持
最近，有不少HR产生疑问，钉钉智能考勤与i人事钉钉人事加强版是什么关系？钉钉人事加强版是否适用于企业复杂人事管理？若是只用一套软件进行企业全模块管理，i人事钉钉人事加强版是否合适？在此，笔者就HR关心的几个问题，统一做如下详解。钉钉智能考勤为钉钉考勤应用，针对员工考勤打卡的管理，而钉钉人事加强版为钉钉与i人事共同打造，是钉钉首推上架HR全功能应用，在功能使用范围上有明显区别。企业选择1套i人事钉钉人事加强版?
就当下企业人事软件使用情况来看，钉钉有着较高使用率，通过钉钉入口，除了进行日常人事管理，钉钉可以做绩效考核吗？如果可以，考核结束后，绩效数据能否能够为HR提供分析价值，能否与其他管理场景联动，提供数据支持？绩效考核对企业发展至关重要，不仅可以客观衡量员工日常工作能力，确保业绩得以提升，更可作为一种激励机制，促进员工在职期间的个人成长。近期，钉钉与i人事共同打造钉钉人事加强版，成钉钉首推上架的全模块HR?
若是只用一套软件进行企业全模块管理，i人事钉钉人事加强版是否合适？钉钉考勤功能与i人事钉钉人事加强版是什么关系？钉钉人事加强版是否适用于企业复杂人事管理？最近，有不少HR产生疑问，在此，笔者就HR关心的几个问题，统一做如下详解，钉钉考勤功能与i人事钉钉人事加强版一样好用。钉钉智能考勤为钉钉考勤应用，针对员工考勤打卡的管理，而钉钉人事加强版为钉钉与i人事共同打造，是钉钉首推上架HR全功能应用，在功能使用范围上
钉钉，已成为多数企业重要的管理工具，许多人员数据也因此存储于该平台，钉钉好用，但只使用钉钉，复杂人事管理场景却无法满足，i人事钉钉人事加强版的推出，标志着企业可以通过1个平台完成复杂的人事管理业务场景，正式开启数字化人事管理新纪元。“多套单一功能应用超预算！多个平台数据导入导出易出错！沟通用钉钉智能薪酬工资计算，人事管理要切换平台，太麻烦！钉钉智能薪酬算薪，数据如何直接生成报表呢？”企业使用i人事钉?
绩效考核对企业发展至关重要，不仅可以客观衡量员工日常工作能力，确保业绩得以提升，更可作为一种激励机制，促进员工在职期间的个人成长。就当下企业人事软件使用情况来看，钉钉有着较高使用率，通过钉钉入口，除了进行日常人事管理，企业是否还可以完成钉钉绩效考核呢？钉钉绩效考核在哪儿？考核结束后，绩效数据能否能够为HR提供分析价值，能否与其他管理场景联动，提供数据支持？钉钉绩效考核在哪儿？近期，钉钉与i人事共同打?
阿里钉钉推出防汛解决方案“防汛钉”，以期用数字技术赋能防汛工作。目前，“防汛钉”已在湖北、江西、浙江等地使用。据钉钉方面介绍，“防汛钉”解决方案根据防汛工作特点，集成了即时通讯、蓝牙通信、智能表单、在线文档、音视频会议、云计算等软硬件技术，打通平台架构、防汛应用和数据统计三大板块能力，方案以“在线”为核心，通过组织、沟通、协同、管理的全面在线化，促进防汛信息快速流动、全面
DoNews 7月6日消息（记者 刘文轩）据36氪消息，原百度云副总经理张志琦7月加入钉钉，担任钉钉副总裁，职级 P10。钉钉官方表示，张志琦看好产业数字化赛道的价值，期望为中小企业数字化服务，通过技术普惠为中小企业创造价值。张志琦曾担任oTMS的SaaS高级副总裁，负责产品销售、市场拓展和渠道建设等相关工作，曾是SAP中国区副总裁、华东及华中地区联席总经理，负责华东及华中地区的零售、消费品、能源化工、生命工程、政府、服务等
DoNews7月17日消息（记者 翟继茹）17日，钉钉宣布将使用1亿元补贴普惠100个区县，为10000座乡村振兴提供数字基建。钉钉表示，将面向政府、企业、乡村、民生等领域提供数字区县、数字乡村两大解决方案。钉钉表示，目前已经与江西赣州章贡区、湖北恩施巴东县、甘肃定西临洮县在内的9个区县签署战略合作协议。据了解，钉钉此次发布的数字区县解决方案，基于钉钉基本功能，在组织在线、沟通在线基础之上，打造了面向政务、企业、民生的
7月1日，i人事荣获“2020中国人力资源技术供应商价值大奖——HCM系统云服务10强”。本次大奖由中国高端、专业的人力资源会员组织——智享会（HREC）主办，主办方结合参选企业提交的案例以及来自790家企业人力资源专业人士在线填写的问卷，最后经过评委会优中选优得到结果。根据主办方提供的报告，i人事在“市场知名度”方面表现优越，远远高于市场平均值；在“品牌推荐度”方面达到100%i人事深得市场好评与推荐。截至目前，已获数?
