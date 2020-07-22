旷视科技申请“狗脸识别”专利

21 世纪，科技赋能早已是耳熟能详的词汇，各行各业乘着新兴科技这股“东风”，都在积极谋求全新的发展，在金融领域亦是如此。发挥科技优势，助力金融机构数字化转型，作为行业领先的金融科技企业数禾科技正在不断赋能。金融机构中为什么会掀起着一股数字化转型的浪潮？这既是机构的自我突破，也是时代的必然选择。在现代生活之中，所有的服务行业，包括金融服务，都在面临着更多样化、更高的要求。不论是我们日常接触的外卖服务、?