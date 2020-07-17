快手今年将为土味短剧投入超百亿流量

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快手今年将为土味短剧投入超百亿流量

2020-07-17 15:05 · 稿源：站长之家

据36氪报道，快手将在短剧版权采购上加大投入，首推分账政策，引入优质短剧内容。 2020 年，快手计划打造200+优质短剧，投入超百亿流量，同时与1000+内容制作机构建立合作。分账政策主要涉及的业务板块是去年上线的“快手小剧场”。

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