根据主办方提供的报告，i人事在“市场知名度”方面表现优越，远远高于市场平均值；在“品牌推荐度”方面达到100%7月1日，i人事荣获“2020中国人力资源技术供应商价值大奖——HCM系统云服务10强”。本次大奖由中国高端、专业的人力资源会员组织——智享会（HREC）主办，主办方结合参选企业提交的案例以及来自790家企业人力资源专业人士在线填写的问卷，最后经过评委会优中选优得到结果。i人事深得市场好评与推荐。截至目前，已获数?
学生时代是一个美好的时代，我们很多人都想要回到学生时代弥补青春遗憾，所以现在同学们，好好珍惜现在的学生时光。要想自己的学生时代没有遗憾，除了学习，青涩的恋爱以外，你还需要一款蓝牙耳机来调节自己的校园生活。蓝牙耳机已经是校园中非常流行的数码产品了，那么有哪些学生蓝牙耳机值得推荐呢？Xisem西圣Armor挂脖蓝牙耳机西圣Armor拥有12mm超大动圈单元，是目前行业中的最顶尖的存在，一般蓝牙耳机的单元大小都在6-10mm之?
蓝牙耳机对于现在大学生来说，是一件普通得不能再普通的数码产品，虽说很多同学都有自己的蓝牙耳机，但可能入手之后并不喜欢。大学生买蓝牙耳机不仅要看外观、工艺、配置，也要看价格。不同的学生预算都不同，所以今天笔者推荐会从不同价格蓝牙耳机去推荐，看看你适合哪款吧！西圣Armor挂脖蓝牙耳机西圣Armor挂脖蓝牙耳机采用了全球顶尖5.0蓝牙芯片，信号稳定、连接快速；内置12mm全频超大动圈单元，音质清晰、立体感强；实现8小时
90 后花粉郭华键已经在深圳南山星河学校任职数学老师 1 年，作为小学老师，每天认真备课、批改作业是他的日常。除此之外，郭华键还是一名资深的华为手机用户，是华为浏览器的超级体验官，也是一名手机摄影爱好者，他的数码测评视频在多个平台备受粉丝欢迎。多重身份，让他成为一名妥妥的"斜杠青年"。他坦言："我很喜欢我现在的生活方式，多重身份，无边界让我的生活更加美好！"花粉 郭华键郭华键成为花粉已有 4 年，谈论起自己与华
随着很多在中国生活和工作的老外，他们总会遇到一些汉语给自己带来的麻烦，一边是想高效的学习汉语，让汉语水平尽快的提升从而在工作中快速能够运用；另一边是汉语学习过程却是很难，专业的对外汉语学校又比较少，那么怎么在短期内实现高效的学习呢？很多同学刚刚入行对外汉语教师行业，最大的苦恼就是实战经验不足。刚刚学完知识、考完了证，信心满满地国际学校或者兼职上课。准备了大量的课前准备，然后开始上课才发现，都不知道
最近全国多个地区都发现了“天才小学生“，他们研究的项目让博士生都要汗颜，云南6年纪小学生4天学会基因技术研究癌症，武汉也有小学生研究茶多酚抗肿瘤获奖，这些都是科技竞赛中出现
受疫情影响，河北科技学院在“停课不停学”政策指导下，积极开展线上教育，“云课堂”顺利进行。众所周知，广大医护人员是中国此次抗击疫情的中坚力量，正是在他们的努力下，这场没有硝烟的战争才得以取得阶段性胜利。作为未来医护人员的一份子，护理与健康学院的学生虽然无法实地参与本次“战役”，但却用实际行动致敬英雄。居家期间，学生们努力夯实专业知识，提升技能，力求为建设祖国贡献一份属于自己的力量。河北科技学院学生
最近有不少的朋友都买了小米10青春版，很多朋友都不知道这款手机到底防水不防水，下面就来为大家详细的介绍一下。..
