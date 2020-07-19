刘强东再卸任3家京东旗下公司高管职务

自 7 月以来，刘强东已退出多家公司高管职位。天眼查数据显示， 7 月 18 日，刘强东卸任雄安京东振世云技术服务有限公司、长沙京东厚成贸易有限公司和雄安京邦达供应链有限公司三家京东旗下企业的经理职务。
自 7 月以来，刘强东已退出多家公司高管职位。天眼查数据显示， 7 月 18 日，刘强东卸任雄安京东振世云技术服务有限公司、长沙京东厚成贸易有限公司和雄安京邦达供应链有限公司三家京东旗下企业的经理职务。
天眼查数据显示，近日，据不完全统计，刘强东再卸任京东旗下6家公司高管职务。包括重庆正益成远物流有限公司、郑州达奥物流有限公司、东莞冠东信息技术有限公司、北京汽广行信息技术有限公司、郑州星曜迪物流有限公司、厦门京东东和贸易有限公司。同时，卸任上述公司职位的不止刘强东一个人，还有张雱，张雱卸任了上述6家公司的法定代表人。天眼查数据显示，7月以来，刘强东已退出多家公司高管职位。
天眼查数据显示，据不完全统计，近三天，刘强东卸任京东旗下6家公司高管职务。包括廊坊市京东钧成贸易有限公司、横琴焌泽管理咨询有限公司、昆山京东广臻贸易有限公司、贵阳京东永航贸易有限公司、山西京东云乾云计算有限公司、宿迁元奥精英物流有限公司。同时，卸任上述公司职位的不止刘强东一个人，还有张雱，张雱卸任了除横琴焌泽管理咨询有限公司之外的其他5家公司的法定代表人。天眼查数据显
天眼查数据显示，6月23日，怀化京东云金海云计算有限公司和湖南京东云东禾云计算有限公司发生工商变更，刘强东卸任经理一职，张霁卸任法定代表人、执行董事，均由李永明接任，李娅云卸任监事，由郝玉龙接任。怀化京东云金海云计算有限公司和湖南京东云东禾云计算有限公司分别成立于2018年9月和2018年5月，注册资本均为5000万人民币，其中前者为后者的全资子公司，而后者则为京东云计算有限公司的全资子?
DoNews 6月23日消息（记者 丁凡）天眼查数据显示，6月22日，京东数字科技控股有限公司发生多项工商变更，京东CHO余睿卸任公司董事长，由刘强东接任，章泽天、章肖明等多人卸任公司董事，新增董事包括张雱、许冉等。与此同时，公司经营范围新增企业总部管理，企业类型由其他有限责任公司变更为其他股份有限公司（非上市），企业名称由京东数字科技控股有限公司变更为京东数字科技控股股份有限公司，法定代表人仍为京东数科CEO陈生强
DoNews6月26日消息（记者 程梦玲）据天眼查消息，6月25日，京东创始人、京东集团董事局主席刘强东日前卸任北京联茂方泰房地产开发有限公司经理一职，此前卸任企业主要为物流公司、云计算公司等。
天眼查数据显示， 6 月 30 日，北京因味电子科技有限公司发生工商变更，刘强东、陈晓红、缪钦、施世林退出投资人行列，新增刘友见、彭琳滋为股东。其中彭琳滋持股77.9%，刘友见持股22.1%。此外，缪钦卸任法定代表人，由彭琳滋接任。
京东数字科技控股股份有限公司拟赴科创板上市，四家券商与公司签署了辅导协议。刘强东担任该公司董事长，该公司估值超过 1300 亿人民币。
天眼查数据显示，6月22日，京东数科发生多项工商变更，企业名称从京东数字科技控股有限公司变更为 京东数字科技控股股份有限公司。在董事方面，余睿退出董事长席位，刘强东新增成为董事长，同
工商数据显示，6月23日，刘强东退出怀化京东云金海云计算有限公司（下称怀化金海）和湖南京东云东禾云计算有限公司（下称湖南东禾），并卸任了两家公司的经理职务。两家公司的法定代表人均从张雱变更为李永明。 数据显示，怀化金海是湖南东禾的100%控股公司，湖南东禾为京东云计算有限公司100%控股公司。湖南东禾新增无人机相关设备销售及应用技术咨询、服务增值电信业务、建筑装饰和装修工程设计与施工经营范围。怀化金海新增室?
