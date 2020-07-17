快手今年将为土味短剧投入超百亿流量

据36氪报道，快手将在短剧版权采购上加大投入，首推分账政策，引入优质短剧内容。 2020 年，快手计划打造200+优质短剧，投入超百亿流量，同时与1000+内容制作机构建立合作。分账政策主要涉及的业务板块是去年上线的“快手小剧场”。
据36氪报道，快手将在短剧版权采购上加大投入，首推分账政策，引入优质短剧内容。 2020 年，快手计划打造200+优质短剧，投入超百亿流量，同时与1000+内容制作机构建立合作。分账政策主要涉及的业务板块是去年上线的“快手小剧场”。
五个亿，微博又一次下了新的赌注，牌桌仍是短视频。微博近日宣布推出“微博视频号计划”，在未来一年内向创作者分成 5 个亿，并给到流量倾斜。近一年来，从推出内容社交平台、中国版Ins“绿洲”，到上线短视频产品“星球视频”，再到最近重磅推出视频号，微博在短视频业务上不断加码。
增长获客是每一个在线教育从业者绕不开的话题。在web时代，搜索引擎是我们找到的一个答案，通过SEO和SEM能帮助教育公司快速获取用户;随着移动时代和微信的兴起，通过社交场景的裂变也让一批公司获取了巨大的红利，比如薄荷阅读、各种学习打卡等。
在这个时间碎片化和稀缺的时代，自媒体也已经从最初的文字到图文，再到现在的短视频的形式演变，目的只有一个：缩短抓住大众注意力的时间。短视频已经成为目前内容平台的风口，全球通过短视频、直播造就草根逆袭， 也让越来越多的人参与到自媒体短视频的创业中去但目前变现的手段和模式却相当有限，与传统的内容行业相似，一个优质的短视频也需要花费大量的时间和精力去打磨，所以变现已经成为能够持续发展下去的诉求。目前参与短?
近日，随着车某、郜某伪装滴滴司机与乘客的“假直播”事件水落石出，其背后的非法直播平台以及灰产链条也被媒体曝光。等待这场自导自演直播闹剧始作俑者的，将是法律的制裁。
最近几年，短视频发展相当火爆，短视频是全民娱乐运动，没有年龄、地域差别。在当下，作为新兴的热门行业，短视频以后要走的路还很长。根据 2019 年中国短视频行业研究报告显示，短视频用户规模迅速增长， 2019 年上半年用户8. 57 亿人，成为仅次于即时通讯的第二大应用类型。秘乐魔方短视频上线半年期间注册量就超5000W，可见用户增长速度非常迅速。资料来源:Fastdata极数《 2019 中国网络视听发展研究报告》前瞻产业研究院整理根
腾讯在短视频赛道，又出新招了。最近几天，腾讯新闻极速版悄悄的进行了一次升级，直接 360 度大转型，升级为「有味」app，主打社交＋短视频。
短视频负责种草，直播负责带货，已经成为了普遍的共识。二者都是以视频类内容为主打。短视频经过多年的积累和抖音、快手等平台的加持，已经发展出了更为成熟的运作模式和丰富的垂类内容。各大短视频垂类内容几乎都有自己的头部大号和规模庞大的粉丝群体。直播带货则成为了今年网络经济的新风口，通过直播打造的线上消费场景，让无数用户纷纷下单购买。直播搭建起了线上消费场景，在促成用户转化消费上的能力不可小觑，而且有着更大
众所周知,短视频已经成为目前全球最大的新媒体播放宣传。随着各种短视频APP的火爆,越来越多人也加入观看短视频的行列。毫无疑问,碎片化、个性化、专业化、随性化的短视频内容会逐渐替代图文成为新的社交入口,尤其是5G技术的普及、视频编辑器技术的不断创新,短视频生产的门槛会越来越低,而目标受众图像的日渐清晰,也让视频文化的“转基因”风口渐被吹起。以视频为原生内容的彩铃业务也是在5G行业风口下迎来了新的变革。从3G、4G到5G
1，MCN目前孵化达人的成本过高，往往一个达人背后需要至少 4 到 6 人的团队，并且孵化周期长，变现风险很大。2，最靠谱的做法，是先想好如何变现，然后再考虑做什么内容去搞流量。3，微商思维提供了一个可以快速扩大团队规模的可能性，一些垂直品类的短视频创业者已经开始尝试，并且营收数据不错4，微商模式被人诟病的主要原因是产品的质
如果说，2020年是互联网寒冬，那“短视频”一定就是寒冬里最温暖的存在。据报Qusetmobile2019年半年报告，截至2019年6月，短视频用户规模已超8.2亿，这意味着：每10个移动互联网网民中，有7.2个正在使用短视频APP。可以预见的是：2020年，短视频仍将伫立于高光点上，各行各业都将围绕短视频升级演进。2020年，包括抖音、快手在内的短视频APP，DAU将超过10亿，短视频将成为线上最大的流量池。2020年Q1各流量池战绩如何？基于广告投?
