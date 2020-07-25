左手事业右手家庭，这个宝妈如何做好AI内容营销网站事业？

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 经验 > 关键词 > 内容营销最新资讯 > 正文

左手事业右手家庭，这个宝妈如何做好AI内容营销网站事业？

2020-07-25 08:58 · 稿源：站长之家

GhostwriterAI是一个基于人工智能的内容营销平台，主要帮助营销专家和品牌提供内容营销服务，帮助客户将数据转换为可行的策略，以实现业务增长。 

比如该平台可以跟踪社交媒体的热门话题，更快的创建内容，让社交账户营销活动自动化。

艾斯特·利索里(Ester Liquori)还是GhostwriterAI创始人，同时也是一个宝妈。本文采访中，她将跟大家分享产品的创建，以及如何吸引用户等创业过程，希望她的经验能为大家带来帮助。

你的背景是什么?从事什么工作?

嗨!我是艾斯特·利索里(Ester Liquori)，是Ghostwriter AI的联合创始人，这是一家意大利的AI营销公司。

GhostwriterAI是一个基于人工智能的内容营销平台，用于介绍客户，并向企业展示如何与目标用户交流，以提高销售、利润和参与度。

有影响力的人和品牌有一个共同点：他们都很难直接接触目标受众。因为人们接收太多来自不同地方的信息，注意力太分散而无法注意到大多数的市场营销。

在与初创公司和小公司的合作中，我们发现即使是大型的数字公司在为客户管理内容和活动时也会遇到类似的问题。每个人工作时都试图凭直觉猜出人们喜欢什么，他们在哪里。而这就是我们业务的切入点。

如今，Ghostwriter AI每个月的收入大约是 1000 美元。

是什么促使你创建 Ghostwriter AI的?

我和联合创始人莫罗·本尼奇(Mauro Bennici)都想做这件事。莫罗是欧足联和国际足联项目的软件架构师。

莫罗和我在不同的公司工作。我参加过很多市场和销售活动，也开发过一些莫罗参与的业余项目。

2013 年，我怀孕了，我所在的公司陷入了财务困境。

我们开始研究旅游业务领域。人们喜欢旅行，喜欢分享自己喜欢或不喜欢的事情、食物和活动。这就是为什么它是新的人工智能算法研究人们行为和对话的最佳起点。

我喜欢营销和发现讨论观点/兴趣的新方法。莫罗对算法和人们的行为充满激情和兴奋。我负责市场营销，莫罗负责深度技术，我们决定让我们的孩子和我们的初创公司一起成长。

这是一个新的冒险的开始，需要兼顾家庭和事业。

最初的产品是怎么创建的?

第一个挑战是缺乏资金。在意大利获得创业融资并不是一件容易的事情。

长话短说，在 2018 年，我们从旅游垂直转型。该系统已经发展到可以为各种业务提供分析和建议的程度，而旅游业还停留在旧的营销技术上，所以我们在旅游领域所能提供的服务有限。

Ghostwriter AI正式诞生于 2018 年。我们有了一个新的MVP(最小可行性产品)。接着，我们参与了一个众筹活动并获得成功，拿到了 142 万英镑的资助，用以开发和完善系统。

有时候你会觉得很沮丧。你扪心自问，你的“为什么”——促使你成为一名企业家的原因——是否仍然敏锐而坚韧，足以承受所有这些。

你是如何吸引用户和发展Ghostwriter AI的?

我定期举办一些关于市场营销问题的网络研讨会，使我们的意大利客户群从 20 人增加到 454 名。与此同时，我们理顺了渠道，采取一些措施来管理营销自动化活动。

5 月份我们在Zest(一个活跃的市场营销垂直社区)上进行了一些测试活动，我们开始在Hacker News、Indie Hacker和Facebook上的一些垂直群组上发布我们的帖子。

这些行动使我们的试用用户在 45 天内增加到 254 人。我们的新联系从 2018 年的 320 人增加到 2019 年 6 个月的+ 708 人。同时，我们的流量也在增长，人数翻了一番。

为了在技术方面改进我们的博客内容(特别是长格式的博客)，我们从定制的CMS(内容管理系统)转移到WordPress。这有助于我们进行SEO，让网站能够得到有效的改善。

我们还在Zest上运行一些PPC广告(每次点击付费广告)，这对专业营销人员来说是一个很合理的渠道。

作为CEO和市场营销人员，我正在努力提高我们的域名权威(DA)，我也在寻找有价值的社区发布信息。

你的商业模式是什么?如何增加收入?