2020年开年，新冠肺炎疫情席卷全球，大部分行业都受到了不同程度的冲击，比较严重的如出行、餐饮、航运等行业至今仍难恢复，以实体门店为服务基础的汽车后市场行业也陷入困境。面对“新冠”疫情的冲击，金固股份如何复工复产？目前产能恢复情况如何？在汽车后市场板块，公司今年的发力重点在哪里？“我们为复工复产提前作了准备，2月底有70-80%的员工到岗了，公司也是2月初杭州第一批复工的，我们的制造板块2月3日就复工了，汽车后
日前，教育部全国学生资助管理中心发布 2020 年第 1 号预警，就近期“部分学生接到‘注销助学贷款账户’电话，恐吓学生不注销则会产生不良影响”事件进行预警。 360 借条安全专家安燃提醒，目前国家助学贷款没有政策变化，学生群体切勿轻信上当，谨防此类骗局。4 月 19 日 15 时许，家住晋城市城区瑞信大厦A座的小姚接到一名自称是某平台工作人员的电话，对方说她在大学期间开通过学生贷款账户，现在平台正在清理注销，如果不注销?
美国的BLM运动已经开始影响科技行业，现在外界也对FB施加了更大的压力，他们通过禁投广告的手段来影响FB，美国有多家组织日前联合发起了一项名为“停止拿仇恨赚钱(#StopHateforProfit)&rdq
天眼查数据显示，近日，凡客诚品(北京)科技有限公司发生工商变更，雷军卸任董事。资料显示，凡客诚品(北京)科技有限公司成立于 2005 年 4 月，注册资本 475 万人民币，法定代表人为王玮，公司经营范围包括服装设计;委托加工、销售服装、鞋帽、纺织品、皮革制品、工艺品、日用品、家具、厨房用具等。
天眼查数据显示，6月30日，林芝利新信息技术有限公司和林芝利创信息技术有限公司发生工商变更，腾讯公司副总裁林海峰卸任公司法定代表人、董事长，由李朝晖接任。林芝利新信息技术有限公司和林芝利创信息技术有限公司均成立于2015年10月，注册资本均为1亿，公司经营范围均包括投资兴办实业等，均由深圳市利通产业投资基金有限公司全资控股。目前，林海峰仍担任深圳市利通产业投资基金有限公司的法定代表?
美国的BLM运动已经开始影响科技行业，昨晚美国股市大跌，其中Facebook脸书暴跌8.3%两天损失了4000亿市值，原因就是90多家公司开始抵制FB，逼得最有钱80后扎克伯格也一改以往的政策，开始重视FB上
据天眼查数据显示，近日，凡客诚品(北京)科技有限公司发生工商变更，雷军卸任董事。此前，天眼查数据显示，雷军曾退出两家凡客关联公司高管职位，包括由凡客技术控股有限公司100%持股的北京励家纬世科技有限公司和北京纬地经天科技有限公司。
天眼查数据显示，近日，上海墨鹍数码科技有限公司发生工商变更，张利东卸任法定代表人，由严授接任。上海墨鹍数码科技有限公司成立于2013年5月，注册资本约306.905万人民币，公司经营范围包括数码科技、计算机专业领域内的技术开发、技术服务，计算机网络工程等。天眼查股权穿透信息显示，字节跳动有限公司间接持有上海墨鹍数码科技有限公司100%的股权。据此前报道，上海墨鹍数码科技有限公司主营业务涉
天眼查数据显示，6月29日，蚂蚁乐买宝（上海）信息技术有限公司发生工商变更，蚂蚁集团CEO胡晓明卸任公司法定代表人，由黄浩接任。蚂蚁乐买宝（上海）信息技术有限公司成立于2016年8月，注册资本1000万人民币，公司经营范围包括数据分析服务，应用软件开发、电子商务（不得从事增值电信、金融业务）等，由上海云进信息技术有限公司全资控股，后者为浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司的全资子公司。天
DoNews 7月7日消息（记者 刘文轩）天眼查数据显示，近日，成都吉易付科技有限公司发生工商变更，搜狗原CFO周毅卸任法定代表人、执行董事，由王小川接任。此外王小川退出监事，由张丹接任。成都吉易付科技有限公司成立于2015年1月，注册资本1亿人民币，公司经营范围包括计算机软硬件技术开发、技术转让；基础软件服务、应用软件服务；信息技术咨询、技术服务；互联网技术开发等。天眼查股东信息显示，北京世纪思速科技有限公司（北?
