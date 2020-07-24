快手：和平精英职业联赛所有战队及选手正式入驻

今日，快手官方宣布和平精英职业联赛所有战队及选手正式集体入驻。快手方面表示，未来会持续加大电竞赛事版权引入力度，覆盖更多游戏品类，提升专业内容品质，打造完整游戏内容生态。
今日，快手官方宣布和平精英职业联赛所有战队及选手正式集体入驻。快手方面表示，未来会持续加大电竞赛事版权引入力度，覆盖更多游戏品类，提升专业内容品质，打造完整游戏内容生态。
快手正式官宣 7 位女孩成团，快手女团的主打slogan是“在快手，每个勇敢做自己的女孩子，都在“C位”，而女团成员的 7 位女孩更是被快手定义为代表快手上所有平凡的女性用户。
今年 3 月 19 日，罗嘉在快手开启了直播带货首秀，卖的是阿玛尼男装。直播间上架的第一款商品是一件阿玛尼的经典短袖，本来预计最多能卖 100 件，结果库存的 500 多件瞬间卖光。当天直播销售金额超过 100 万。新人直播首秀就卖奢侈品而且卖的不错，创下了快手电商的新纪录。罗嘉也被打上了“快手奢侈品一哥”的标签，证明了在快手卖奢侈品的可行性。首秀的成功坚定了罗嘉之前的判断，那就是老铁对于高客单价商品、奢侈品是有很强消
近日，快手的关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增多条商标信息，包括“快说房”“快手家装”等，目前商标状态为“等待实质审查”。
人生就像纸尿裤，说不定什么时候就变色了!就在辛巴身陷日本时，比他大四岁的初瑞雪利用微信的第一波红利，创造了著名的微商品牌CBB，初瑞雪的CBB也从最初的几个人发展到全国几十万人代理，初瑞雪被誉为“微商教母”。
无孔不入的互联网信息时代让短视频平台迎来爆发期，如果当年轻人开始在抖音买货，在快手追“剧”，还不足以象征在线内容进入了传播新阶段，那么坂本龙一、周杰伦等头部音乐人的内容争夺战打响，则让短视频成为继在线音乐平台之后的又一音乐版权夺阵地。
616 品质购物节开启，辛巴回归首播横扫12. 5 亿，乘风破浪的张雨琦快手直播占据C位，还有丁磊、华少组团出道…… 6 月快手的精彩似乎已经无需赘述。但是，俗话说，外行看热闹，内行看门道。
电影《安德的游戏》里有个有趣的观点，说当飞船进入太空，地球引力消失，会发现，宇宙里根本无所谓上下左右。它说明了一个很朴素的道理，很多思维定势就像地球引力，一旦我们习惯了它的存在，甚至还因为它成了利益既得者，就会本能觉得在它之下的一切进行都是合理的。
在很多(自)媒体的报道中，阿里似乎正在被“围攻”：一边是直接对手拼多多与京东，另一边是亦敌亦友的短视频平台抖音与快手。特别是最近这样的声音越来越多，一方面，美港股新一轮牛市下，拼多多与京东市值创下新高，锋芒正盛;另一方面，疫情期间直播电商大火，抖音与快手不约而同地加码电商，虽刻意低调，但“出淘”迹象日益明显。
7 月 18 日，由河南省文化和旅游厅、河南省互联网信息办公室、洛阳市人民政府主办，洛阳市文化广电和旅游局、北京快手科技有限公司承办的首届河南(洛阳)快手网红文旅大会正式启动。河南省人民政府副省长何金平、洛阳市委副书记赵会生出席大会。河南省委宣传部副部长方启雄、河南省互联网信息办公室主任郭岩松、河南省文化和旅游厅厅长姜继鼎、洛阳市人民政府副市长魏险峰、快手科技高级副总裁余海波先后在启动大会上致辞。中央广播
天眼查数据显示，即日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增多条商标信息，包括“快说房”“快手家装”等，目前商标状态为“等待实质审查”。北京达佳互联信息技术有限公司成立于 2014 年 7 月，注册资本 20 亿美元。股权信息显示，该公司持有北京快手广告有限公司、广州快手移动信息技术有限公司100%股权。
今天看到一个有意思的统计，相比明星带货的平台选择TOP3：淘宝、抖音、快手；“总裁”开播带货的前三大平台有显著差异，变成了：淘宝、京东、微信小程序。
腾讯复活微视时，曾有一手夹击抖音的计划，除 30 亿元补贴微视外，腾讯与B站达成战略级合作，后者出了一款和微视一样的短视频产品——轻视频，号称具有弹幕短视频的历史创新。和微视一样，二者都是对标抖音的产物。
周杰伦 7 月 26 日晚快手开启直播首秀是怎么回事？7 月 26 日晚8:30，周杰伦将在快手平台开启自己的直播首秀。此前，周杰伦曾宣布独家入驻快手，其快手官方认证号「周同学」粉丝量现已超过 2200 万。
今天，快手游戏官方宣布王者荣耀主播@我是蓝烟啊@触手旧梦@忆寒厉害了@花花今天鸽了吗@触手顾泽 以及@触手欧弟等 11 名触手游戏主播正式入驻快手。
今日，快手大数据研究院发布《 2020 快手内容生态半年报》。报告显示，快手直播日活超1. 7 亿，快手游戏短视频日活已经超过 9000 万，二次元日活突破 5000 万，电商日活已突破 1 亿。
去年 7 月份，我还在新榜做咨询顾问时，曾经参与过「 2019 年内容产业流量分析」的研究，感兴趣可以拉到最后阅读原文复习。
6 月 23 日是第 34 届国际奥林匹克日。在全球抗击新冠肺炎疫情的特殊背景下，中国奥委会联合快手体育，首次以线下群众自发参与，线上平台集中展示的方式，在“云”端纪念这届特殊的奥林匹克日。通过在快手发布短视频的方式，奥运冠军和国家队运动员纷纷在云端在线宣传奥林匹克精神。在这个特别的日子里，中国国家田径队、中国拳击队官方账号也正式入驻快手!除此之外， 23 日晚，国家体育总局官方快手账号同步直播奥运选手在线加油
2020 年，直播电商风起云涌，淘宝抖音快手三国杀，腾讯京东拼多多悄默默入局。这一波直播风潮，谁能笑到最后，拿下直播电商铁王座?