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7 月 16 日，主营芯片加工的中芯国际在科创板风光上市，首日涨幅超过200%，市值超过 6000 亿元人民币。与此同时，中芯国际当日的港股收盘市值却只..
近几年来,随着抖音、快手等短视频平台崛起,一夜之间,视频剪辑走入了“寻常百姓家”。层出不穷的视频剪辑软件,打破PR、AE等专业软件复杂的操作,以简..
北京师范大学顾明远教授曾说:“人工智能正在引起一场教育领域的改革”。如今，土耳其开始为 5 至 6 岁的学龄前儿童提供编程课程，麻省理工发布面向..
最近，教育部给本科教学质量“打分”：学业挑战度中等偏下，这一话题上了热搜，在网络上引起了人们的广泛关注和评论。联想到前段时间的新闻：近 3..
近日，西二旗某公司程序员 996 加班到深夜时用CPU烤肉的视频火了。视频中，程序员小哥熟练地打开电脑机箱，一边烤肉一边继续写代码忘我工作。..
7月29日消息，据国外媒体报道，随着特斯拉在韩国的成功，现代汽车加速转向电动汽车，以挑战特斯拉。在韩国的电动汽车市场，特斯拉与现代汽车竞争激..
2020年真是一切都有可能，柯达公司今天宣布获得了美国政府7.65亿美元，约合54亿元的贷款，这笔钱将用于建设医疗药物工厂，柯达要转型为医药公司了..
2020 年一场突如其来的疫情，不仅给商业环境和生活节奏带来了极大的挑战，同时也让“就业”充满了不确定性，关于裁员、降薪的消息以及相关研究报告..
7月29日消息，据国家市场监督管理总局发布的消息，为加强网络直播营销活动监管，保护消费者合法权益，促进直播营销新业态健康发展，依据《电子商务..
曾几何时，光盘是许多人保存和体验大容量媒体内容的首选介质。但是随着闪存和云存储技术的发展，光驱已开始逐渐淡出普通消费者的视野。除了音乐、..
今日，市场监管总局发布《市场监管总局关于加强网络直播营销活动监管的指导意见(征求意见稿)》称，当前，网络直播营销迅猛发展，为激活消费市场、..
7月29日消息，近日，泰国True集团与中兴通讯签署5G商用合同，采用中兴通讯5G全系列产品和服务，在泰国建设5G商用网络。中兴通讯64TR/32TR/8TR/4TR..
【比尔盖茨批美国新冠检测结果慢】据 CNBC 报道，美国微软公司联合创始人、亿万富翁慈善家比尔·盖茨在当地时间 7 月 28 日播出的美媒采访中表示，..
7 月 29 日，iQOO官方微博宣布，自 7 月 31 日起，5G性能先锋iQOO Z1 全版本在vivo官网、京东、天猫及苏宁易购等电商平台将迎来至高立减 200 元的..
深圳科技创业俱乐部“ 724 科学创业节”当日，俱乐部的 30 多位企业CEO在柔宇科技齐聚一堂，参观柔宇展厅一系列柔性科技展品。在柔性星球的黑科技..
据美国消费者新闻与商业频道(CNBC)报道，美国微软公司联合创始人比尔·盖茨在当地时间 7 月 28 日播出的美媒采访中表示，美国大多数新冠病毒检测“..
摘要:病毒传播带给我们的营销启示过去半年，个推CEO方毅大部分时间都投身于大数据防疫工作，带领公司"个医"团队与李兰娟院士团队联合抗疫，参与了..
7月29日消息，今年3月，国内疫情趋于稳定后，以“高星酒店预售”为核心的携程“BOSS直播”，在三亚·亚特兰蒂斯酒店首次开启。今日携程发布2020携..