我们提供的是SaaS服务，根据用户不一样的需求有不同的计划，今年开始向客户收费，从我们的网络中寻找早期的用户。

我们的MRR(每月定期收入)大约是 1000 美元，这对于一家成立 5 年以上的公司来说是很低的，但这是有原因的。

第一个原因是AI营销还是个新事物，人们对它持怀疑态度，尤其是在意大利，那里还没有真正的风险文化。这就是为什么我们决定将市场转移到美国。在美国，人们更愿意接受新技术，也更愿意尝试新技术。现在，我们推出了新的收费表，以合理的价格帮助其他小企业实现增长。我们的计划从 29 美元、 79 美元、 199 美元开始。

另一个原因纯粹是技术性的。AI是引人注目的，迷人的……但也是愚蠢的。当你从零开始创建AI时，需要让它成长，这是一个缓慢的过程。这是一个充满潜力的“空盒子”，就像一个成长中的孩子。

另外，我们的主要成本是员工和会计服务(意大利的税收管理和法律是一个真正的让人头疼)。其他成本显然与我们的核心业务相关：

数字营销： 400 美元/月

活动： 129 美元/月

用户指南：99 美元/月

你未来的目标是什么?

在接下来的几个月里，我们有很多目标!

在商业方面，我们将寻求新一轮投资。我们需要更多的资源来发展和做好市场营销。

我们的MRR是稳定的，我们需要在几个月内至少增加10%。转化率和流量增量显示了市场的兴趣，我们必须抓住这个机会。

你遇到过的最大挑战和克服过的障碍是什么?

最大的障碍是个人的。

作为创始人，我必须照顾好我的业务、利益相关者和员工。作为一个人，我必须照顾好我自己和我的家人。我的丈夫是我的合伙人，经常没有时间观念，把太多的时间花在业务上。我们必须平衡工作和生活。

我儿子现在才六岁。他跟我一起参加会议、创业活动和展会，抚养孩子也是很大的挑战。

更困难的是，我是一个科技领域的女性创始人。人工智能似乎不适合女性，甚至创业似乎也不适合女性。作为女性，你可能很难筹集到资金。

当然，对所有想要开始或已经开始却充满怀疑的女性我的建议是：保持专注。不是因为你是女孩，而是一个企业家，企业家精神对任何人都是一种挑战。

注：文章编译自indiehackers，原文标题《How I Started a Business While Starting a New Family》。

每天一篇超实用创业案例，扫码关注【站长视界】↓↓↓

站长视界无.jpg

网友热搜:

内容营销的主要内容什么叫做内容营销内容营销的特点淘宝内容营销都有哪些品牌内容营销策略内容营销技巧什么是新媒体内容营销鸟哥学院北京站沙龙掀起“内容营销风暴”自媒体内容营销内容营销案例内容营销代表什么含义内容营销指的是什么
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 分享“独家”配方、网上免费送赠品，这家甜品店这样做内容营销

    Hansel和她的姐姐经营着一家甜品烘焙店，只卖巧克力蛋糕和纸杯蛋糕，但只有两种口味的饼干受欢迎。所以她们想，是否能在原有的菜单中加入新口味?能否在测试在测试饼干配方的过程中，制作一些内容吸引顾客和Instagram粉丝?分享“独家”饼干配方于是，他们决定连续 12 周烘焙一种新口味饼干。早在今年 4 月份，美国实行了疫情隔离封锁措施，这成为进行研发新口味的最佳时机。Hansel的目标是发现新的饼干口味，但是如果分享这个过程，