6月29日消息，近日，快手正式发布一站式视频商业能力转化平台“快手短视频生态联盟”（简称“快手联盟”），并提出“VaaS”概念（视频即服务video as a service)，用短视频和直播的能力赋能开发者。据介绍，在快手联盟平台，广告主可实现自助式操作，根据用户调性，将广告推送给相匹配的用户，简化广告主操作流程。据悉，快手联盟可同时实现对29个一级行业和116个细分行业的全面覆盖。同时，快手宣布将给予首批快手联?
珠宝，手串，文玩，红木。这些东西，对福建仙游人来说再熟悉不过了。仙游位于福建省东南沿海，是全国三大红木产业集群基地之一，仙游县东北角的“兴泰里”和西北角的“仙游山”都是著名的珍稀林区，由于靠近木材进出的港口，加之历史上工匠技艺的传承，仙游在红木界鼎鼎有名，是国内最大的木雕制品生产基地和最大的名贵红木古典家具主产地。
2020年7月25日，支付宝蚂蚁庄园小课堂的问题即将进行更新，问题已经提前放出来了，今天的问题是“奶茶里常加的椰果，通常都是什么做成的？”这个其..
近日，原OPPO商城小程序正式改名欧加商城，据悉，欧加商城将”汇聚OPPO、OnePlus、realme三个品牌，一站式提供手机、智能硬件、配件、日用百货等产..
7月24日，贝壳向美国证券交易委员会公开递交招股书，拟在纽交所上市，股票代码“BEKE”。贝壳将成为中国居住服务平台第一股。2019年贝壳达成21280..
苹果规定，在中国地区游戏App需要录入国家新闻出版广电总局颁发的版号，否则将被下架。苹果近日已向开发者发送相关说明邮件。苹果将在7月31日进行..
从SK海力士的财报来看，Q2季度内存的价格环比还是涨的，所以营收及利润还是大涨。不过好日子也就到此为止了，因为6月份以来内存价格就在快速下跌，..
近日，OPPO商城微信小程序正式升级为欧加商城，商城介绍称“汇聚OPPO、一加、realme三品牌，一站式提供手机、智能硬件、配件、日用百货等产品购买..
令外界期待的下半年主流旗舰中，华为Mate 40系列必然是不容忽视的存在，包括但不限于处理器型号和性能、外形设计、拍照表现等。今天傍晚，博主@80..
随着5G网络的到来，5G手机已经成为了各大手机厂商竞争的新领域。而联发科也在借5G发力，大力发展5G手机芯片。7月24日，据媒体报道，联发科许多4G手..
在智能手环领域，华为手环B系列凭借将手环与耳机二合一的独特设计，赢得了众多消费者的拥簇。而现在，距离上一款华为手环B5发布已经足足有两年的时..
7月24日，华为面向全球发布华为新一代400GE(40万兆)数据中心交换机“CloudEngine 16800”，基于业界领先的新平台、新光接口、新智能，可..
APP乱象早已有之，今年央视315晚会也特意曝光了手机APP内的“窃贼”。7月24日，工信部发布“关于开展纵深推进APP侵害用户权益专项..
近日，尼欧怀兹（NEOWISE）彗星划过北半球的夜空，陆续有世界各地民众目击到该彗星和它的“尾巴”。而据NASA的说法，它会从北斗七星正下..
据外媒报道，美国当地时间周四，英特尔公布了2020财年第二季度财报。财报显示，英特尔第二季度营收为197亿美元，与去年同期相比增长20%；净利润为..
微信正式启动品牌小程序公测。认证后的品牌小程序可在多个场景下获得“官方”背书标签，并在小程序搜索页面获得专属的产品能力，帮助品牌更好地在..
天眼查数据显示，近日，南航南沙融资租赁（广州）有限公司成立，注册资本20亿人民币，注册地址在广州市南沙区，公司经营范围包括空中运输设备租赁..
如今的SSD性能、容量等指标各种先进，但是可靠性经常被人关心，很多人怕的一是SSD闪存写死了，第二个就是意外变砖，数据没法恢复，这是闪存特性导..
7月24日消息，小米全球副总裁、小米印度业务总负责人Manu Kumar Jain宣布，Redmi Note 9首销45秒售罄，起售价11999印度卢比（4GB+64GB，约合人民币..
今年6月份，中兴宣布旗下的7nm芯片已经量产，5nm也开始导入，被自媒体吹成了华为第二，结果受此利好影响中兴公司股价大涨20%，随后又暴跌，引发了..
今日（7月24日），索尼中国推出HT-G700全景声回音壁产品，预售价4190元，京东平台送509元蓝光播放器，预计最晚8月1日发货。HT-G700由条形扬声器和..
在国内的豪华车市场中，由于BBA的存在，像凯迪拉克、捷豹路虎、英菲尼迪这种二线豪华车，生存空间被大大压缩，只能靠降价才能维持得了生活的样子。..