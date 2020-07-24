快手：和平精英职业联赛所有战队及选手正式入驻

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快手：和平精英职业联赛所有战队及选手正式入驻

2020-07-24 16:30 · 稿源：站长之家

今日，快手官方宣布和平精英职业联赛所有战队及选手正式集体入驻。快手方面表示，未来会持续加大电竞赛事版权引入力度，覆盖更多游戏品类，提升专业内容品质，打造完整游戏内容生态。

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