钉钉正式上线“学生号”产品 面向全国中小学生用户群体

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钉钉正式上线“学生号”产品 面向全国中小学生用户群体

2020-07-29 13:41 · 稿源：站长之家

今日，钉钉正式上线“学生号”产品，主要面向全国中小学生用户群体。钉钉学生号目前只能通过家长才能领取，孩子加入所在学校的钉钉班级群后便可获得领取学生号的资格。

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