快手：和平精英职业联赛所有战队及选手正式入驻

今年 3 月 19 日，罗嘉在快手开启了直播带货首秀，卖的是阿玛尼男装。直播间上架的第一款商品是一件阿玛尼的经典短袖，本来预计最多能卖 100 件，结果库存的 500 多件瞬间卖光。当天直播销售金额超过 100 万。新人直播首秀就卖奢侈品而且卖的不错，创下了快手电商的新纪录。罗嘉也被打上了“快手奢侈品一哥”的标签，证明了在快手卖奢侈品的可行性。首秀的成功坚定了罗嘉之前的判断，那就是老铁对于高客单价商品、奢侈品是有很强消