短视频即将进入下半场，作为一个新人，还有没有机会?有!以下是我花钱、花时间，在短视频里花了无数精力买来的经验，希望能对你有帮助。
软件的UI设计在很大程度上决定着用户对产品的第一印象和使用体验，秘乐短视频作为一个拥有千万体量的大平台，同时也是一个新平台，向来秉承“用户至上”的理念，尊重并采纳用户的使用反馈。针对用户指出的秘乐短视频原有界面背景昏暗、风格传统等问题，再考虑到短视频活泼、轻快、时尚的特性，秘乐魔方决定对产品界面进行全新设计，整体围绕“简洁化”展开，力争取得更好的用户体验。秘乐这次的界面改版主要将屏幕背景色由黑色改为
DoNews 6月23日消息（记者 程梦玲）秘乐短视频App目前已于苹果App Store下架，安卓应用商店内目前仍可搜索并下载该应用。据悉，秘乐短视频在今年5月30日后连续10天登顶苹果免费下载榜第一。秘乐短视频APP是浙江秘乐魔方网络科技有限公司研发、推出的一款短视频社交软件。自2019年12月25日甫一上线，实名会员就突破百万。6月9日，秘乐发文称，运营近半年，现有用户高达4600万，日活1200万。秘乐平台在宣传初期，称自己对标的是“走?
【TechWeb】6月22日消息，社交软件探探的新版本增加了“发现”页，App会基于地理位置推送附近其他人发布的图文、视频等，用户可通过点赞、评论、关注与发布者互动。如图，此次探探对App界面进行了改版：原来在二级页面中才能打开的聊天、朋友圈等功能，被设计成“消息”、“发现”按钮被放置在开屏底栏，在“发现”板块内的“附近”按钮下，目前是以信息流的形式呈现附近的用户发布的图文、视频等内容。与过去只有已匹配朋友才能?
网络视频行业十余年，爱优腾好容易打出个三国鼎立的格局，原以为会稳固一阵子，没想到短视频的后浪猛烈来袭，疫情又带来了新机遇：芒果TV猛烈争夺第四席，全场巨亏独它盈利;B站与西瓜视频在长视频上的野心步步凸显，积极采购版权内容;就连一向另辟蹊径的快手也不容小觑，老铁花钱，权当交个朋友。最广受关注的转折点，是年初的《囧?
前两天，我们在《又一家千万粉丝的短视频MCN亏了 1000 万?》一文中聊到短视频MCN的亏损现状，在一片亏损 300 万、 500 万、 1000 万的苦水汪洋中，有同行提到，“短视频MCN盈亏的关键在于编导的持续输出能力”。
我们几个人是大学同学，本身就是读传媒的，我们上学那会自媒体发展还没有这么好，所以刚开始大家都是按部就班的工作，这几年短视频行业的发展快的让人惊讶，所以我们商量了一下之后就有了这个公司的早期雏形。早期我们采用的是线下门市为主，线上视频为辅的方式，希望自己“养号”，能有一个爆款视频，进而为我们带来转化。
一直以来，短视频与直播两种内容形式像两个引擎，推动整个行业发展。2018 年，抖音爆红，无数普通人借助短视频一夜走红，“成名只需 15 秒”不再是天方夜谭。短视频达人、MCN机构也如雨后春笋般冒出。
今年的618，俨然一副明星直播的盛宴，300+明星登录淘宝直播平台;快手电商官宣代言人张雨绮;在抖音拥有 6800 万粉丝的陈赫更是开启了规律性的直播带货。明星直播带货有多热自不必我多说了吧。
据天眼查数据显示，近日，北京正道立世科技有限公司(“成物”主体公司）)发生工商变更，投资人新增深圳市腾讯创业创新发展有限公司，同时，公司的注册资本也由原来的约107. 7 万元增至约109. 9 万元，增幅为2.04%。
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