    内容营销 获客策略 产品推广

  • 乘上“新基建”风口，微盟“SaaS+精准营销”成品牌营销新利器

    2020 年初新冠肺炎触发的“黑天鹅”事件，让大环境经济下行和减速已成为不争的事实。与此同时，今年以5G、大数据、云计算、人工智能为代表的“新基建”迎来发展的黄金时期。对于营销行业而言，线下传统营销遭到冲击的同时，加速带动品牌转型线上数字化营销。尤其在“新基建”的发展带动下，短视频、直播、小程序广告等线上营销迎来了新的一波发展机遇。那么，站在“新基建”风口下，品牌主该如何“乘势”把握这波营销红利呢? 社交

    精准营销 社交媒体

  • 打破技术壁垒、走出数据孤岛，ELAB大麦SAAS数字化营销特种作战

    摘要:老板一如既往、意志坚定地向营销战略官要着一路飘红的业绩。导语:老板一如既往、意志坚定地向营销战略官要着一路飘红的业绩。疫情的反复使刚刚回归线下的地产营销再次“线上化”，各房企数字化营销又一次面临抵御增长风险的实力考验。被动应对与主动探索的不同结果，也在近期五花八门的“地产618”、“父亲节”促销中呈现。套路化的形式主义、赶工的政治式上线，传统线下搬到线上换汤不换药，空有“数字化营销”名头、没有构?

    数字化营销

  • 内容赛道太挤了？趣头条强化AI技术优化内容生态

    时势造英雄，下沉巨头的崛起无法脱离时代背景。三个条件的达成，让互联网新巨头的诞生成为可能。 1:千元智能手机性能的全面提升 2:全国生活区4G网络覆盖的基本完成 3:4G网络速度提升而套餐资费连续下降 此三项的实现，代表着全国范围的互联网基础设施建设的基本完成。据今年三月的数据，我国网民数量已经达到9. 04 亿，其中手机接入的比例达到99.3%。所谓要想富先修路，设备与网络的普及，释放了五环外用户对于互联网产品的需求，

    趣头条 AI技术 内容生态

  • 保险营销迈入价值营销时代，优险家告诉你如何落地！

    大多数保险营销员进入保险行业以后,总是会面临一个问题:没有充足的客户资源。有些刚进保险业的新人一开始业务进展还算顺利,但一段时间后业绩却出现了挂零的现象。这是因为他们错把自身的资源误解成了自己业务能力高,当缘故客户枯竭时,就陷入了瓶颈期。怎么破解这个问题呢?答案是“价值营销”。营销员无论有多少缘故客户,都会有烧完的一天,因此,只有开拓陌生人市场才是王道。该怎么开拓陌生人市场呢?以往的经验是陌生拜访,但是现在?

    保险营销 优险家

  • ABM（基于客户的营销）获客策略的前世今生-ToB营销人必读

    早在ABM（基于客户的营销）概念提出以前，精准营销的理念就已经存在了。上世纪50年代，在美剧《广告狂人》中便提出要“对大客户采取“高尔夫和美食”攻势”，将营销资源用于瞄准和培育高价值的客户。而随着技术的不断发展进步及营销人员对于个性化营销的追求，这种方式便具备了越来越灵活的可扩展性。直到 2004 年，ITSMA 提出Account Based Marketing（基于客户的营销）概念，ABM 策略正式开始步入营销自动化领域。火眼云作为基于

    获客策略 ToB营销 ABM

  • 云片营销云：不做数据分析，营销难成闭环

    工作中，总会遇到这样的灵魂拷问运营人员的内心OS: 短信发了，还花了不少钱但各种数据统计不到，我也不清楚效果啊 有什么办法吗?好难，着急，在线等! 云片营销云“运营计划”效果分析功能，帮助你分析营销推广短信发送后每个关键节点的效果:实际触达了多少人、有多少人点击、带来多少订单、哪些号码收到或没收到等。 更黑科技的是，还可以分析出这批营销短信，用户性别、年龄等多维度标签，不同人群的点击率。一、发送分析运营人员

