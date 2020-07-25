左手事业右手家庭，这个宝妈如何做好AI内容营销网站事业？

GhostwriterAI是一个基于人工智能的内容营销平台，主要帮助营销专家和品牌提供内容营销服务，帮助客户将数据转换为可行的策略，以实现业务增长。

比如该平台可以跟踪社交媒体的热门话题，更快的创建内容，让社交账户营销活动自动化。

艾斯特·利索里(Ester Liquori)还是GhostwriterAI创始人，同时也是一个宝妈。本文采访中，她将跟大家分享产品的创建，以及如何吸引用户等创业过程，希望她的经验能为大家带来帮助。

你的背景是什么?从事什么工作?

嗨!我是艾斯特·利索里(Ester Liquori)，是Ghostwriter AI的联合创始人，这是一家意大利的AI营销公司。

GhostwriterAI是一个基于人工智能的内容营销平台，用于介绍客户，并向企业展示如何与目标用户交流，以提高销售、利润和参与度。

有影响力的人和品牌有一个共同点：他们都很难直接接触目标受众。因为人们接收太多来自不同地方的信息，注意力太分散而无法注意到大多数的市场营销。

在与初创公司和小公司的合作中，我们发现即使是大型的数字公司在为客户管理内容和活动时也会遇到类似的问题。每个人工作时都试图凭直觉猜出人们喜欢什么，他们在哪里。而这就是我们业务的切入点。

如今，Ghostwriter AI每个月的收入大约是 1000 美元。

是什么促使你创建 Ghostwriter AI的?

我和联合创始人莫罗·本尼奇(Mauro Bennici)都想做这件事。莫罗是欧足联和国际足联项目的软件架构师。

莫罗和我在不同的公司工作。我参加过很多市场和销售活动，也开发过一些莫罗参与的业余项目。

2013 年，我怀孕了，我所在的公司陷入了财务困境。

我们开始研究旅游业务领域。人们喜欢旅行，喜欢分享自己喜欢或不喜欢的事情、食物和活动。这就是为什么它是新的人工智能算法研究人们行为和对话的最佳起点。

我喜欢营销和发现讨论观点/兴趣的新方法。莫罗对算法和人们的行为充满激情和兴奋。我负责市场营销，莫罗负责深度技术，我们决定让我们的孩子和我们的初创公司一起成长。

这是一个新的冒险的开始，需要兼顾家庭和事业。

最初的产品是怎么创建的?

第一个挑战是缺乏资金。在意大利获得创业融资并不是一件容易的事情。

长话短说，在 2018 年，我们从旅游垂直转型。该系统已经发展到可以为各种业务提供分析和建议的程度，而旅游业还停留在旧的营销技术上，所以我们在旅游领域所能提供的服务有限。

Ghostwriter AI正式诞生于 2018 年。我们有了一个新的MVP(最小可行性产品)。接着，我们参与了一个众筹活动并获得成功，拿到了 142 万英镑的资助，用以开发和完善系统。

有时候你会觉得很沮丧。你扪心自问，你的“为什么”——促使你成为一名企业家的原因——是否仍然敏锐而坚韧，足以承受所有这些。

你是如何吸引用户和发展Ghostwriter AI的?

我定期举办一些关于市场营销问题的网络研讨会，使我们的意大利客户群从 20 人增加到 454 名。与此同时，我们理顺了渠道，采取一些措施来管理营销自动化活动。

5 月份我们在Zest(一个活跃的市场营销垂直社区)上进行了一些测试活动，我们开始在Hacker News、Indie Hacker和Facebook上的一些垂直群组上发布我们的帖子。

这些行动使我们的试用用户在 45 天内增加到 254 人。我们的新联系从 2018 年的 320 人增加到 2019 年 6 个月的+ 708 人。同时，我们的流量也在增长，人数翻了一番。

为了在技术方面改进我们的博客内容(特别是长格式的博客)，我们从定制的CMS(内容管理系统)转移到WordPress。这有助于我们进行SEO，让网站能够得到有效的改善。

我们还在Zest上运行一些PPC广告(每次点击付费广告)，这对专业营销人员来说是一个很合理的渠道。

作为CEO和市场营销人员，我正在努力提高我们的域名权威(DA)，我也在寻找有价值的社区发布信息。

你的商业模式是什么?如何增加收入?

我们提供的是SaaS服务，根据用户不一样的需求有不同的计划，今年开始向客户收费，从我们的网络中寻找早期的用户。

我们的MRR(每月定期收入)大约是 1000 美元，这对于一家成立 5 年以上的公司来说是很低的，但这是有原因的。

第一个原因是AI营销还是个新事物，人们对它持怀疑态度，尤其是在意大利，那里还没有真正的风险文化。这就是为什么我们决定将市场转移到美国。在美国，人们更愿意接受新技术，也更愿意尝试新技术。现在，我们推出了新的收费表，以合理的价格帮助其他小企业实现增长。我们的计划从 29 美元、 79 美元、 199 美元开始。

另一个原因纯粹是技术性的。AI是引人注目的，迷人的……但也是愚蠢的。当你从零开始创建AI时，需要让它成长，这是一个缓慢的过程。这是一个充满潜力的“空盒子”，就像一个成长中的孩子。

另外，我们的主要成本是员工和会计服务(意大利的税收管理和法律是一个真正的让人头疼)。其他成本显然与我们的核心业务相关：

数字营销： 400 美元/月

活动： 129 美元/月

用户指南：99 美元/月

你未来的目标是什么?

在接下来的几个月里，我们有很多目标!

在商业方面，我们将寻求新一轮投资。我们需要更多的资源来发展和做好市场营销。

我们的MRR是稳定的，我们需要在几个月内至少增加10%。转化率和流量增量显示了市场的兴趣，我们必须抓住这个机会。

你遇到过的最大挑战和克服过的障碍是什么?

最大的障碍是个人的。

作为创始人，我必须照顾好我的业务、利益相关者和员工。作为一个人，我必须照顾好我自己和我的家人。我的丈夫是我的合伙人，经常没有时间观念，把太多的时间花在业务上。我们必须平衡工作和生活。

我儿子现在才六岁。他跟我一起参加会议、创业活动和展会，抚养孩子也是很大的挑战。

更困难的是，我是一个科技领域的女性创始人。人工智能似乎不适合女性，甚至创业似乎也不适合女性。作为女性，你可能很难筹集到资金。

当然，对所有想要开始或已经开始却充满怀疑的女性我的建议是：保持专注。不是因为你是女孩，而是一个企业家，企业家精神对任何人都是一种挑战。

注：文章编译自indiehackers，原文标题《How I Started a Business While Starting a New Family》。

每天一篇超实用创业案例，扫码关注【站长视界】↓↓↓