QQ邮箱：QQ邮件订阅、订阅中心以及阅读动态均将于近期下线

今日，针对“部分QQ用户账号被冻结”一事，腾讯QQ回应称，今天中午，出现了部分用户无法正常登录QQ的情况。对此问题，我们已经修复完毕，目前可正常使用。对您造成了使用不便，我们深表歉意!
2020年7月15日的早上，很多网友在微博上发表评论称自己的QQ账号无故被冻结，并且还是以各种莫名的理由冻结的，有网友表示我未检测到人脸也被冻结，目前还未可知原因是什么。
7月15日，在今天腾讯出现了大量冻结QQ用户账号的情况，很多网友都表示自己莫名其妙的就被冻结封号了，也没说是什么原因，一些小伙伴还不清楚怎么解冻，下面就来为大家详细的介绍一下。
今日有大量QQ用户反馈账号被无故冻结，且无法解冻。用户称，很多人的账号都在同一时间被封，而大部分人冻结理由都是违规业务行为。同时网友表示账号并未进行违规操作。对此，QQ方面暂未回应。你的QQ帐号被冻结了吗？
【TechWeb】7月3日消息，腾讯和老干妈之间的纠纷还没有最终结果，双方在营销上已经放飞自我。今日，有网友发现，腾讯QQ上线了辣酱表情，上面还画了一只企鹅。对此，不少网友直呼，老干妈要来斗图否？据悉，这款“企鹅牌”辣酱表情目前仅在安卓端推出，iOS端还不能看到。腾讯此前请求法院查封冻结贵州老干妈价值千万元的资产，获法院裁定同意。7月1日，贵阳警方通报，3人伪造老干妈公司印章与腾讯合作。腾讯“被骗”引起全网热议。
微信视频号的视频怎么分享到QQ好友或者QQ空间， 如果想要将视频号的视频分享到QQ空间需要具体什么样的操作呢，这里我们来看下具体的操作步骤。
对于7月15日部分网友反映的QQ账号被冻结一事，腾讯方面在下午作出了回应，腾讯表示部分用户无法正常登录QQ的情况已经修复完毕，目前可正常使用，深表歉意。
近期，腾讯与老干妈事件反转不停，早已成为人们茶余饭后的谈资，其中不少人调侃QQ飞车真的是代言了个寂寞。不过好在双方已厘清误解，腾讯就事件中的种种误会及欠妥之处向老干妈道歉，同时撤回
腾讯今晚放出了PC QQ的最新版本v9.3.5，更新内容虽然只有三条，但都非常实用，强烈推荐升级。新版QQ新增加了聊天消息草稿实时保存功能，遇到程序崩溃、系统死机、断电等意外情况时，再也不用担
针对今日网友反馈QQ账号被冻结一事，腾讯QQ官微刚刚回应称：已经修复完毕，目前可正常使用。腾讯官方表示，今天中午，出现了部分用户无法正常登录QQ的情况。对此问题，我们已经修复完毕，目前
7月15日消息，大批网友发微博称自己的QQ账号遭腾讯无故冻结，通过短信、人脸识别多次尝试，依然无法解冻，且人工客服无法联系。目前，#QQ冻结#话题已经登上微博热搜榜第一。从网友反馈来看，
今日，有大量网友在微博放映称，自己的QQ号在11点30分左右被冻结，冻结理由为违规业务行为，期间多次尝试官方给出的方法解封不成功，人脸识别不能通过，发送短信显示未收到短信。同时，手机端QQ安全中心显示404
腾讯与老干妈之间的广告这几天很热闹，让吃瓜群众过足了调侃鹅厂的瘾，事件的离奇程度也堪称狗血电视剧。腾讯除了自嘲之外，还趁机做了不少营销，比如加入了QQ辣酱表情，结果一天多时间就下线了
你多久没有上网冲浪了?你还记得第一次和因特网的亲密接触吗?仔细算算那些诞生于 1999 年的网站，已经整整二十岁了。
随着网络技术的进步和发展，越来越多的平台都可以帮我们了解这个世界。很多用户习惯性用浏览器去看世界，查资料，那我们应该如何选择一个优质的浏览器呢?以QQ浏览器为例，为大家分析一个好的浏览器需要展现哪些特性?稳定性强大部分用户在浏览器中的逗留时间较长，因此许多用户对于浏览器最大的要求就是希望他能保持良好的网络连接速度。QQ浏览器从正式发布以来就凭借着较高的连接速度和稳定性，受到了广大用户的好评。为了确保用户
7月15日，今天有部分QQ用户表示无缘无故账号被冻结，并且解封过程十分不顺利，对于网友们反馈的QQ账号被冻结问题，腾讯QQ官方微博在下午作出回应称“已经修复完毕，目前可正常使用”。
QQ音乐正式上线10.0版本，在视频、音频、专属推荐等方面进行了全面升级，同时推出全新社区版块——"扑通社区"。“扑通社区”是一个以音乐为起点的同好兴趣圈。用户可加入涵盖多领域话题的“扑通小组”，与同好交流心动兴趣，明星艺人也会空降专属“扑通房间”，与用户进行在线互动。目前，"扑通房间"已经上线，用户可以基于自己感兴趣的房间主题，随时一起听歌聊天。据了解，后续扑通房间
2020 年至今，腾讯方面收到因租借微信账号产生的账号封号申诉量已超 1 万例。深圳市消委会提醒广大消费者，保护好自己QQ/微信账号密码，合规使用，尤其是租借QQ/微信账号的行为存在严重安全隐患。
今日，腾讯在QQ手机版上新增了企鹅牌辣椒酱表情。此前，“腾讯起诉老干妈拖欠广告费”乌龙事件真相大白，警方通报称，是3位犯罪嫌疑人伪造老干妈公司印章，冒充该公司市场经营部经理，与腾讯公司签订合作协议。
敢于自嘲，让腾讯在这场“老干妈”风波中，博得了不少网友的同情，至于整个事情是不是真如外界描述的那么简单，还有待去考证。既然要自嘲了，那么腾讯就索性自嘲到底，这不QQ版本中
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最近登录QQ邮箱的网友会发现，其中有一条公告写到：“很抱歉通知你，QQ邮件订阅、订阅中心以及阅读动态均将于近期下线，对你造成的不便敬请谅..
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