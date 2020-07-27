滴滴出行App升级至6.0版本 网约车和出租车入口合并为“打车”

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滴滴出行App升级至6.0版本 网约车和出租车入口合并为“打车”

2020-07-27 20:11 · 稿源：站长之家

今日，滴滴表示，滴出行App升级至6. 0 版本之后，快车、优享、礼橙专车、豪华车等网约车和出租车统一聚合至“打车”入口，可在“打车”栏发单任意车型，比价方便。

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