    云片营销云 数据分析

  • 营销的一半是无用功

    如果这年头有人说自己不重视营销，那么他的这句话本身就是一种营销。我们并不能说今日是营销的时代，因为营销存在于所有时代。或者说【时代】这个词，本身就蕴含了营销的概念。

    网络营销 营销 互联网

  • JINGdigital亮相数字营销MarTech大会，重塑数字营销新闭环！

    7 月 10 日， 2020 天弓开悟数字营销MarTech大会在广州举办。作为南中国最有影响力的营销数字化转型和技术大会，本次大会以“直播红利与营销数字化的黄金时代”为主题，共同探讨后疫情时代企业数字营销指向。JINGdigital董事长洪锴受邀参加，分别就《微信营销自动化如何驱动品牌高速增长》、《微信营销自动化如何助力B2B企业高效转化》这 2 个营销领域热点话题展开主题演讲。图: 2020 天弓开悟数字营销MarTech大会2020 年，疫情促?

    JINGdigital 数字营销MarTech大会

  • 电子邮件营销烂大街，他搞了个明信片营销工具月入37万！

    随着互联网的发展，寄送明信片的方式似乎逐步被淘汰了。不过，有数据表明，与电子邮件相比，直接邮件的阅读率提高了 5 倍，回复率提高了 2 倍。因此，对于一些企业来说，利用寄送明信片的方式可以获得更好的营销效果。

    电子邮件 明信片营销 成功创业案例

  • 优选高阶数字营销人才 巨量大学高级营销认证第二季进入答辩准备期

    中国的数字营销发展速度之快令世界瞩目，企业对于数字营销的需求也越来越旺盛。据AdMaster发布的《 2019 年中国数字营销趋势》显示， 2019 年79%的广告主会选择增加数字营销投入，总体预算平均增长20%。急速壮大的数字营销行业，对人才的需求日益迫切，人才作为企业发展最核心的竞争力，致力于在数字营销领域发展的广告主、营销公司都需要合适的人才来壮大团队，在时代的浪潮中攫取机遇。如何选择高阶的数字营销人才？巨量大学构建

    数字营销

  • 时趣斩获第11届金鼠标“年度数字营销影响力技术公司”等五项大奖

    2020 年 6 月 23 日，第 11 届金鼠标数字营销大赛获奖名单云端颁发，作为以AI技术驱动的品牌整合营销公司，时趣凭借独创的“3A模式”荣膺「年度数字营销影响力技术公司」称号，其中代表时趣“3A”模式中关键一环的AI工具——时趣洞察引擎，更斩获「年度最佳数字营销工具」荣誉。同时，时趣华南团队携手OPPO的系列案例还赢得跨媒体整合类、视频内容营销类以及数字媒体整合类等多个奖项。 年度数字营销影响力技术公司 时趣本次获评?

    时趣 数字营销

  • AI 技术再度爆红，ColorOS 7.2 用 AI 让体验更出色

    近日，一段百年前拍摄的北京影像在网络上广泛传播，大家关注的重点是这段影像经过 AI 修复，不仅增添了色彩，同时人物面部表情也更加清晰，让人们一睹 1920 年热闹的北京城。就在大家感叹 AI 技术的神奇时，却不知 AI 早就被运用在身边。以常见的 OPPO 手机为例，其搭载的最新系统 ColorOS 7.2 在多处运用了 AI 技术，让体验变得更轻快流畅，还能达到省电的效果。一键重现老照片，AI 修复就在身边在数字时代，很多人都想将泛黄的老

    ColorOS7.2 AI技术

  • 线上营销，企业做还是不做，看完再做决定！

    时光荏苒，转眼间 2020 年已度过了一半。线上营销还没有做？不要徘徊，线上营销是企业必不可少，不可替代的。但是选择线上平台，也很重要，你需要知道这些。线上营销企业要不要做？对于很多企业来说，企业网络推广体系不完善。推广找不到合适的平台，担心推广效果不好。搜了网作为百度爱采购的服务商，准确触达买卖双方，积极推动企业改革。协助用户快速、批量发布产品信息，让买家了解详细的产品信息，及时回复询盘，提高成交量。

