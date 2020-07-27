微信亲属卡存漏洞成新型诈骗利器 专家：不要随便添加好友

站长之家(ChinaZ.com) 7月27日 消息：据荔枝新闻报道，近日，广州吴某通过冒充贷款中介人和审核员，诱使被害人与其建立微信“亲属卡”，从而盗走微信账户内的资金。警方认为这主要是利用被害人对软件功能的不熟悉和急于借贷的心态实施诈骗。

据悉，微信“亲属卡”是微信手机客户端自带的代付功能，用户可在微信里赠送“亲属卡”给父母、子女作消费使用，每月消费额度在 1 分钱到 3000 元之间，次月自动延续，当父母、子女使用“亲属卡”消费时，消费资金将自动从代付方的支付账户扣除。但跟绑定银行卡不一样，“亲属卡”只能用于日常消费，不能用于红包和转账。

记者亲测发现，赠送亲属卡过程很简单，可随意选择一名通讯录好友，只需支付密码就可完成。亲属卡可以赠予三类人：父亲、子女和母亲，以选择母亲为例，也可以选择一个陌生人，不一定是母亲，这样一来也就存在安全隐患。

赠送完亲属卡后无法解绑，查阅资料后才得知，赠送方需等到对方领取后，才可以解绑，或者对方一天之内没有领取也会自动作废。

对此，网络专家表示，此类“亲属卡”存在安全漏洞，用户需要特别谨慎。对于陌生人的好友请求，微信用户一定要警惕，不要随便添加好友，不要跟陌生人或者是并不太熟悉的朋友，建立这种经济上的关系。