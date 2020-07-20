快手关联公司注册“快说房”“快手家装”等商标

据天眼查数据显示，近日，快手的关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增多条商标信息，包括“快说房”“快手家装”等，目前商标状态为“等待实质审查”。
据天眼查数据显示，近日，快手的关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增多条商标信息，包括“快说房”“快手家装”等，目前商标状态为“等待实质审查”。
天眼查数据显示，即日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增多条商标信息，包括“快说房”“快手家装”等，目前商标状态为“等待实质审查”。北京达佳互联信息技术有限公司成立于 2014 年 7 月，注册资本 20 亿美元。股权信息显示，该公司持有北京快手广告有限公司、广州快手移动信息技术有限公司100%股权。
7月15日，数码博主@勇气数码君 爆料华为已经申请注册了Wi-Fi 6商标，图案看起来很6。据企查查数据显示，该图标于6月24日申请注册商标，分类为“科学仪器”。不出意外的话，应该就
6月29日消息，近日，快手正式发布一站式视频商业能力转化平台“快手短视频生态联盟”（简称“快手联盟”），并提出“VaaS”概念（视频即服务video as a service)，用短视频和直播的能力赋能开发者。据介绍，在快手联盟平台，广告主可实现自助式操作，根据用户调性，将广告推送给相匹配的用户，简化广告主操作流程。据悉，快手联盟可同时实现对29个一级行业和116个细分行业的全面覆盖。同时，快手宣布将给予首批快手联?
据企查查显示，华为技术有限公司于 2020 年 6 月 24 日申请Wi-Fi6 图形商标，目前状态为等待审查，分类为“科学仪器”。
近日，企查查数据显示，腾讯科技(深圳)有限公司注册了多项和拍一拍有关的商标，包括“拍一拍”、“拍了拍”、“微信拍一拍”等，国际分类包括广告销售、科学仪器等，目前商标状态均显示为“等待实质审查”，消息一出，网友打趣道：奇怪的版权意识又增加了。
近日，快手正式发布一站式视频商业能力转化平台“快手联盟”，并提出“VaaS”概念(视频即服务)，依托平台技术、产品、内容、匹配、效果、变现六大能力赋能开发者。
近日，快手正式发布一站式视频商业能力转化平台“快手短视频生态联盟”。快手联盟提出“VaaS”概念(视频即服务video as a service)，凭借强大的技术和内容优势，有效打破APP之间无法打通的“孤岛效应”
短视频+直播时代轰然而至，伴随着用户触媒习惯的更迭，流量发生结构性变化，如何实现广告主、流量主、用户之间的高效精准匹配和智能分发成为当下新课题。日前，国民级短视频平台快手正式发布一站式视频商业能力转化平台——快手短视频生态联盟（以下简称“快手联盟”）。作为广告联盟3. 0 时代的引领者，快手联盟提出“VaaS”概念（视频即服务video as a service)，凭借强大的技术和内容优势，有效打破APP之间无法打通的“孤岛效应
申请鸿蒙商标后，华为再出新动作。天眼查信息显示，近日，华为技术有限公司新增“方舟操作系统”商标申请信息( 38 类 通讯服务)，目前该商标 9 类科学仪器已于 2020 年 5 月 26 日成功注册。
快手正式官宣 7 位女孩成团，快手女团的主打slogan是“在快手，每个勇敢做自己的女孩子，都在“C位”，而女团成员的 7 位女孩更是被快手定义为代表快手上所有平凡的女性用户。
现在不管是刷快手还是其他短视频，都是人们日常打发时间的好方式，但是很多人说手机屏幕太小，能不能在电视机、投影仪这些大屏幕上刷快手呢?下面就给大家带来的轻松上手的教程攻略，来教大家投影仪上怎么刷快手?快手怎样在电视机、投影仪上使用。首先我们打开当贝投影F3 上安装的当贝市场，搜索“KSTV”也就是快手TV版的首字母，就会显示“快手TV版”的选项，点击进入进行下载安装即可。这里要注意的是，安装好以后的软件名称是叫?