    线上营销

  • 超级导购+草动营销数字化导购，玩转社群营销提升直播业绩

    7月3日消息，在“上位·2020亿邦直播社交电商云峰会”上，超级导购CEO李治银发表了题为《品牌流量模式再升级 导购角色带来新的制胜机会》的演讲。李治银认为，数字化武装到每一个导购，数字化经营客户的能力建立在每一个导购身上，才是零售企业抗风险的唯一出路。“无论是做直播还是做社群，还是做电商，零售企业应该把每个第三方平台上的专业能力通过数字化的工具赋能，变成每个导购的普遍能力，要把这种能力建立在最前线连接客户

    超级导购 数字化导购

  • 阿卡索AI技术“赋能”未来在线教育

    近日， 2020 年的高考成绩陆续开始“放榜”，关于中国未来教育的讨论又激烈了起来。今年对于教育行业来说也是前所未有的变革期，年初的一场疫情让众多行业都遭受了重创，然而在线教育却在危难的时刻发挥了它的价值。线下利空，线上短期流量暴涨，原本可能需要未来若干年才能被在线教育覆盖的用户，都集中在那一两个月中快速转战线上。在线教育需求趋向多元化发展，语言学习仍是当前市场主流在线教育服务产品丰富多元，涵盖学科辅导

    AI技术 在线教育

  • 技术+营销双管齐下 京东电脑数码专卖店为线下零售按下“加速键”

    入夏的赤峰骄阳似火，连日居高不下的气温让人忍不住有些心浮气躁。而在赤峰市尚品数码城店里，却有这么一位陈先生，全然不顾令人焦躁的天气，正兴高采烈与周围的人分享他刚刚的经历。“我看上了这款机械键盘，可惜现在店里没有我想要的颜色。这么热的天，又不想改天再出门，还以为只能退而求其次，买其他颜色了。结果刚刚店员教我，可以在云货架上下单自己想要的颜色，我就按照指导下单啦，现在下单下午就能收到了，这个体验是真不

    京东电脑数码专卖店 线下零售 京东电脑

  • 巨量引擎《动见》：数说直播营销

    商务部数据显示，今年一季度我国电商直播超过400万场，电商直播平台、短视频直播平台的直播场次呈爆炸式增长态势。虽然电商直播并不能代表直播营销的全貌，但它的繁荣足以证明直播商业的重心。6月30日，巨量引擎提供高层次营销洞察与深度研究成果的官方智库平台《动见》正式上线，以“营销的后直播时代”为主题，带来更多关于直播营销的思考。消费者在直播间里看什么根据《2020抖音直播数据图谱》显示，目前在直播间里，80后人均观

    巨量引擎 直播营销

  • “刷屏级”爆款频出，B站的营销红利开始了？

    10 多年了，那个被定义为小众的、二次元的“小破站”B站，也正变得大众，成为了响当当的互联网平台。并且，因为聚集了品牌们最想拥抱的大量年轻人，而独具魅力。<br/> <br/>

    B站UP主 爆款 营销红利

  • 央视3·15晚会曝光嗨学网“营销骗局”

    【TechWeb】7月17日消息，7月16日晚央视3·15晚会点名曝光了多家企业的质量问题，其中曝光了教育机构嗨学网的营销套路学员、退费难等问题。据央视报道，一些嗨学网学员表示，在报名之前，嗨学网的销售会给出各种承诺，包括保过班型，签订不过退费协议”“一科不过，100%保障退费”“100%保障顺利报名”等等。然而一旦交了钱，当学员们发现上当受骗要求退钱时，嗨学网的投诉部门则会拿出《嗨学网服务协议》当作挡箭牌，否定之前销?

    315晚会 嗨学网 央视
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
亚索哥哥是谁 新英雄永恩 贝壳集团上市 贝壳集团 欧加商城 OPPO商城小程序 OPPO商城 贝壳公寓IPO 贝壳公寓 国科微 币安区块 小程序认证 品牌小程序

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM