滴滴出行App升级至6.0版本 网约车和出租车入口合并为“打车”

今日，滴滴表示，滴出行App升级至6. 0 版本之后，快车、优享、礼橙专车、豪华车等网约车和出租车统一聚合至“打车”入口，可在“打车”栏发单任意车型，比价方便。
7月27日消息，滴滴升级APP至6.0版本，快车、优享、礼橙专车、豪华车等网约车和出租车统一聚合至“打车”入口，进一步简化叫车步骤。滴滴APP显示，近期宣布独立品牌、主打普惠出行和绿色共乘的青菜拼车，与顺风车、骑车、公交、代驾、金融服务、车生活、跑腿、货运等业务并排在顶部导航。此外，上海用户可在滴滴APP顶部导航选择“未来出行”报名体验自动驾驶。填写目的地后，滴滴会综合用户个人历史出行习惯、车型选择?
凤凰网科技讯 6月29日晚间消息，今日，有消息称烟台一女子在家门口遭滴滴司机猥亵，该男子此前因盗窃、抢夺、猥亵三次被判刑、教养。滴滴网约车公司CEO付强回应称，经过平台筛查比对相关信息后发现，该男子并非滴滴司机。相关媒体报道称，6月13日凌晨，烟台一女子在家门口遭到一陌生男子袭胸猥亵，事后经警方调查，锁定嫌疑人为衣某海，此前因盗窃、抢夺、猥亵三次被判刑、教养。报道中还提到，嫌疑人衣某海是一位滴滴司机。滴滴网
6月29日晚间消息，今日有媒体报道称，6月13日凌晨3点多山东烟台一位女士在家门口遭到一位陌生男子袭胸猥亵。后经调查，嫌疑人为衣某海，此前因盗窃、抢夺、猥亵三次被判刑、教养。报道还称，衣
7月17日，滴滴出行公布了网约车十大不文明行为，其中乘客不文明行为排名第一的是酒后滋事，司机不文明行为排名第一的是车内有异味。不文明行为易引发严重车内冲突，醉酒引发的车内冲突占比最高达19%，吸烟、大力关车门占14%。
据财联社报道，据知情投资人透露，滴滴出行正与投行洽谈，计划最快年内在香港首次公开发行（IPO），目标估值超过 6000 亿港币，约 800 亿美元，有望成为近年来香港市场规模最大的IPO交易之一。上述消息称，滴滴旗下包括网约车、单车，代驾以及金融业务已经规模化盈利。
据知情投资人透露，滴滴出行正与投行洽谈，计划最快年内在香港首次公开发行（IPO），目标估值超过6000亿港币，约800亿美元，有望成为近年来香港市场规模最大的IPO交易之一。上述消息称，滴滴旗下包括网约车、单车，代驾以及金融业务已经规模化盈利。且就在滴滴出行官方今日宣布：滴滴出行方面将分拆 “滴滴拼车”业务独立运营，并将其更名为 “青菜拼车”。“青菜拼车”将采用全新品牌标识。
日前，滴滴出行公布了公众评议会第13期网约车10大不文明行为投票结果。累计收到4533条用户留言和178216次投票，酒后滋事和车内异味分别以63989票、55923票占据乘客、司机不文明行为的最高票。
哈啰出行执行总裁李开逐近日在接受媒体采访时表示，哈啰出行已经在郑州获得了网约车牌照，“想尝试做一些更普惠的出行方式，具体怎么做还在探索和酝酿中，应该不能算专车。”
今日，中国交通运输协会宣布《网络预约出租汽车平台公司安全运营自律规范》团体标准和《私人小客车合乘信息服务平台公司安全运行技术规范》团体标准正式发布。作为网约车、顺风车行业的首部安全团体标准，两项安全标准均涉及到了行程分享
今日，高德打车宣布上线共享雨伞，帮助乘客解决雨天出行的“最后一百米”问题。乘客雨天乘坐放置共享雨伞的网约车时，可免费借用。“共享雨伞”计划一期覆盖十个城市，每个城市一个出行平台，共计投放了 1000 辆网约车。乘客可在下次乘坐同一平台网约车时归还共享雨伞，以便其他乘客继续使用。
【TechWeb】7月17日消息，滴滴公众评议会第13期关于“网约车10大不文明行为”的投票结果出炉，累计收到4533条用户留言和178216次投票，酒后滋事和车内异味分别以63989票、55923票占据乘客、司机不文明行为的最高票。滴滴客服2019年收到1200多万次针对不文明行为的投诉。不文明行为容易引发严重车内冲突，其中，醉酒引发的车内冲突占比最高，达19%，吸烟、大力关车门等行为占14%。为进一步优化平台规则和治理方向，滴滴公众评议会?
滴滴公众评议会第13期关于“网约车10大不文明行为”的投票结果出炉，累计收到4533条用户留言和178216次投票，酒后滋事和车内异味分别以63989票、55923票占据乘客、司机不文明行为的最高票。此前，滴滴公众评议会第13期发起为期7天（7月6日-7月12日）的“网约车10大不文明行为”公众投票和意见征集。此次活动累计178216人次投票，收到4533条用户留言。
今日，针对“五旬网约车司机不会普通话遭乘客打骂”一事，网约车平台曹操出行太原地区负责人表示，乘客素质太低，而司机与乘客突是行业问题，与平台无关，会对司机表达人文关怀，事发后司机未向平台反映此事，会跟进处理。
尼日利亚网约车CEO被谋杀是怎么回事？据美国《纽约邮报》报道，一名白手起家的科技公司CEO，当地时间 14 日被人发现死在纽约曼哈顿一处豪华公寓，这名年轻富豪被证实是 33 岁的法希姆·萨利赫，他是孟加拉国和尼日利亚两家网约车公司的创始人。
7月2日，中国交通运输协会发布了《网络预约出租汽车平台公司安全运营自律规范》团体标准和《私人小客车合乘信息服务平台公司安全运行技术规范》团体标准，这两部标准的详细内容可于 7 月 3 日起在中国交通运输协会官网公开查询。
昨日，哈啰出行执行总裁李开逐表示，“作为一家创业公司，长期来说会考虑IPO，但目前哈啰出行仍存在高速发展阶段，在这方面没有明确的时间表。”
今日，滴滴出租车发布 “桔行系统”，并将围绕该系统布局出租车信息化开放平台。滴滴出行表示，“桔行系统”是以智能车载设备数据为基础，结合滴滴出行大数据、AI能力及行业领先的服务标准，为出租车行业提供体系化
最近，上海嘉定区的部分路段上线了自动驾驶网约车服务。上海市民都可以通过手机App进行预约，免费试乘。因为目前还是路测阶段，所以每辆车配备了两名工作人员。据悉，该车的总控处理器安装在汽车的尾部，整个车身还有3个激光雷达，4个毫米波雷达以及7个摄像头。
滴滴出租车今日发布 “桔行系统”，并将围绕该系统布局出租车信息化开放平台。滴滴出行表示，“桔行系统”是以智能车载设备数据为基础，结合滴滴出行大数据、AI能力及行业领先的服务标准，为出租车行业提供体系化、差异化、层次化的行业信息管理系统。滴滴方面称，桔行系统可以实时管理司机、车辆基础信息管理、营运数据、服务评价以及安全情况。
7月14日消息，滴滴出行发文称协助警方侦破替人代叫车不付车款诈骗案，犯罪分子获刑一年两个月。据悉， 2019年1月份，滴滴发现一批异常未支付订单，这批作弊订单乘客账号均来自某
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