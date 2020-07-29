钉钉正式上线“学生号”产品 面向全国中小学生用户群体

90 后花粉郭华键已经在深圳南山星河学校任职数学老师 1 年，作为小学老师，每天认真备课、批改作业是他的日常。除此之外，郭华键还是一名资深的华为手机用户，是华为浏览器的超级体验官，也是一名手机摄影爱好者，他的数码测评视频在多个平台备受粉丝欢迎。多重身份，让他成为一名妥妥的"斜杠青年"。他坦言："我很喜欢我现在的生活方式，多重身份，无边界让我的生活更加美好！"花粉 郭华键郭华键成为花粉已有 4 年，谈论起自己与华