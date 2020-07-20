快手关联公司注册“快说房”“快手家装”等商标

现在不管是刷快手还是其他短视频，都是人们日常打发时间的好方式，但是很多人说手机屏幕太小，能不能在电视机、投影仪这些大屏幕上刷快手呢?下面就给大家带来的轻松上手的教程攻略，来教大家投影仪上怎么刷快手?快手怎样在电视机、投影仪上使用。首先我们打开当贝投影F3 上安装的当贝市场，搜索“KSTV”也就是快手TV版的首字母，就会显示“快手TV版”的选项，点击进入进行下载安装即可。这里要注意的是，安装好以后的软件名称是叫?