快手今年将为土味短剧投入超百亿流量

在这个时间碎片化和稀缺的时代，自媒体也已经从最初的文字到图文，再到现在的短视频的形式演变，目的只有一个：缩短抓住大众注意力的时间。短视频已经成为目前内容平台的风口，全球通过短视频、直播造就草根逆袭， 也让越来越多的人参与到自媒体短视频的创业中去但目前变现的手段和模式却相当有限，与传统的内容行业相似，一个优质的短视频也需要花费大量的时间和精力去打磨，所以变现已经成为能够持续发展下去的诉求。目前参与短?