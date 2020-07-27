滴滴出行App升级至6.0版本 网约车和出租车入口合并为“打车”

尼日利亚网约车CEO被谋杀是怎么回事？据美国《纽约邮报》报道，一名白手起家的科技公司CEO，当地时间 14 日被人发现死在纽约曼哈顿一处豪华公寓，这名年轻富豪被证实是 33 岁的法希姆·萨利赫，他是孟加拉国和尼日利亚两家网约车公司的创始人。