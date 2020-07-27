北京汽车持有神州租车股份由20.87%升至28.92%

炎炎夏日，快乐暑期。最好的方式不是整日躲在空调房里，而是出去浪。不管前浪还是后浪，我们就要浪一夏。近日，一嗨租车也给广大用户送上了自驾福利，苏浙皖美景让你赏不停。据了解，此次一嗨租车送上的是苏浙皖景点联票，价值 2284 元门票产品，共包括苏浙皖 30 个优质景点，现仅需 218 元即可畅游，玩一次就回本。联票使用有效期截止至 2021 年 3 月 31 日。惊喜吧，这简直是这个夏天最惊喜的时刻了吧。不仅如此， 10 人及以上的