【TechWeb】7月7日消息，上市加速道上的中芯国际今天迎来网上网下申购。据此前公告，本次科创板IPO发行价27.46元/股，7月7日申购。中芯国际本次发行预计募集资金总额462.87亿元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用6.35亿元（含税），预计募集资金净额为456.52亿元；若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为532.3亿元，扣除发行费用7.27亿元（含税），预计募集资金净额为525.03亿元。中芯国际本次募资刷新科创板最高纪录
自 7 月以来，刘强东已退出多家公司高管职位。天眼查数据显示， 7 月 18 日，刘强东卸任雄安京东振世云技术服务有限公司、长沙京东厚成贸易有限公..
近日，QQ邮箱发布公告称，QQ邮箱订阅、订阅中心及阅读动态等功能均将于近期下线，但并未说明下线这些功能的原因。..
随着火热的8月即将到来，下半年的旗舰手机大战也即将拉开帷幕，近期关于各大旗舰的爆料也是非常密集，尤其不少国产厂商在快充方面的巨大提升近日受..
近日，国家电影局下发通知规定，低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下可于7月20日有序恢复开放营业。7月19日消息，迪士尼电影官方..
最近，杨阳所在的一家美妆类MCN机构正计划成立广告部门，准备招聘 100 人，相当于一次性让这家机构的人员规模扩充了50%。“扩充的人员主要负责对接..
继马上将要亮相的联想拯救者电竞手机Pro和华硕ROG游戏手机3之后，日前努比亚联合创始人、努比亚总裁倪飞也正式宣布，将在近期推出全新的红魔5S游戏..
7月19日消息，据9to5Google报道，用户反映谷歌Pixel 4 XL玻璃后盖翘起。部分用户在Reddit和谷歌论坛发帖称自己的Pixel 4 XL玻璃后盖翘起，从网友晒..
创投简史里，豆瓣鲜有名姓，但论起当代娱乐圈的生鲜八卦，八组鹅必有一席之地。从 2010 年 5 月建组，至今，豆瓣鹅组历经十个年头，已然成为中文互..
相信大家都知道加油站是禁止用手机打电话的，不过你可能不知道，在加油机旁进行移动支付也存在安全隐患。..
7月19日消息，欧莱雅集团旗下美容仪品牌科莱丽Clarisonic在其官网宣布将于9月30日关停，所有产品以5折销售，售完即止。科莱丽方面表示，之所以做出..
7月19日消息，万科因精装房漏水被央视315点名批评，随后万科方面致歉并表示会妥善处理相关问题。万科道歉声音未落，在北京出现了一起万科精装房伤..
随着移动支付的普及，生活中各种支付场景都已经支持扫码支付的方式。不过，你可能不知道，在加油机旁进行移动支付存在安全隐患，其风险却比手机通..
无孔不入的互联网信息时代让短视频平台迎来爆发期，如果当年轻人开始在抖音买货，在快手追“剧”，还不足以象征在线内容进入了传播新阶段，那么坂..
由于先进芯片技术正成为国家安全问题的焦点，日本政府希望邀请台积电等全球先进芯片厂赴日本建厂，提振日本国内落后的芯片产业。日本政府计划在未..
在近日举行的RAN#88e全体会议上3GPP宣布，负责GERAN和UTRAN无线与协议工作的RAN6工作组正式关闭，而该工作组此前一直负责研究2G和3G无线功能，负责..
7月19日消息，联想为拯救者电竞手机Pro预热。联想拯救者电竞手机Pro支持90W超级闪充，它搭载的是Twin Turbo双涡轮动力系统，实现了疾速闪充与大电..
【TechWeb】6月5日，OPPO举行了Reno4 NIGHT——OPPO Reno4系列5G视频手机新品发布会，正式发布全新的Reno4系列新机，包括OPPO Reno4 Pro和OPPO Re..
今年6月底，Brandz发布全球百大最具价值品牌榜，小米连续两年入榜，今年在上榜中国科技类企业中排名前三！7月16日，WPP和凯度华通明略联合Google发..
这个二次元形象是蔡明老师的 VTuber 身份，叫做 “ 菜菜子( Nanako )” 。随后蔡明老师在 7 月 9 日以 VTuber 菜菜子的身份在哔哩哔哩进行了一场直..
针对本周较早时候发生的大规模黑客入侵事件，推特在最新推文中持续更新了调查情况。推文中表示，黑客利用仅内部支持团队可用的工具向 130 个推特账..