旷视科技申请“狗脸识别”专利

据天眼查数据显示，近日，北京旷视科技有限公司新增多条专利信息，其中之一为：一种狗鼻纹特征点的检测方法、装置、系统及存储介质。专利基本信息摘要显示，该专利所述狗鼻纹特征点的检测方法包括：基于狗鼻图像与已经训练好的狗鼻纹模型，得到所述狗鼻图像中狗鼻纹特征点与对应的各个狗鼻纹基准特征点的坐标偏差;根据各个狗鼻纹基准特征点的坐标及所述坐标偏差得到所述狗鼻图像中各个狗鼻纹特征点的坐标。
据天眼查数据显示，近日，北京旷视科技有限公司新增多条专利信息，其中之一为：一种狗鼻纹特征点的检测方法、装置、系统及存储介质。专利基本信息摘要显示，该专利所述狗鼻纹特征点的检测方法包括：基于狗鼻图像与已经训练好的狗鼻纹模型，得到所述狗鼻图像中狗鼻纹特征点与对应的各个狗鼻纹基准特征点的坐标偏差;根据各个狗鼻纹基准特征点的坐标及所述坐标偏差得到所述狗鼻图像中各个狗鼻纹特征点的坐标。
DoNews7月12日消息（记者 程梦玲）天眼查数据显示，近日，元气森林（北京）食品科技集团有限公司新增3条专利信息，分别为：无蔗糖高蛋白益生菌酸奶及其制备方法、无蔗糖减脂酸奶及其制备方法、无蔗糖复合益生菌酸奶及其制备方法。三者申请日均为2019年9月，申请公布日为2020年7月10日。专利类型均为“发明专利”。其专利摘要均显示，制备方法包括混料、均质、杀菌及发酵、灌装。采用本发明，能够满足消费者对酸奶的健康和美味的需?
【TechWeb】7月10日消息，今天，旷视科技联合创始人兼CEO印奇出席2020世界人工智能大会，并就人能智能治理问题分享了自己的观察和思考。印奇称，目前人工智能还是一个非常年轻化的产业，但是社会各界对人工智能的治理问题在其很早期阶段就提出，是因为人工智能在技术创新和对社会的深度影响上，确实不同于之前的任何一次技术变革。“人工智能就像人类发明火一样，如何去善待和利用好这项技术，对产业的发展非常重要。”印奇强调，
天眼查数据显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司新增数条专利信息，其中之一为：一种人脸活体检测的方法、相关装置、设备及存储介质。专利摘要显示，本申请公开了一种人脸活体检测的方法，该方法应用于人工智能领域。本申请由于同时考虑人脸图像的三维几何信息和表面材质信息，从而能够辨识出人脸图像的真实性，有效地抵御不同的人脸活体攻击方式。腾讯科技（深圳）有限公司成立于2000年2月，法定代表?
7月3日，今天在山东省政府新闻办召开新闻发布会上，山东省教育厅副厅长关延平介绍，今年山东高考报名已经采用人脸识别，不再要求考生在签到表按手印。
虽然关于华为造车的猜测接连不断，但华为均予以了否认。不过声称不造车的华为其实从未离开过汽车圈，近期申请了多项关于造车的专利。7月17日，据@天眼查 数据显示，华为技术有限公司新增数条专
在前段时间的苹果WWDC大会上，iOS 14带来了全新的CarKey车钥匙功能，并且苹果宣布宝马将成为全球第一家支持使用iPhone作为数字钥匙来解锁车辆的汽车厂商。现在，苹果的新专利又将带来更强大的功
6月25日，美国专利商标局发布了一项关于MacBook可伸缩键盘的新专利申请，以使笔记本电脑变得更薄。根据专利描述，在合上笔记本屏幕时，可改变键盘等组件的位置，从而减少设备的整体厚度。该款键盘的结构内部有空白空间，以适应键帽的移动，减少空间或更有效地利用空间可以减少设备的总厚度。
深圳市丰巢科技有限公司新增两项专利申请，包括资产编码管理方法、装置、服务器和存储介质，以及智能快递柜。
近期，关于华为造成的猜测接连不断，但华为均予以了否认。但声称不造车的华为其实从未离开过汽车圈，例如前不久就有媒体称华为已与比亚迪签订了麒麟芯片的合作协议，双方拟联合打造汽车智能座舱
据天眼查数据显示，近日，腾讯科技(深圳)有限公司申请“疫情排查方法、装置、计算机设备和存储介质”的发明专利。摘要指出，该申请涉及一种疫情排查方法、装置、计算机设备和存储介质
人工智能产业把人类快速带入了"智能化时代"，各国纷纷围绕机器学习、自然语言处理、计算机视觉等技术领域布局，其中人脸识别应用已然成为计算机识别应用发展的主流技术之一。据亿欧智库《计算机视觉人脸识别市场研究报告》显示， 2021 年中国人脸识别市场规模为529. 7 亿元，年均复合增长率保持在52%，前景相当看好。风口之上，无数的企业前仆后继涌入人脸识别的市场，而魔点科技是早期的拓荒者之一。你一定体验过钉钉人脸识别打卡
苹果最近申请了一项名为“Privacy Screen(隐私屏幕)”的专利，可以通过AR技术，只允许佩戴“AR眼镜”的人才能看到iPhone/iPad屏幕内容，防止别人偷窥。
天眼查知识产权信息显示，近日，华为技术有限公司新增车辆定位方法、折叠式电子设备等多项专利。其中，“实用新型”专利包括折叠式电子设备;一种中框、后盖和电子设备;一种车载天线模块和车载通信终端等。
近日，华为技术有限公司新增了多项专利信息。“发明专利”包括：秘钥访问控制方法和装置;车辆定位的方法、装置、控制器、智能车和系统;无线充电方法及电子设备;一种多核芯片及其调度方法等。“实用新型”专利包括：
21 世纪，科技赋能早已是耳熟能详的词汇，各行各业乘着新兴科技这股“东风”，都在积极谋求全新的发展，在金融领域亦是如此。发挥科技优势，助力金融机构数字化转型，作为行业领先的金融科技企业数禾科技正在不断赋能。金融机构中为什么会掀起着一股数字化转型的浪潮？这既是机构的自我突破，也是时代的必然选择。在现代生活之中，所有的服务行业，包括金融服务，都在面临着更多样化、更高的要求。不论是我们日常接触的外卖服务、?
【TechWeb】7月12日消息，天眼查数据显示，近日，华为技术有限公司新增数条专利信息，其中之一为：用于电动车辆的驱动电路及充放电方法。申请日为2018年3月18日，申请公布日为2020年7月10日。该专利摘要显示，本申请实施例提供了一种用于电动车辆的驱动电路及充放电方法，在驱动电路处于放电阶段时，驱动电路中的第一电池组、第二电池组和第三电池组可以并联连接，以为电机供电驱动电机，在驱动电路处于充电阶段时，驱动电路中的?
凤凰网科技讯 7月12日消息，天眼查数据显示，近日，华为技术有限公司新增数条专利信息，其中之一为：用于电动车辆的驱动电路及充放电方法。申请日为2018年3月18日，申请公布日为2020年7月10日。该专利摘要显示，本申请实施例提供了一种用于电动车辆的驱动电路及充放电方法，在驱动电路处于放电阶段时，驱动电路中的第一电池组、第二电池组和第三电池组可以并联连接，以为电机供电驱动电机，在驱动电路处于放电阶段时，驱动电路中的
据天眼查， 6 月 24 日，中金公司与腾讯数码(深圳)有限公司(成立金腾科技信息(深圳)有限公司，其中，中金公司持股51%为大股东。腾讯数码为腾讯间接持有的一家全资附属公司。其中，金腾科技法定代表人为闫敏，注册资本为 5 亿人民币，所属行业为软件和信息技术服务业。经营范围为软件开发、信息系统集成服务、数据处理服务等。另外在高管层面，中金公司CEO黄朝晖任金腾科技董事长，腾讯金融科技副总裁、腾讯财富管理板块的负责人闫
据天眼查数据显示，近日，腾讯科技(深圳)有限公司新增数条专利信息，其中之一为：一种人脸活体检测的方法、相关装置、设备及存储介质。专利摘要显示，本申请公开了一种人脸活体检测的方法，该方法应用于人工智能领域。本申请由于同时考虑人脸图像的三维几何信息和表面材质信息，从而能够辨识出人脸图像的真实性，有效地抵御不同的人脸活体攻击方式。
6 月 29 日，由CB Insights 主办的“Future of Fintech China”峰会在上海普华永道会议厅发布了CB Insights Fintech 榜单，云从科技、蚂蚁集团、陆金所、京东数科等优秀企业成功入选TOP 50 金融科技企业。 CB Insights作为全球知名的市场数据研究平台，致力在中国范围内找出本年度最具前景的金融科技公司，以及该领域中的下一个独角兽。于是在甄选出的全球 250 家金融科技企业中，CB Insights中国团队全方位评估金融科技企业的自身
7月21日，苹果宣布在2030年前，整个业务、生产供应链、产品生命周期要实现碳中和的计划。苹果CEO库克表示，到 2030 年，Apple 的整个业务将实现碳..
虽然上周沃尔玛宣布从 7 月 22 日开始，将要求全美范围内的顾客在其门店内都要佩戴口罩，但遇到拒绝戴口罩的顾客，沃尔玛表示不强行阻止其进店。..
第一届“多多农研科技大赛”决赛在云南昆明正式启动，经过激烈角逐进入决赛的 4 支AI队伍，和来自中国草莓种植强县的 4 支顶尖农人队伍齐聚， 54 ..
7 月 22 日，Apple Pay 正式支持「江苏交通一卡通 · 苏州」交通卡，即日起至 2020 年 12 月 31 日，用户可享受限时免费开卡（免 20 元服务费）。..
2020年7月22日，绝地求生正式服在今天开启了停机维护，维护的内容是第8赛季的更新，维护时间为10个小时，从早上的8点半开始，也就是说到下午的5点..
很多用户在平时在发微信时都会遇到一个问题，原本是要撤回消息，却不小心点了删除。而遭新更新的7.0. 17 版本中，微信解决了这个问题，直接取消了..
近日消息，国内最大的二手奢侈品交易平台红布林PLUM（以下称：红布林）宣布任命珠宝配饰鉴定专家林木春担任平台珠宝配饰事业战略顾问，将同平台一..
7月22日消息，今天早间，PP体育、体奥动力联合发布“2020中超权利联合声明”称，任何机构或个人未经PP体育书面授权及同意，均不得在中国大陆地区范..
作家加缪曾说，对未来的真正慷慨，是把一切都献给现在。身处数字经济发展滚滚向前的浪潮，拿到数字经济的入场券，从未像今天一般重要。“互联网+”..
今年的港股打新可谓异常火爆，中签收益也是屡创新高： 欧康维视生物-B(01477.HK)，中签一手赚 15000 港元 思摩尔(06969.HK)，中签一手赚 12500 港..
据Bitcoinist消息，在 6 月 2 日跌至 8600 美元后，比特币已经反弹到 9700 美元，收复了一个又一个支撑位。这一走势让分析师确信，比特币未来还会..
近日，红布林PLUM（以下称：红布林）宣布享誉国内外钟表行业的钟表专家潘箭正式加入二手奢侈品交易平台红布林，成为红布林腕表事业战略顾问。潘箭..
7 月24- 26 日，华为DIGIX数字生活节将在华为全球旗舰店·上海南京东路举行。凭借独创的全场景体验、有温度的人文活动体验及贴心的生活服务，华为..
作为全球知名的区块链存储项目，Filecoin自诞生之初就受到行业的高度关注，其将于 2020 年下半年主网上线的消息成为今年最热门的币圈话题之一。主..
近日，知名第三方数据机构艾媒发布《 2020 年 6 月中国手机APP榜单》。榜单显示，妈妈网孕育位居 124 名，而在育儿亲子类目，妈妈网孕育以排名月活..
在线教育、线上办公、无接触配送等，疫情期间数字经济新业态新模式快速发展。日前，国家发展改革委等 13 部门联合发布《关于支持新业态新模式健康..
距离全面二孩政策的实施已经有四年的时间，尤其是当数量庞大的八零九零后进入婚育高峰期，我国的新生儿有了大幅度的增长，中国由此开始进入第四次..
2020 年 7 月 17 日北京互融时代软件有限公司（以下简称互融云）成功中标由顺丰控股的全资子公司融易链科技（深圳）有限公司（以下简称融易链）的..
7月22日消息，vivo iQOO Z1航海王联合定制版手机在今天10点正式在天猫首发，售价2498元，限量开售。iQOO Z1航海王版手机为配置全网通的8GB+128GB版..
购物时到底是分期还是全款？根据万卡小编目前的数据分析，很多年轻人可能毫不犹豫地选择了分期，而对于一些年长的人特别推崇“全款”方式，那么全..