快手关联公司注册“快说房”“快手家装”等商标

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快手关联公司注册“快说房”“快手家装”等商标

2020-07-20 11:45 · 稿源：站长之家

据天眼查数据显示，近日，快手的关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增多条商标信息，包括“快说房”“快手家装”等，目前商标状态为“等待实质审查”。

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