北京汽车持有神州租车股份由20.87%升至28.92%

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北京汽车持有神州租车股份由20.87%升至28.92%

2020-07-27 17:42 · 稿源：站长之家

据联交所最新股权披露内容显示，北京汽车持有神州租车股份由20.87%升至28.92%。

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