本周二，美国最高法院裁定，Booking控股公司旗下的旅游预订公司ooking.com有权为其名称注册商标，驳回了一家联邦机构认为该公司名称为通用词语，不具备提供商标保护的资格。
针对乐视 1354 项商标以1. 31 亿元成交一事，乐视员工回应称：1、乐视网商标被天津嘉睿汇鑫购得。天津嘉睿目前是致新云网的控股公司，而致新云网的实控人是乐视电视管理层，因此乐视电视不会受此次商标拍卖的影响，会继续正常经营。2，拍卖中除天津嘉睿外，还有其他买家报名并出价，显示出市场对乐视品牌看好。
无孔不入的互联网信息时代让短视频平台迎来爆发期，如果当年轻人开始在抖音买货，在快手追“剧”，还不足以象征在线内容进入了传播新阶段，那么坂本龙一、周杰伦等头部音乐人的内容争夺战打响，则让短视频成为继在线音乐平台之后的又一音乐版权夺阵地。
7 月 18 日，由河南省文化和旅游厅、河南省互联网信息办公室、洛阳市人民政府主办，洛阳市文化广电和旅游局、北京快手科技有限公司承办的首届河南(洛阳)快手网红文旅大会正式启动。河南省人民政府副省长何金平、洛阳市委副书记赵会生出席大会。河南省委宣传部副部长方启雄、河南省互联网信息办公室主任郭岩松、河南省文化和旅游厅厅长姜继鼎、洛阳市人民政府副市长魏险峰、快手科技高级副总裁余海波先后在启动大会上致辞。中央广播
天眼查数据显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司新增多条商标信息，包括“拍一拍”“拍了拍”“微信拍一拍”等。目前商标状态均显示为“等待实质审查”。据南方都市报报道，日前，微信上线“拍一拍”功能，用户在微信对话框中双击对方的头像，即能造成对方头像抖动的效果，并且还附带了手机振动和系统提示的效果。新功能一上线，微信可以说迎来了好友之间的“一顿乱拍”。一时间，“拍一拍”成为了现象级的
实时热点新闻：#“优酷”商标被驳回# 数据显示：7月1日，优酷网络技术（北京）有限公司与国家知识产权局商标纠纷的一审行政判决书公布公开，法院驳回了优酷“优酷”商标复审申请。优酷网络技术（北京）有限公司曾于2018年申请“优酷”图像商标，申请/注册号为29303724，指定使用于第17类的“橡胶或硫化纤维垫圈”等商品上。WechatIMG4818
616 品质购物节开启，辛巴回归首播横扫12. 5 亿，乘风破浪的张雨琦快手直播占据C位，还有丁磊、华少组团出道…… 6 月快手的精彩似乎已经无需赘述。但是，俗话说，外行看热闹，内行看门道。
在很多(自)媒体的报道中，阿里似乎正在被“围攻”：一边是直接对手拼多多与京东，另一边是亦敌亦友的短视频平台抖音与快手。特别是最近这样的声音越来越多，一方面，美港股新一轮牛市下，拼多多与京东市值创下新高，锋芒正盛;另一方面，疫情期间直播电商大火，抖音与快手不约而同地加码电商，虽刻意低调，但“出淘”迹象日益明显。
腾讯复活微视时，曾有一手夹击抖音的计划，除 30 亿元补贴微视外，腾讯与B站达成战略级合作，后者出了一款和微视一样的短视频产品——轻视频，号称具有弹幕短视频的历史创新。和微视一样，二者都是对标抖音的产物。
2020 年 7 月 17 日，风火递举办了小程序三周年的品牌日活动。活动以“‘三’生有幸，感恩同行”为主题，现场重磅发布了多款新产品，将进一步完善..
据上海国际电影节官方消息，第二十三届上海国际电影节于 7 月 25 日至 8 月 2 日举办，第二十六届上海电视节于 8 月 3 日至 8 月 7 日举办。延期了..
7 月 17 日晚间，微信官方发布《新增官方收录入口“购物直播”》称， 微信团队在安卓版微信灰度发布购物直播功能，用户可通过“发现 小程序 购物直..
7 月 20 日，科大讯飞正式发布了一款名为“智能无线演示器P1”的全新产品。作为一款智能的无线演示器，相较于传统的翻页笔而言，科大讯飞这款智能..
十九大提出，要破除妨碍劳动力、人才社会性流动的体制机制弊端，使人人都有通过辛勤劳动实现自身发展的机会。今年以来，新冠疫情突发与全球经济下..
小程序直播将从私域走向公域，商家除了运营好私域的存量用户，还能依靠公域入口源源不断地获得新客户。..
“时间就是金钱，效率就是生命”，这是职场上的员工非常熟知的一句口号。因为它简明扼要的说明了时间与效率对于工作的重要性。无法在工作中提高效..
知情人士称，短视频应用TikTok此前计划投资 30 亿英镑，在英国设立全球总部。鉴于近期美国等国家以信息安全为由对TikTok频频施压，TikTok的计划可..
2020年7月20日，在今天中午余额宝的官方微博发布了2020年90后攒钱报告，其中报告指出90后攒钱更加的积极，并且和上一代人攒钱的习惯差异很大。..
风景优美盛产好茶的湄潭县，地处云贵高原，对于我们大多数人来说，可能对这里并不熟悉，而对于小罐茶，想必我们早已耳熟能详。就在近日，小罐茶这..
一个经济大国如何在半导体全球产业链中寻得一席之地，摆脱“缺芯少魂”的尴尬处境？这样的问题正摆在中国面前。近两年，在中美科技争端持续发酵的..
今日，上汽集团发布公告称，公司全资子公司上海汽车香港投资有限公司与神州优车及其子公司在后续股权转让协议谈判过程中，出现影响交易达成的新情..
这个夏天，比“姐姐”们更飒的是姐姐背后的上市公司芒果超媒，市值一度扶摇直上达到 1300 亿，超过在美股上市的爱奇艺 166 亿美元( 1154 亿元)市值..
肯德基宣布和俄罗斯3D生物打印公司3D Bioprinting Solutions合作开发生物打印技术，利用鸡肉细胞和植物材料 "打印 "鸡肉。肯德基计划向俄罗斯3D生..
7月15日，由中国资本市场五十人论坛、中国中小企业协会金融科技分会、全球金融科技实验室与百度等联合举办的大型抗疫系列公益演讲活动正式上线，通..
麦肯锡全球研究院最新发布的研究报告《中国数字经济如何引领全球新趋势》显示，中国拥有全球最大的电子商务市场，移动支付交易额是美国的 11 倍，..
我表弟虽然比我穷，但是在花钱这件事情上非常有勇气。无论手上有多少钱，他都敢直接花掉百分之百，完全不管没钱以后怎么吃饭的问题。..
随着人工智能和物联技术的飞跃发展，智能门锁的智能化给人们带来更便捷更安全的生活，让人们的生活更美好，使用智能锁逐渐成为时尚潮流。但在琳琅..
随着我们对生活品质的提高和对环境质量的关注度不断提升，空气净化器势必要走进千家万户，成为我们生活不可分割的一部分。而自空气净化器爆发式增..
在全民智能化的时代里，机器人教育不再只是高等教育的专项选择，愈发低龄化的趋势致使少儿编程教育变得十分火热，在激烈的少儿编程教育机构市场中..