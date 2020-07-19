刘强东再卸任3家京东旗下公司高管职务

2020年开年，新冠肺炎疫情席卷全球，大部分行业都受到了不同程度的冲击，比较严重的如出行、餐饮、航运等行业至今仍难恢复，以实体门店为服务基础的汽车后市场行业也陷入困境。面对“新冠”疫情的冲击，金固股份如何复工复产？目前产能恢复情况如何？在汽车后市场板块，公司今年的发力重点在哪里？“我们为复工复产提前作了准备，2月底有70-80%的员工到岗了，公司也是2月初杭州第一批复工的，我们的制造板块2月3日就复工了，汽车后