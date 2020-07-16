QQ邮箱：QQ邮件订阅、订阅中心以及阅读动态均将于近期下线

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QQ邮箱：QQ邮件订阅、订阅中心以及阅读动态均将于近期下线

2020-07-16 21:01 · 稿源：站长之家

近日，QQ邮箱表示，QQ邮件订阅、订阅中心以及阅读动态均将于近期下线。

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